Advent Insights: Affiliate-Marketing 2025 (2/4)

Künstliche Intelligenz im Affiliate-Marketing – Die wichtigsten Entwicklungen des Jahres 2025

Kaum ein anderes Thema hat das Affiliate-Marketing 2025 so stark geprägt wie künstliche Intelligenz. Sowohl technologisch als auch strategisch hat KI das Ökosystem spürbar verändert: von Search über Tracking bis zu neuen Shopping-Journeys. Für unseren zweiten Adventsrückblick haben wir alle relevanten KI-Beiträge aus diesem Jahr zusammengefasst und die zentralen Entwicklungen aufbereitet.

Der Suchtraffic von ChatGPT und Gemini explodiert

Schon zu Beginn des Jahres gab es spannende Entwicklungen rund um ChatGPT und Gemini. Im Artikel „Der Suchtraffic von ChatGPT und Gemini explodiert“ wird deutlich, wie sich durch den massiven Nutzeranstieg der beiden KI-Modelle der Suchmarkt spürbar verschiebt. Immer mehr Nutzer starten ihre Informationssuche direkt in KI-Interfaces statt bei Google: Ein klares Signal dafür, dass klassische SEO-Funnels an Bedeutung verlieren.

Für Affiliates bedeutet das: Inhalte müssen stärker für KI-Assistenzsysteme optimiert werden, echte Mehrwerte bieten und gleichzeitig den gestiegenen Anforderungen entsprechen. KI verändert damit nicht nur die Suche selbst, sondern beeinflusst zunehmend die gesamte Performance-Kette.

Künstliche Intelligenz und Tracking 2025

Ein weiterer zentraler Schwerpunkt in 2025 war das Thema Tracking. Im Artikel „Künstliche Intelligenz und Tracking 2025 – Wie Technologie das Affiliate- Marketing verändert“ wird deutlich, wie stark KI die technischen Grundlagen der Branche beeinflusst. Durch KI-gestützte Modelle werden Attributionen präziser, Conversion-Wahrscheinlichkeiten besser vorhersehbar und Betrugsaktivitäten schneller erkannt. Gleichzeitig investieren Netzwerke verstärkt in KI-basierte Tracking-Infrastrukturen, um Cookieless-Setups aufzufangen und die Datenqualität langfristig zu sichern. Die Folge: Tracking wird zuverlässiger, granularer und bildet eine stabilere Grundlage für datengetriebene Affiliate-Strategien.

KI-Dominanz und neue Google-Herausforderungen

Der Artikel „Zwischen KI-Dominanz und neuen Google-Herausforderungen“ zeigt, wie Affiliates zunehmend zwischen zwei Kräften stehen: einer wachsenden KI-Contentflut und gleichzeitig strengeren Google-Updates. Während KI die Contentproduktion beschleunigt, reagiert Google mit höheren Qualitätsanforderungen und stärkerem Fokus auf Expertise und Relevanz. Für Affiliates bedeutet das eine klare strategische Aufgabe: Inhalte müssen sich vom generischen KI-Material abheben und echten Nutzwert liefern. Nur so lassen sich Sichtbarkeit, Traffic und langfristige Rankings sichern.

Die Entwicklung des Affiliate-Marketings durch künstliche Intelligenz – Rückblick auf die letzten 12 Monate

Im Artikel „Die Entwicklung des Affiliate-Marketings durch künstliche Intelligenz – Rückblick auf die letzten 12 Monate“ wird deutlich, wie stark KI das Affiliate-Marketing in kurzer Zeit verändert hat. Der Rückblick zeigt, dass KI-gestützte Prozesse längst im Alltag angekommen sind und sowohl Publisher als auch Advertiser davon profitieren:

KI hat sich vom Trend zum festen Bestandteil im Affiliate-Marketing entwickelt.

Content-Produktion wird zunehmend automatisiert und effizienter.

Kampagnen profitieren von KI-gestützten Optimierungen und datenbasierten Entscheidungen.

Datenqualität wird zum entscheidenden Erfolgsfaktor für effektive KI-Nutzung.

Workflows werden strukturierter, professioneller und stärker durch KI unterstützt.

Affiliate TalkXX: KI im digitalen Marketing – wo stehen wir heute!

In der 63. Folge des Podcasts steht die praktische Anwendung von KI im Mittelpunkt. Publisher berichten, wie sie mithilfe von KI automatisierte Produktfeeds erstellen, Inhalte smarter produzieren und ihre täglichen Workflows deutlich effizienter gestalten. Auch Advertiser setzen zunehmend auf KI, um die Partnerwertigkeit transparenter zu bewerten und Kampagnen automatisiert auszusteuern. Besonders spannend ist die gemeinsame Erkenntnis: KI ist inzwischen fest im täglichen Arbeitsalltag angekommen und entlastet die Branche operativ spürbar.

ChatGPT goes Shopping

Im Artikel „ChatGPT goes Shopping: Was die Shopify-Integration für den E-Commerce bedeutet“ wird beschrieben, wie ChatGPT erstmals um echte Shopping-Funktionen erweitert wird. Damit entwickelt sich die KI zu einem aktiven Kaufberater, der Nutzer durch Entscheidungsprozesse führen kann.

Zentrale Punkte aus dem Artikel:

ChatGPT erhält integrierte Shopping-Funktionen und wird zu einem direkten Einstiegspunkt für Produktsuchen.

Nutzer können Empfehlungen, Vergleiche und Kaufimpulse direkt über die KI erhalten – ohne Umweg über klassische Suchmaschinen.

Für Affiliates steigt die Bedeutung hochwertiger, strukturierter und vollständiger Produktdaten.

KI-basierte Shopping Journeys verändern den klassischen Affiliate-Funnel und eröffnen neue Platzierungs- und Conversion-Chancen.

Der Artikel zeigt: KI wird zunehmend selbst zum „Interface“, über das Kaufentscheidungen stattfinden.

Affiliate-Marketing im KI-Zeitalter

Der Beitrag „Affiliate-Marketing im KI-Zeitalter: Große Vision oder übertriebener Hype?“ beschreibt die Branchenrealität zur Jahresmitte: KI-Tools dominieren Research, Content-Erstellung und Optimierung. Advertiser investieren stärker in automatisierte Kampagnenlogiken, und Publisher entwickeln professionelle KI-Workflows. Der Artikel beschreibt zudem die Entstehung einer neuen Rolle: des „AI Affiliate Managers“, der KI-Tools orchestriert, Daten interpretiert und strategische Entscheidungen begleitet.

Affiliate-Marketing im Wandel – Welche Rolle künstliche Intelligenz künftig spielt

Der Artikel zeigt, wie tiefgreifend KI die zukünftige Entwicklung der Branche prägen wird. Der Fokus liegt auf der Frage, wie KI Prozesse, Strategien und die Rolle von Publishern langfristig verändert:

KI wird zunehmend in zentrale Bereiche wie Attribution, Creatives und Customer Journeys integriert.

Automatisierung wird zum Standard: Kampagnensteuerung, Optimierungen und Analysen laufen immer häufiger KI-gestützt ab.

Publisher müssen sich stärker differenzieren, da generischer KI-Content nicht mehr ausreicht.

Menschliche Expertise, Unique Content und klare Positionierung gewinnen dadurch wieder an Bedeutung.

Die Branche bewegt sich in Richtung eines datengetriebenen, intelligent gesteuerten Ökosystems.

TradeDoubler veröffentlicht Neunmonatszahlen – KI-Investitionen im Fokus

Das internationale Affiliate-Netzwerk Tradedoubler hat seine Geschäftszahlen für den Zeitraum Januar bis September 2025 veröffentlicht. In dem Artikel geht hervor, dass Tradedoubler verstärkt auf KI-Infrastruktur setzt und investiert in bessere Datenanalyse, Fraud Prevention und automatisierte Prozesse. Diese strategischen Entscheidungen zeigen deutlich, wohin die Reise geht: KI wird zum Fundament, auf dem moderne Partnerprogramme aufgebaut werden. Die Branche professionalisiert sich damit nicht nur technologisch, sondern auch strategisch.

Fazit

Das Jahr 2025 hat eindrucksvoll demonstriert, wie stark künstliche Intelligenz das Affiliate-Marketing verändert hat und wie agil die Branche auf neue Möglichkeiten reagiert hat. KI ist kein Zukunftsthema mehr, sondern prägt die täglichen Abläufe, technischen Grundlagen und strategischen Entscheidungen auf allen Ebenen. Von Suchverhalten über Tracking bis hin zu Shopping-Journeys eröffnen sich neue Chancen, es entstehen jedoch auch neue Anforderungen an Qualität, Daten und Differenzierung. Wer KI nicht nur als Tool, sondern als festen Bestandteil seiner Arbeitsprozesse begreift, verschafft sich deutliche Vorteile. Dies gilt sowohl für Affiliates, Advertiser, Netzwerke als auch Agenturen. Gleichzeitig bleibt menschliche Expertise ein entscheidender Faktor, um sich im wachsenden KI-Wettbewerb abzuheben.

Somit kann das Jahr 2025 als der Zeitpunkt gelten, an dem KI vom Trend zum Fundament wurde und die Basis für eine noch stärker automatisierte und datengetriebene Zukunft legte. Wir sind gespannt, welche Entwicklungen wir 2026 in der Branche beobachten können.