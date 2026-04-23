Affiliate TalkxX Folge 72: Internationale Affiliate-Power mit AddRevenue

Affiliate-Netzwerk Addrevenue im Fokus: So treibt ein europäischer Player internationales Affiliate-Marketing voran

Affiliate-Marketing lebt von starken Partnerschaften, transparentem Tracking und einem klaren Blick für Wachstum. Genau darüber spricht Thomas Dirnhöfer in der 72. Folge Affiliate TalkxX mit Matthias Finke von Addrevenue.io.

Im Mittelpunkt stehen die Entwicklung des Netzwerks, die Besonderheiten des skandinavischen Markts und die Frage, wie Advertiser sowie Affiliates neue Märkte proaktiv erschließen können.

Addrevenue hat seinen Hauptsitz in Stockholm und ist heute in mehr als 40 Ländern aktiv. Besonders stark ist das Netzwerk in Skandinavien und in der DACH-Region aufgestellt. Dazu kommen weitere wichtige Märkte wie Spanien, Frankreich, Benelux und das Vereinigte Königreich. Diese europäische Ausrichtung macht Addrevenue zu einem spannenden Partner für Unternehmen, die ihr Affiliate-Marketing über Ländergrenzen hinweg weiterentwickeln möchten.

Im Gespräch wird schnell deutlich: Addrevenue versteht sich nicht als reine Plattform. Das Netzwerk setzt auf persönliche Betreuung, kurze Wege und ein transparentes Performance-Modell. Genau diese Mischung schafft gute Voraussetzungen für Advertiser, die ihren Kanal ausbauen möchten, und für Affiliates, die neue Partnerschaften suchen.

Addrevenue setzt im Affiliate-Marketing auf europäisches Wachstum

Ein zentraler Punkt aus dem Gespräch mit Thomas Dirnhöfer: Addrevenue kombiniert skandinavische Marktkenntnis mit einem klaren Fokus auf den Ausbau der DACH-Region. Das ist vor allem für Unternehmen interessant, die internationale Potenziale nutzen möchten und dafür einen Partner mit lokaler Expertise suchen.

Matthias Finke beschreibt einen proaktiven Ansatz, der sich durch die Entwicklung des Netzwerks zieht. Trends, Nischen und interessante Verticals werden früh erkannt. Danach geht es direkt in die Umsetzung. Genau diese Geschwindigkeit hat Addrevenue in den vergangenen Jahren stark wachsen lassen.

Besonders spannend ist der Austausch zwischen Märkten. Skandinavische Advertiser werden beim Einstieg in Deutschland begleitet. Gleichzeitig erhalten Unternehmen aus der DACH-Region Zugang zu passenden Publisher:innen in Schweden, Norwegen und weiteren nordischen Märkten. So entsteht ein Netzwerk-Effekt, der beiden Seiten neue Chancen eröffnet.

Affiliate-Marketing in Skandinavien bietet viel Potenzial

Skandinavien gilt seit Jahren als digitaler Vorreiter. Dieses Umfeld prägt auch das Affiliate-Marketing. Laut Matthias Finke ist die Publisher-Landschaft dort sehr breit aufgestellt, offen für neue Modelle und stark performance-orientiert.

Neben großen Verlagshäusern und etablierten Vergleichsseiten gibt es viele spezialisierte Blogs, Content-Portale und Produkttest-Seiten. Gerade diese Vielfalt ist für Advertiser wertvoll. Sie können Zielgruppen differenziert ansprechen und Kampagnen präzise aussteuern.

Hinzu kommt ein hoher Digitalisierungsgrad in den Unternehmen. Prozesse laufen häufig schnell, direkt und pragmatisch. Das zeigt sich bereits im Onboarding. Laut Addrevenue lassen sich technische Set-ups und Tracking-Integrationen sehr schlank umsetzen. Für Unternehmen, die neue Märkte effizient testen möchten, ist das ein echter Vorteil.

Affiliate-Marketing profitiert in Skandinavien von einer vielfältigen Publisher-Struktur

Ein wichtiges Learning aus der Folge: Erfolgreiches Affiliate-Marketing entsteht dort, wo unterschiedliche Publisher-Modelle zusammenspielen. In Skandinavien gehören dazu klassische Gutschein-Seiten und Loyalty-Modelle ebenso wie Content-Commerce-Angebote, Vergleichsseiten und spezialisierte Nischen-Portale.

Diese Vielfalt eröffnet mehr strategische Möglichkeiten. Je nach Branche, Zielgruppe und Marktphase können andere Partner:innen sinnvoll sein. Genau dadurch wird Affiliate-Marketing flexibler, relevanter und langfristig erfolgreicher.

Affiliate-Marketing braucht flexible Modelle und offene Partnerschaften

Auch bei den Vergütungsmodellen zeigt sich der Markt offen. Neben klassischen Provisionsmodellen spielen individuelle Set-ups, CPC-Modelle oder abgestimmte Sonderlösungen eine wichtige Rolle. Für Advertiser schafft das mehr Spielraum. Für Publisher:innen entstehen bessere Voraussetzungen, um passende Kooperationen aufzubauen.

Im Gespräch wird klar: Gute Ergebnisse entstehen vor allem dann, wenn beide Seiten offen, ehrlich und transparent zusammenarbeiten. Genau diese Haltung passt sehr gut zum Affiliate-Marketing, das auf Vertrauen, Austausch und gemeinsamen Zielen aufbaut.

Addrevenue bietet Advertisern einen transparenten Affiliate-Marketing-Ansatz

Für Advertiser ist vor allem das Geschäftsmodell von Addrevenue spannend. Das Netzwerk arbeitet rein performance-basiert. Es gibt keine monatlichen Fixkosten, keine Registrierungsgebühren und keine Set-up-Kosten. Stattdessen erfolgt die Vergütung über einen prozentualen Aufschlag auf die Affiliate-Provision.

Dieses Modell schafft Transparenz und Planbarkeit. Gleichzeitig wird im Podcast deutlich, dass Addrevenue großen Wert auf persönliche Betreuung legt. Advertiser erhalten also nicht nur Zugang zur Plattform, sondern auch konkrete Unterstützung bei Partnerauswahl, Kampagnen-Ideen und Marktausbau.

Hinzu kommt ein Live-Dashboard, das Klicks, Transaktionen und Entwicklungen in Echtzeit sichtbar macht. Gerade für international aktive Unternehmen ist zudem relevant, dass mehrere Märkte in einem Konto verwaltet werden können. Das spart Zeit und sorgt für mehr Übersicht.

Auch technisch positioniert sich Addrevenue klar. Im Gespräch nennt Matthias Finke unter anderem eine eigene Shopify-App und ein WooCommerce-Plugin. Die technische Integration soll schnell und unkompliziert laufen. So können Programme zügig starten und direkt in die aktive Zusammenarbeit übergehen.

Addrevenue ist im Finanz- und Versicherungsbereich besonders spannend

Ein weiterer Schwerpunkt der Folge liegt auf dem Finanz- und Versicherungsbereich. Addrevenue hat in diesen Segmenten bereits viele Erfahrungen gesammelt und passende Partnerschaften aufgebaut. Das kommt nicht von ungefähr.

Gerade in diesen Branchen ist Affiliate-Marketing oft besonders attraktiv. Der Customer-Lifetime-Value fällt häufig hoch aus. Dadurch entstehen interessante Provisionsmodelle und starke Anreize für Affiliates. Gleichzeitig erhalten Advertiser einen effizienten Kanal für die Gewinnung neuer Leads und Kund:innen.

Auch aus strategischer Sicht ist das relevant. Während im klassischen Retail-Bereich oft schnellere und impulsivere Kaufentscheidungen stattfinden, bieten Finanz- und Versicherungsprodukte oft längere Kundenbeziehungen. Das macht den Kanal für viele Unternehmen besonders wertvoll.

KI ergänzt das Affiliate-Marketing bei Addrevenue sinnvoll

Natürlich geht es in der Folge auch um das Thema KI. Matthias Finke erklärt, dass Addrevenue künstliche Intelligenz bereits punktuell nutzt, etwa bei Übersetzungen für unterschiedliche Marktsprachen. Gleichzeitig bleibt der persönliche Austausch ein zentraler Bestandteil des Netzwerks.

Genau darin liegt eine starke Balance: Technologie unterstützt Prozesse, schafft Tempo und erleichtert Abläufe. Strategische Partnerschaften, Marktverständnis und individuelle Empfehlungen entstehen weiterhin im direkten Dialog. Gerade im Affiliate-Marketing ist diese Verbindung aus digitaler Effizienz und persönlicher Betreuung besonders wertvoll.

Fazit: Addrevenue verbindet Affiliate-Marketing, Transparenz und Wachstum

Die 72. Folge Affiliate TalkxX mit Thomas Dirnhöfer zeigt, wie modernes Affiliate-Marketing heute gedacht werden kann: international, transparent, partnerschaftlich und proaktiv. Addrevenue bringt dafür eine spannende Kombination mit. Das Netzwerk verbindet tiefe Marktkenntnis in Skandinavien mit wachsender Stärke in der DACH-Region und schafft so neue Möglichkeiten für Advertiser sowie Affiliates.

Besonders überzeugend ist der klare Fokus auf transparente Prozesse, flexible Modelle und persönliche Betreuung. Genau das macht Addrevenue zu einem interessanten Partner für Unternehmen, die ihr Affiliate-Marketing strategisch ausbauen möchten. Wer neue Märkte erschließen, starke Publisher-Partnerschaften entwickeln und auf nachhaltiges Wachstum setzen möchte, sollte dieses Netzwerk auf dem Schirm haben.

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