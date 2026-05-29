CloseUp – Mario Kraus

Mario Kraus ist im Norden Deutschlands aufgewachsen und absolvierte zunächst eine Ausbildung zum Elektriker. Schon früh stellte er jedoch fest, dass dieser Beruf nicht seiner langfristigen Vorstellung entsprach. Auf der Suche nach neuen Perspektiven durchlief er eine Profilierungsphase, die ihn in den 1990er-Jahren erstmals mit dem Internet in Berührung brachte. Im Jahr 1999 schloss er eine Weiterbildung zur „Internetfachkraft“ ab und startete pünktlich zum Beginn des neuen Jahrtausends, am 01.01.2000, seine Tätigkeit als Webdesigner. Seitdem entwickelt er seine Online-Präsenz kontinuierlich weiter und ist mittlerweile seit über 20 Jahren fest im Affiliate-Marketing verankert.

Herzlich Willkommen, Mario Kraus!

1. Wann hast Du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?

Bouldern …beim Kindergeburtstag meiner Tochter 😊.

2. Und Dein erstes Mal im Internet? Kannst Du Dich noch daran erinnern?

Leider nein, aber an meine erste Programmiersprache: ‚Basic‘.

3. Für was bist Du eigentlich zu alt, aber magst es trotzdem?

Karussell fahren und schaukeln.

4. Was sagen andere über Dich?

Ich sei ein empathischer Spaßvogel, der für gute Stimmung sorgt und den Zusammenhalt stärkt.

5. Und wie denkst Du darüber?

Das trifft zu, denn das Leben ist viel zu kurz, um sich den Spass verderben zu lassen oder zu oft nein zu sagen.

6. Was ist für Dich „typisch Affiliate Marketing“?

Affiliate Marketing = People Business. DAS ist es auch, was ich daran liebe! Es geht eben nicht nur darum, Zahlen hin und her zu schieben, sondern sehr viel um Kommunikation und einem Miteinander, damit beide Seiten langfristig profitieren.

7. Wenn Du für einen Tag den Job von jemand anderem übernehmen könntest – welcher wäre das?

Vielleicht ein Stadtführer: ich könnte neue Orte entdecken und anderen spannende Geschichten vermitteln.

8. Was war die beste Entscheidung, die du jemals getroffen hast?

Vom Elektriker zum Online-Partner-Management zu wechseln.

9. Worauf willst du nie wieder verzichten?

Auf das Internet sowie einen erfüllenden Job.

10. Wo würdest du gerne leben, wenn du im Ruhestand bist?

Nirgendwo anders, als bei meiner Familie bzw. in Leipzig, wo man ideal alt werden kann, ohne etwas zu verpassen.

Möchtest Du auch bei #CLOSEUP – die Affiliate-Nahaufnahme dabei sein? Dann freuen wir uns auf Deine Antworten der Fragen. Bitte sende uns diese mit Deinem Profilfoto und Deiner Kurzvita an redaktion@affiliateblog.de