Recap: OMFinCon 2026 – KI verändert die Regeln im Finanz-Performance-Marketing

Die OMFinCon 2026 hat eindrucksvoll gezeigt, wie stark sich die Finanz- und Affiliate-Branche aktuell im Wandel befindet und welche Potentiale sich daraus ergeben. Kaum ein Vortrag kam ohne Themen wie Generative AI, AI Search, GEO oder Agentic Systems aus.

Dabei wurde deutlich: KI verändert die Customer Journey, Sichtbarkeit in Suchmaschinen und die Mechaniken erfolgreicher Performance-Kampagnen und dadurch ergeben sich viele Chancen für das Affiliate Marketing.

Neben strategischen Impulsen rund um AI Overviews, Generative Engine Optimization und Marketing Agents standen vor allem praxisnahe Ansätze im Fokus: Wie müssen sich Advertiser, Publisher und Affiliate-Programme verändern, um auch in einer KI-getriebenen Such- und Entscheidungswelt relevant zu bleiben?

Vortrag 1: Ganzheitliches Performance-Marketing statt isolierter Kanalbetrachtung

Den Auftakt machte David Abebe mit einem klaren Appell an Advertiser: Erfolgreiches Affiliate Marketing wird künftig nicht mehr allein über Provisionen entschieden. Vielmehr müsse das gesamte digitale Ökosystem optimiert werden, von Markenwahrnehmung und Produktkonditionen über die User Journey bis hin zu Antragsprozess und Validierung.

Gerade im Finanzbereich, wo Vertrauen und Conversion-Qualität essenziell sind, wurde deutlich: Der Erfolg eines Programms entsteht nicht erst beim Klick des Publishers, sondern bereits weit davor.



Zentrales Learning: Erfolgreiche Affiliate-Programme werden künftig ganzheitlicher gedacht und genau darin liegt die Chance für Advertiser, sich nachhaltig vom Wettbewerb abzuheben.

Vortrag 2: Affiliate Marketing nach dem Klick: Wie KI-berater die klassischen Vergleichstabellen killen und welche Strategie Erfolg verspricht

Besonders stark diskutiert wurde die Veränderung der klassischen Suche durch KI-Systeme wie ChatGPT, Perplexity oder Google AI Overviews.

Christian Tembrink zeigte in seinem Vortrag „Affiliate Marketing nach dem Klick“, dass es künftig nicht mehr nur darum geht, bei Google gut zu ranken. Viel wichtiger wird die Frage, wie Marken nach dem Klick Vertrauen aufbauen und Nutzer wirklich beraten.

Konkrete Suchanfragen rund um Finanzprodukte bleiben dabei weiterhin relevant. Gerade bei Themen wie Krediten, Versicherungen oder Kontoeröffnungen möchten Nutzer auch künftig auf bekannte Plattformen und vertrauenswürdige Anbieter setzen.

Die präsentierte Analyse zum Einfluss von KI auf den Finanz-Affiliate-Markt zeichnete aber ein deutliches Bild: Klassische SEO-getriebene Affiliate-Modelle geraten zunehmend unter Druck. AI Overviews und sogenannte Zero-Click-Searches führen bereits heute zu massiven Rückgängen organischer Klicks. Gleichzeitig entstehen aber neue Chancen für Marken und vor allem für Publisher, die als vertrauenswürdige Quelle in KI-Systemen zitiert werden.

KI ist nicht demnach weniger Risiko, sondern vielmehr eine große Chance für Pubilsher. Denn in einer Welt voller automatisch generierter Inhalte gewinnen echte Expertise, starke Marken, hochwertige Inhalte und gute Nutzererfahrungen immer mehr an Bedeutung. Genau hier setzt auch der Ansatz der „Generative Engine Optimization“ (GEO) an – also die Optimierung von Inhalten für KI-basierte Suchsysteme.

Zentrales Learning: Vertrauen, Markenstärke und echte Expertise werden in der KI-Ära wichtiger denn je und bieten enormes Potenzial für Publisher und Advertiser, die frühzeitig umdenken.

Vortrag 3: GEO – Generative Engine Optimization in der Finanzbranche

Wie relevant GEO bereits heute für die Finanzbranche ist, zeigte Andre Alpar in seinem Vortrag eindrucksvoll. Statt ausschließlich auf Rankings zu optimieren, gehe es künftig darum, Inhalte so aufzubereiten, dass Large Language Models diese aktiv referenzieren, zitieren und in Antworten integrieren.

Besonders spannend war dabei die Diskussion rund um „AI Share of Voice“ – also die Frage, welche Marken überhaupt noch in KI-generierten Antworten stattfinden. Denn wer in AI Overviews oder ChatGPT-Antworten nicht vorkommt, verliert zunehmend Sichtbarkeit entlang der Customer Journey.

Ein zentrales Beispiel aus dem Vortrag: Bereits heute stammen rund 85 % der Brand Mentions in AI-Suchen aus Drittquellen wie Artikeln, Vergleichsseiten oder redaktionellen Inhalten. Gleichzeitig erscheinen Advertiser nur in wenigen ausgewählten Quellen.

Zentrales Learning: Dadurch wird deutlich, wie wichtig vertrauenswürdige Inhalte, starke Publisher-Beziehungen und strategisch platzierter Content für die zukünftige Sichtbarkeit werden.

Vortrag 4: Tradition meets Transformation: Die Neuerfindung unserer Brand für Gen Z

Neben Technologie stand auch die Frage im Raum, wie sich Finanzmarken künftig emotional positionieren müssen. Der Vortrag von S Broker zeigte anschaulich, wie traditionelle Finanzprodukte durch Community-Ansätze, Wissensvermittlung und digitale Experiences für jüngere Zielgruppen attraktiver gemacht werden können.

Ein wiederkehrendes Motiv vieler Sessions: Vertrauen wird in der KI-Ära zum entscheidenden Differenzierungsfaktor. Während Informationen zunehmend automatisiert generiert werden, gewinnen Marken, Communities und authentische Expertenstimmen weiter an Bedeutung.

Vortrag 5: Paid Search im KI-Zeitalter: Zwischen automatisierter Werbung und regulatorischer Realität

Auch im Paid-Search-Umfeld verändern KI-Systeme die Spielregeln massiv. Lara Marie Massmann zeigte, wie AI Overviews, Copilot und generative Sucherlebnisse nicht nur Sichtbarkeit verschieben, sondern gleichzeitig die operative Steuerung von Kampagnen immer stärker in Richtung Black Box entwickeln.

Gerade in stark regulierten Branchen wie Finance oder Insurance entsteht dadurch ein Spannungsfeld zwischen Automatisierung, Effizienz und Compliance. Die Frage lautet nicht mehr, ob KI genutzt wird – sondern wie sich Kontrolle, Transparenz und regulatorische Anforderungen künftig sicherstellen lassen.

Vortrag 6: Marketing Agents – Wo stehen wir? Was sind die besten Learnings aus KI-Agentensystemen

Ein weiteres Highlight war der Vortrag zu Marketing Agents und Multi-Agent-Systemen im SEO-Kontext von Dominik Wojcik.

Besonders spannend war der praxisnahe Einblick in den Aufbau autonomer Agentensysteme inklusive Brain-Orchestrator, eigenem Crawler, Memory-Strukturen und Workflow-Logiken. Gleichzeitig wurde aber auch deutlich: Trotz beeindruckender Fortschritte bleibt der „Human in the Loop“ aktuell unverzichtbar.

Gerade das Benchmarking verschiedener LLMs für konkrete Marketing-Anwendungsfälle zeigte, wie unterschiedlich Modelle je nach Aufgabe performen können. Gleichzeitig wurden die aktuellen Grenzen von Agentensystemen offen angesprochen – insbesondere bei Qualitätssicherung, Steuerbarkeit und Verlässlichkeit.

Performance Awards: Starke Cases aus der Branche

Zum Abschluss wurden bei den financeAds Performance Awards herausragende Partnerprogramme und Kampagnen ausgezeichnet. Besonders erfreulich aus der Sicht der MAI xpose360: Gemeinsam mit der DA Direkt konnte MAI xpose360 den „Best Insurance Award“ gewinnen.

Fazit: Die Branche steht vor einem Paradigmenwechsel

Die OMFinCon 2026 hat vor allem eines gezeigt: Die Finanzbranche befindet sich mitten in einer grundlegenden Transformation. KI verändert nicht nur Suchmaschinen, sondern die gesamte Customer Journey von der Informationsbeschaffung bis hin zur Produktentscheidung.

Für Affiliate-Marketing, SEO und Performance-Kanäle bedeutet das einen klaren Paradigmenwechsel. Klassische Reichweitenstrategien verlieren an Bedeutung, während Vertrauen, Datenqualität, Strukturierung und echte Mehrwerte entscheidend werden.