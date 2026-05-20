Affiliate-Marketing Performance steigern: So setzen wir OMR-Tipps anhand Case Studies in der Praxis um

Vor Kurzem hat Malte Hannig in einem Gastbeitrag bei den OMR Reviews einen spannenden Artikel veröffentlicht, der sich mit der Frage beschäftigt, wie Affiliate-Programme nachhaltig erfolgreicher werden können.

Dabei nennt Malte wichtige Erfolgsfaktoren – von strategischen KPIs über technische Optimierungen bis hin zur Pflege langfristiger Publisher-Partnerschaften. Diese Themen begleiten auch unseren Alltag im Affiliate-Marketing bereits seit Jahren. Deshalb möchten wir einige der Tipps aufgreifen und anhand konkreter Kunden-Cases zeigen, wie wir diese Maßnahmen in realen Projekten erfolgreich umsetzen konnten.

Die 7 Tipps aus dem OMR-Artikel

Definiere deine strategischen Affiliate-Marketing-KPIs

Pflege deine Partnerschaften

Bleibe informiert über Neuheiten aus der Branche

Aktive Aktionsplanung für mehr Sichtbarkeit bei den Partnern

Performance im Blick: Daten und Technik als Fundament

Fraud-Prevention: Sicherheit und Schutz vor Betrugsversuchen

Der Zusatztipp: Versetze dich in die Lage deiner Affiliates

Bleibe informiert über Neuheiten aus der Branche

Affiliate-Marketing entwickelt sich kontinuierlich weiter. Neue Publisher-Modelle, verändertes Nutzerverhalten oder externe Einflüsse sorgen dafür, dass Programme flexibel bleiben müssen. Wie wichtig es ist, neue Kanäle und Potenziale frühzeitig zu erkennen, zeigte sich besonders während herausfordernder Marktphasen.

Gemeinsam mit unserem Kunden Shirtinator konnten wir in einer herausfordernden Marktphase während der Corona-Pandemie neue Potenziale im Affiliate-Kanal erschließen. Ziel war es, zusätzliche Umsatz- und Reichweitenquellen außerhalb klassischer Publisher-Modelle zu identifizieren und das bestehende Partnerportfolio zu erweitern. Im Fokus stand dabei die Zusammenarbeit mit Twitch-Streamern, um eine neue, stark engagierte Zielgruppe im Gaming-Umfeld zu erreichen. Durch gezieltes Scouting und den Aufbau entsprechender Partnerschaften konnten neue Traffic-Quellen erschlossen und erfolgreich in das Affiliate-Programm integriert werden. Die Ergebnisse zeigten deutlich das Potenzial dieses Ansatzes: Die Conversion Rate des Traffics über Twitch-Streamer lag über 21 % über der durchschnittlichen Conversion Rate des gesamten Affiliate-Kanals. Gleichzeitig führte die hohe Community-Bindung der Streamer dazu, dass im Schnitt rund 17,5 % der Follower tatsächlich den Shirtinator-Shop besuchten. Durch die Erweiterung des Publisher-Portfolios konnte nicht nur neue Reichweite aufgebaut, sondern auch die Performance des gesamten Affiliate-Programms stabilisiert und nachhaltig gestärkt werden.



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Aktive Aktionsplanung für mehr Sichtbarkeit bei den Partnern

Eine erfolgreiche Affiliate-Strategie endet nicht bei der technischen Betreuung eines Programms. Entscheidend ist vor allem die aktive Planung relevanter Aktionen und Platzierungen gemeinsam mit den Publishern. Gerade saisonale Kampagnen oder gezielte Fokus-Kategorien bieten enormes Potenzial, um Sichtbarkeit und Umsatz nachhaltig zu steigern.

Ein gutes Beispiel hierfür ist unsere Zusammenarbeit mit PAYBACK. Ziel der Kampagne war es, saisonale Umsatzschwankungen gezielt auszugleichen. Durch abgestimmte Aktionen, attraktive Mehrfachpunkte-Incentives und eine enge Zusammenarbeit mit dem Publisher konnten zusätzliche Reichweiten erzielt und Umsatzpotenziale außerhalb klassischer Peak-Zeiten aktiviert werden. Die Ergebnisse sprechen für sich: Der Umsatz im August konnte im Vergleich zum Vorjahr um 66 % gesteigert werden. Gleichzeitig entwickelte sich der Monat vom viertschwächsten zum drittstärksten Umsatzmonat des Jahres. Die attraktiven Aktionen sowie der erhöhte Werbedruck führten dabei zu einer deutlich gesteigerten Kundenaktivität und -bindung.



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Auch die gezielte Stärkung bestimmter Produktbereiche kann innerhalb eines Affiliate-Programms große Wirkung entfalten. In einem weiteren Case lag der Fokus bewusst auf dem Ausbau der Outlet-Kategorie von s.Oliver, um zusätzliche Reichweite und relevante Platzierungen zu generieren. Durch gezielte Publisher-Kooperationen mit Fokus auf myDealz, abgestimmte Aktionen und die erhöhte Sichtbarkeit der Outlet-Angebote im Rahmen von zwei Kampagnen wurden deutliche Performance-Steigerungen erzielt: Der Bestellwert konnte im Vergleich zur Vorwoche um 299 % gesteigert werden, während die Anzahl der Conversion Items um 508 % zunahm. Gleichzeitig stiegen die Klicks um 209 %, was die hohe Wirksamkeit der Maßnahmen unterstreicht.

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Performance im Blick: Daten und Technik als Fundament

Neben starken Partnerschaften und kreativen Kampagnen bleibt eines entscheidend: die kontinuierliche Optimierung der Performance auf Basis von Daten und Technologie. Gerade technische Entwicklungen und KI-basierte Lösungen eröffnen im Affiliate-Marketing neue Möglichkeiten, um Nutzererlebnisse und Conversion-Rates nachhaltig zu verbessern.

Wie datengetriebene Optimierung konkret aussehen kann, zeigt unsere gemeinsame Case Study mit Mediashop. Durch die Integration einer KI-basierten Technologie wurde das Nutzerverhalten analysiert und die Customer Journey gezielt optimiert. Die Absprungrate konnte insgesamt deutlich minimiert werden und 35 % der User, die die Seite ohne Follow-Up-Page verlassen hätten, sind wieder in den Shop zurückgekehrt. Insgesamt liegt die Absprungrate des Onlineshops von Bounce Commerce bei 57 %. 55 % aller Absprünge wurden auf die Landingpage umgeleitet und somit von der KI-basierten Technologie angesprochen.

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Pflege deine Partnerschaften

Neben allen technischen Möglichkeiten bleibt Affiliate-Marketing vor allem eines: People Business.

Langfristige Partnerschaften, persönlicher Austausch und gegenseitiges Vertrauen sind aus unserer Sicht zentrale Erfolgsfaktoren für nachhaltige Performance. Deshalb setzen wir bewusst auf regelmäßigen Austausch innerhalb der Branche, sowohl digital als auch persönlich vor Ort. Mit unserem AffiliateBLOG Breakfast bringen wir beispielsweise mehrmals im Jahr Publisher, Kunden und Netzwerke zusammen, um sich in entspannter Atmosphäre über aktuelle Entwicklungen, Trends und Herausforderungen auszutauschen.

Darüber hinaus sind wir regelmäßig auf externen Branchenveranstaltungen vertreten und schätzen den persönlichen Austausch mit Partnern aus der Affiliate-Welt sehr. Denn oft entstehen die besten Ideen, Kooperationen und Innovationen genau dort: im direkten Gespräch miteinander.

Fazit

Der Artikel von OMR Reviews zeigt sehr gut, welche Faktoren heute für erfolgreiche Affiliate-Programme entscheidend sind. Besonders spannend ist dabei, dass viele der genannten Tipps in der Praxis eng miteinander verbunden sind: Strategische Planung, technische Optimierung und starke Partnerschaften greifen ineinander und bilden gemeinsam die Grundlage für nachhaltigen Erfolg.

Unsere Case Studies zeigen dabei, wie unterschiedlich diese Ansätze in der Praxis umgesetzt werden können und wie wichtig es bleibt, Affiliate-Marketing nicht nur als Kanal, sondern als langfristige Partnerschaft zu verstehen.