Affiliate TactixX 2026: erste Programm-Highlights

Die Affiliate TactixX von Oliro zählt seit Jahren zu den wichtigsten Events der Affiliate- und Performance-Marketing-Branche im deutschsprachigen Raum. Auch 2026 bringt die Konferenz wieder zahlreiche Branchenexpert:innen, Netzwerke, Advertiser, Publisher und Agenturen in München zusammen.

Mit über 500 Teilnehmer:innen, hochkarätigen Speaker:innen und einem vielseitigen Mix aus Vorträgen, Panels und Workshops hat sich die TactixX längst als feste Größe im Affiliate-Marketing etabliert. Neben spannenden Insights rund um aktuelle Trends und Entwicklungen bietet die Konferenz vor allem eines: wertvollen Austausch innerhalb der Branche.

Key Facts zur Affiliate TactixX 2026

📅 Wann?

30.06.2026

09:00 Uhr bis 19:00 Uhr

📍 Wo?

Hilton Munich Airport

✈️ Adresse:

Terminalstraße Mitte 20

85356 München-Flughafen

Fokus 2026: KI, Creator Economy & neue Customer Journeys

Das nun veröffentlichte Programm zeigt bereits deutlich, welche Themen die Branche aktuell bewegen. Besonders im Fokus stehen künstliche Intelligenz, AI Search, Creator-Modelle im Affiliate-Marketing sowie die Veränderung klassischer Customer Journeys.

Die Referenten der TactixX 2026:

Jochen Krisch

Als Branchenanalyst beleuchtet Jochen Krisch seit mehr als 20 Jahren die spannendsten Entwicklungen im E-Commerce.

Julia Boiarchukova & Markus Kellermann: Creator statt Banner. Warum Influencer im Affiliate-Marketing die Performance neu definieren

Influencer und Creator zählen laut Affiliate Trend Report 2026 zu den wichtigsten Entwicklungen im Affiliate-Marketing. Während klassische Affiliate-Modelle häufig stark von SEO- und Gutschein-Traffic abhängig sind, eröffnen Creator neue Möglichkeiten der Zielgruppenansprache und Kundenaktivierung. In ihrem gemeinsamen Vortrag zeigen Markus Kellermann und Julia Boiarchukova, warum Creator-Partnerschaften im Affiliate-Marketing zunehmend an Bedeutung gewinnen und welche Rolle sie künftig im Publisher-Mix spielen könnten. Dabei geht es unter anderem um die Frage, wie sich Influencer-Marketing und klassische Performance-Modelle sinnvoll miteinander verbinden lassen.

Malte Landwehr: AI Search Optimierung 2026: Was funktioniert, was nicht und welche Rolle spielen Affiliates?

Mit seinem Vortrag beleuchtet Landwehr die Auswirkungen von ChatGPT, Perplexity und Google AI Overviews auf Kaufentscheidungen und Sichtbarkeit im Netz. Dabei geht es vor allem um die Frage, welche Strategien im Bereich AI Search tatsächlich funktionieren und welche Risiken aktuelle Entwicklungen mit sich bringen.

Severin Lucks: GEO trifft Conversion: Warum AI-Traffic nicht konvertiert

Der SEO- und GEO-Experte widmet sich dem Thema Conversion im Zeitalter von AI-Traffic. Sein Vortrag soll zeigen, warum KI-generierter Traffic häufig schlechter konvertiert und wie Unternehmen ihre Inhalte, Funnels und User Experience darauf anpassen können.

Alex Turtschan: Der Mosaik Effekt

Unter dem Titel „Der Mosaik Effekt“ spricht Turtschan über die zunehmende Fragmentierung von Customer Journeys. Klassische Reichweitenmodelle verlieren an Bedeutung, während neue Touchpoint-Strategien und KI-gestützte Planungssysteme an Relevanz gewinnen.

Affiliate-Marketing im Wandel

Das diesjährige Programm macht deutlich: Die Affiliate-Branche befindet sich mitten im Wandel. Während KI-gestützte Suchsysteme die Sichtbarkeit im Web verändern, gewinnen Creator-Modelle und neue Formen der Nutzeransprache zunehmend an Bedeutung. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Performance, Messbarkeit und Conversion-Optimierung. Die Affiliate TactixX 2026 verspricht damit auch in diesem Jahr wieder eine spannende Plattform für aktuelle Diskussionen, neue Impulse und praxisnahe Learnings rund um Affiliate- und Performance-Marketing zu werden.

Auch wir von MAI xpose360 werden vor Ort sein und freuen uns auf bekannte und neue Gesichter, spannenden Austausch sowie inspirierende Vorträge. Und wer nach einem Tag voller Insights, Networking und Affiliate-Talk noch nicht genug hat, kann den Abend direkt bei der Affiliate NetworkxX @ TactixX gemeinsam mit der Branche ausklingen lassen. Das Ticket für die Abendveranstaltung ist bereits im TactixX-Ticket enthalten. Sichere Dir hier direkt Dein Ticket für die Affiliate TactixX 2026 inklusive Affiliate NetworkxX @ TactixX.