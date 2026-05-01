COUPONS4U auf Wachstumskurs: Sechs neue Gutschein-Portale erweitern das internationale Portfolio

COUPONS4U GmbH setzt ihren Expansionskurs fort: Zum 1. Mai 2026 übernimmt das Unternehmen die operative Betreuung mehrerer etablierter Gutschein-Portale, die bislang Teil der Webgears Group waren. Damit stärkt COUPONS4U nicht nur seine Marktposition im deutschsprachigen Raum, sondern baut zugleich seine internationale Reichweite deutlich aus.

Für Advertiser, Agenturen und Affiliate-Partner eröffnet dieser Schritt spannende neue Möglichkeiten, sowohl im Performance Marketing als auch bei der internationalen Skalierung von Gutschein-Kampagnen.

Strategischer Ausbau mit starker Reichweite

Mit dieser Übernahme erweitert das Unternehmen sein Portfolio um gleich sechs etablierte Gutschein-Plattformen. Besonders hervorzuheben ist dabei gutscheinsammler.de, eines der bekanntesten Gutschein-Portale im deutschsprachigen Markt, mit rund 400.000 Sitzungen pro Monat.

Zum neuen Portfolio gehören außerdem:

reduc.fr – ca. 250.000 monatliche Sitzungen

cupones.es – ca. 120.000 monatliche Sitzungen

signorsconto.it – ca. 40.000 monatliche Sitzungen

voucherbox.co.uk – ca. 30.000 monatliche Sitzungen

couponbox.com – ca. 15.000 monatliche Sitzungen

In Summe erschließt COUPONS4U damit eine zusätzliche monatliche Reichweite von über 850.000 Sitzungen, ein beachtliches Potenzial für Marken, die ihre Gutschein- und Affiliate-Strategien ausbauen möchten.

Neue Chancen für Advertiser und Agenturen

Wer bisher noch nicht mit gutscheinsammler.de oder den weiteren Portalen zusammenarbeitet, sollte diese Gelegenheit nutzen. Die neu hinzugewonnenen Plattformen bieten Zugang zu hochrelevanten Zielgruppen und eröffnen zusätzliche Umsatzpotenziale.

Gerade in einem wettbewerbsintensiven Affiliate-Umfeld können etablierte Gutschein-Portale ein wichtiger Hebel sein, um:

zusätzliche Reichweite aufzubauen

Conversion-Raten zu steigern

Neukunden zu gewinnen

internationale Märkte effizient zu erschließen

Übergabeprozess läuft bereits

Aktuell befindet sich COUPONS4U gemeinsam mit den bisherigen Teams von Webgears im Übergabeprozess. Ziel ist ein nahtloser Übergang, bei dem bestehende Partnerschaften, Prozesse und Qualitätsstandards kontinuierlich fortgeführt und weiterentwickelt werden.

Dank der langjährigen Erfahrung im Affiliate- und Gutscheinmarketing ist COUPONS4U bestens aufgestellt, um die übernommenen Portale erfolgreich weiterzuführen und strategisch auszubauen.

Fazit

Mit der Erweiterung des Portfolios setzt COUPONS4U ein klares Zeichen für weiteres Wachstum im Gutschein- und Affiliate-Segment. Die Übernahme stärkt nicht nur die eigene Plattformlandschaft, sondern schafft auch zusätzliche Reichweite und neue Potenziale im Affiliate-Marketing.

Für Partner und Advertiser bedeutet das vor allem eines: mehr Reichweite, mehr Märkte und mehr Möglichkeiten zur Skalierung bestehender Kampagnen.