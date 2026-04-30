Mehr als nur ein Termin im Kalender: Warum Events im Affiliate-Marketing so wichtig sind

Die Event-Vielfalt im Affiliate-Marketing ist groß und deckt alles ab, vom AffiliateBLOG Breakfast bis hin zu den großen Branchen-Events von Oliro und OMT. Oliro organisiert unter anderem bekannte Formate wie die TactixX oder die Affiliate Conference, während OMT mit seinen Konferenzen und Webinaren ebenfalls eine feste Größe in der Branche ist. Die Affiliate-Branche ist also gut mit Eventformaten ausgestattet. Die spannendere Frage ist deshalb nicht, wie viele Events es gibt, sondern warum sie für die Branche so wichtig sind.

Warum sind Live-Events in einer so digitalen Branche, in der fast alles online funktioniert, überhaupt noch so relevant?

Affiliate-Marketing ist geprägt von Zahlen, Tools, Plattformen und Prozessen. Gleichzeitig zeigt sich seit Jahren: Erfolgreiche Partnerschaften entstehen vor allem dort, wo Menschen sich persönlich begegnen. Affiliate-Events sind deshalb weit mehr als nur eine Gelegenheit, bekannte Gesichter wiederzusehen. Oft entstehen hier neue Partnerschaften schneller als über Wochen oder Monate per Mail. Kooperationen werden greifbarer, Gespräche verbindlicher und Ideen konkreter, wenn man sich direkt gegenübersitzt.

„Events sind im Affiliate-Marketing ein wichtiger Bestandteil, da sie Networking und Wissenstransfer effektiv miteinander verbinden. Für Einsteiger bieten sie die Möglichkeit, erste Kontakte zu knüpfen und wertvolle Einblicke in die Branche zu gewinnen, während erfahrene Affiliates sie nutzen, um ihr bestehendes Netzwerk zu pflegen und gezielt auszubauen. Insgesamt leisten Events einen wichtigen Beitrag dazu, langfristige Partnerschaften zu stärken und nachhaltiges Wachstum in der Branche zu fördern.“

– René Roth, Oliro GmbH

Außerdem bieten Events einen Rahmen, in dem Markttrends besonders früh sichtbar werden. Welche Themen beschäftigen Advertiser aktuell? Welche Publisher-Modelle gewinnen an Relevanz? Welche Herausforderungen bewegen Netzwerke und Agenturen? Wer vor Ort ist, bekommt nicht nur Wissen aus Vorträgen mit, sondern auch wertvolle Eindrücke aus Gesprächen zwischen den Programmpunkten.

„Events sind im Affiliate-Marketing – wie im gesamten Online-Marketing – ein zentraler Baustein für echten Austausch und nachhaltige Beziehungen. Digitale Formate können vieles abbilden, aber sie ersetzen nicht die Dynamik, das Vertrauen und die Qualität persönlicher Begegnungen. Spätestens seit den Erfahrungen der letzten Jahre ist klar: Das soziale Element macht Events unverzichtbar und wird auch langfristig ihren festen Platz in der Branche sichern.“

– Mario Jung, OMT

Denn auch wenn Affiliate-Marketing von außen oft technisch wirkt, mit Tracking, KPIs, Attribution, Provisionen und Automatisierung, stehen hinter erfolgreichen Kooperationen immer Menschen. Vertrauen beschleunigt Entscheidungen, und persönliche Gespräche schaffen Nähe.

Neben dem Networking sind Events aber auch deshalb so wertvoll, weil sie Wissen und Marktgespür vermitteln. Vorträge, Panels und Diskussionen liefern neue Impulse, doch oft sind es gerade die informellen Gespräche, die besonders spannend sind. Dort geht es weniger um Hochglanz-Präsentationen und mehr um ehrliche Einblicke, reale Herausforderungen und konkrete Learnings aus dem Alltag.

„Für mich sind Events ein Mix aus allen drei Elementen, aber das Networking steht klar im Vordergrund. Affiliate-Marketing ist und bleibt ein People’s Business. Vertrauen entsteht nicht im Zoom Call, sondern wenn man sich in die Augen schaut, zusammen an der Bar steht oder beim Side Event ins Gespräch kommt. Diese Momente sind durch nichts zu ersetzen. Menschen wollen Menschen. Vertrauen, echte Verbindungen, spontane Gespräche. Das entsteht nicht im Webinar und auch nicht im Chat. Je mehr wir digital kommunizieren, desto wertvoller werden die Momente, in denen man sich wirklich begegnet.“

– Nadine Herrmann, MyCashbacks

Hinzu kommt: Wer regelmäßig auf Branchenevents präsent ist, bleibt im Kopf. Das gilt für Advertiser genauso wie für Publisher, Netzwerke, Agenturen und Dienstleister. Gesichter bleiben oft stärker hängen als Logos, persönliche Gespräche schaffen Wiedererkennung und eine regelmäßige Präsenz stärkt die eigene Positionierung in der Branche.

Warum Präsenzformate weiterhin so relevant sind

Dass Präsenzformate weiterhin eine so große Rolle spielen, hat nicht zuletzt auch die Entwicklung der vergangenen Jahre gezeigt. Gerade nach der Corona-Pandemie wurde deutlich, dass digitale Formate vieles auffangen können – persönliche Begegnungen aber nicht ersetzen.

„Wie Relevant Events unserer Branche sind hat die Corona-Pandemie gezeigt… Digitale Events die zwar keinerlei Reiseaufwand in Form von Ressource und Kosten bedeuten haben sich „nicht gehalten“. Der Wissenstransfer auf Konferenzen und das Networking vor, zwischen und nach den Vorträgen in Präsenz ist gerade für das Affiliate Marketing elementar wichtig. Mit Netzwerken, Advertiser, verschienster Partnermodelle und Agenturen sind per se viele Parteien im Kerngeschäft verankert. Nur auf Events kommen diese so konzentriert zusammen.“

– Thomas Dirnhöfer, MAI xpose360

Dass persönliche Begegnungen im Affiliate-Marketing wichtig sind, zeigt auch der Affiliate-Marketing Trend-Report 2026: 51 % der befragten Publisher beziehungsweise Affiliates wünschen sich von Merchants Publisher Events. Das unterstreicht, wie hoch der Bedarf an persönlichem Austausch und direktem Kontakt zu Advertisern weiterhin ist. Damit wird deutlich: Events sind kein Nice-to-have, sondern ein konkreter Wunsch aus dem Markt.

Fazit: Events bleiben ein zentraler Erfolgsfaktor

Je digitaler die Branche wird, desto wertvoller werden die Momente, in denen echter persönlicher Austausch möglich ist. Affiliate-Events schaffen genau diesen Raum: für Vertrauen, neue Partnerschaften, ehrliche Gespräche, frische Impulse und bessere Zusammenarbeit. Denn trotz aller Digitalisierung bleibt Affiliate-Marketing vor allem eines: ein People’s Business. Persönliche Begegnungen schaffen Vertrauen, beschleunigen Partnerschaften und machen aus Kontakten echte Beziehungen.

Wer die Branche verstehen, Beziehungen vertiefen und Chancen frühzeitig erkennen will, kommt an Events kaum vorbei. In unserem Eventkalender 2026 haben wir die relevanten Branchenevents des Jahres für Euch gesammelt.