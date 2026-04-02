Branchenevents 2026: Diese Affiliate Highlights warten auf Dich!

Die ersten Monate des Jahres liegen bereits hinter uns und die Affiliate-Marketing-Branche hat 2026 direkt ordentlich vorgelegt. Zahlreiche Events haben bereits stattgefunden, wertvolle Impulse geliefert und den persönlichen Austausch angekurbelt. Jetzt nimmt das Event-Jahr so richtig Fahrt auf!

Zeit also, den Blick nach vorne zu richten: Welche spannenden Konferenzen, Messen und Networking-Events stehen 2026 noch an? Hier bekommst Du den Überblick über die wichtigsten Termine, die Du nicht verpassen solltest.

Affiliate NetworxX @ OMR: 05. Mai in Hamburg

Die Affiliate NetworkxX findet 2026 erneut in Hamburg statt und lädt dieses Mal in den Hamborger Veermaster im Herzen von St. Pauli ein. Das Networking-Event bietet eine exklusive Gelegenheit zum Austausch mit Branchenkollegen aus dem Affiliate- und Online-Marketing in besonderer Atmosphäre. Hier kannst Du Dir ein Ticket sichern.

OMR: 05.-06. Mai in Hamburg

Die OMR ist in Europa eines der größten Events für digitales Marketing, Technologie und Business. Die Konferenz verbindet Inspiration, Praxiswissen und Entertainment mit hochkarätigen Speakern. Affiliate-Marketing spielt vor allem im Performance- und E-Commerce-Kontext eine Rolle. Sichere Dir hier ein Ticket!

Affiliate Stammtisch: 13.06. in Leipzig

Der Affiliate Stammtisch ist ein führendes Networking-Event für Affiliate- und Online-Marketing-Profis, das in der historischen Moritzbastei Leipzig stattfindet und spannende Vorträge, Diskussionsrunden und inspirierenden Austausch bietet. Im Anschluss an die Konferenz lädt der Stammtisch zu entspannten Gesprächen, neuen Kontakten und direktem Branchen-Netzwerken bei Drinks und Snacks ein. Hier geht’s zu den Tickets!

K5: 23.-26. Juni in Berlin

Die K5 Konferenz ist eines der führenden Events für E-Commerce und digitales Wachstum im DACH-Raum. Sie richtet sich vor allem an Entscheider, Marken und Händler. Affiliate-Marketing wird hier im Zusammenspiel mit Performance-Marketing und Skalierungsstrategien betrachtet. Hier geht’s zu den Tickets!

Affiliate TactixX: 30. Juni in München

Die TactixX ist eine etablierte Fachkonferenz für Online-Marketing. Renommierte Speaker aus der Branche teilen praxisnahe Strategien, aktuelle Trends und konkrete Handlungsempfehlungen. Die Konferenz richtet sich an Marketer, Agenturen und Unternehmen mit professionellem Anspruch. Hier kannst Du Dir ein Ticket sichern!

Affiliate NetworxX @ TactixX: 30. Juni in München

Die Affiliate NetworkxX begleitet die TactixX als exklusives Abend-Networking-Event und bietet Raum für persönlichen Austausch abseits des Konferenzprogramms. In entspannter Atmosphäre treffen sich Affiliate- und Online-Marketing-Professionals, um Kontakte zu knüpfen, bestehende Partnerschaften zu vertiefen und Branchenthemen zu diskutieren. Sichere Dir hier ein Ticket!

DMEXCO: 23.-24. September in Köln

Die DMEXCO bietet ein umfangreiches Konferenzprogramm zu digitalem Marketing und Technologie. Affiliate-Marketing wird hier im Kontext von Performance, Data, KI und MarTech diskutiert. Ideal für Marketer mit strategischem Fokus. Melde Dich hier an um Benachrichtigungen zu erhalten, sobald der Ticket-Shop öffnet.

Affiliate Conference: 09. November in Berlin

Die Affiliate Conference ist eine spezialisierte Fachkonferenz für Affiliate-Marketing im deutschsprachigen Raum. Teilnehmer erwarten tiefgehende Vorträge, Workshops und Best Practices aus der Praxis. Das Event richtet sich an Affiliates, Agenturen und Advertiser gleichermaßen. Sichere Dir hier ein Ticket.

Affiliate NetworxX @ Affiliate Conference: 09. November in Berlin

Die Affiliate NetworkxX findet im Anschluss an die Affiliate Conference als begleitendes Abend-Networking-Event statt. In entspannter Atmosphäre haben Teilnehmende die Möglichkeit, Gespräche aus dem Konferenzalltag zu vertiefen, neue Kontakte zu knüpfen und bestehende Partnerschaften zu pflegen. Hier kannst Du Dir ein Ticket sichern!

Fazit

Das Event-Jahr 2026 ist längst in vollem Gange und die kommenden Monate haben noch einiges zu bieten. Von großen Festivals wie der OMR über spezialisierte Konferenzen bis hin zu entspannten Networking-Events: Jetzt ist die perfekte Zeit, um Deinen Event-Kalender zu füllen.

Denn eines bleibt unverändert: Affiliate-Marketing ist und bleibt ein People’s Business. Wer sichtbar sein, lernen und wachsen will, sollte diese Gelegenheiten unbedingt nutzen.

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