AskTheExpert mit Nadine Herrmann

Branchenevents sind ein fester Bestandteil der Affiliate-Branche, doch ihr Stellenwert entwickelt sich stetig weiter. Zwischen Networking, Wissenstransfer und Business-Anbahnung stellt sich zunehmend die Frage: Welche Events bringen heute wirklich Mehrwert?

In dieser Ausgabe von #AskTheExpert sprechen wir mit Expertin Nadine Herrmann (Managing Director mycashbacks) darüber, welche Rolle Branchenevents aktuell spielen, welche Formate besonders relevant sind und wie sich ihre Bedeutung in einem zunehmend digitalen Umfeld verändert.

Was macht dich zur Expertin?

Ich bin seit Juli 2014 im Affiliate und Performance Marketing, das sind über 11 Jahre Branchenerfahrung. Angefangen als Marketing Managerin bei advanced store, wo ich nationale und internationale Kampagnen gesteuert und Key Accounts verantwortet habe.

Seit 2019 bin ich in das Projekt mycashbacks eingestiegen, seit 2022 als Head of Business und seit April 2023 als CEO der mycashbacks GmbH. Parallel habe ich die Female Affiliate Professionals Community gegründet, ein Netzwerk für Frauen im Affiliate Umfeld, das ich bis heute aufbaue und moderiere. Ich kenne diese Branche also von der operativen Umsetzung bis zur strategischen Führung und aus verschiedensten Perspektiven.

Was macht für dich ein wirklich erfolgreiches Event aus – eher Networking, Content oder konkrete Business Opportunities?

Für mich ist es ein Mix aus allen drei Elementen, aber das Networking steht klar im Vordergrund. Affiliate-Marketing ist und bleibt ein People’s Business. Vertrauen entsteht nicht im Zoom Call, sondern wenn man sich in die Augen schaut, zusammen an der Bar steht oder beim Side Event ins Gespräch kommt. Diese Momente sind durch nichts zu ersetzen.

Content schätze ich, wenn er wirklich Substanz hat. Leider ist das zu oft nicht der Fall. Viele Vorträge sind zu werblich, zu oberflächlich, zu sehr auf die eigene Marke ausgerichtet. Seit ich regelmäßig auch branchenfremde Events besuche, merke ich den Unterschied noch deutlicher. Und ja, am Ende steht immer auch das Business. Bestehende Partnerschaften stärken, neue Kontakte in konkrete Kooperationen überführen. Das ist der messbare Output, der am Ende auch zählt.

Welche Branchenevents besuchst du dieses Jahr und auf welche freust du dich besonders?

2026 setze ich bewusst auf zwei unterschiedliche Event Typen.

Die einen sind kleine, branchenspezifische Formate wie die Affiliate Connect Eventreihe oder die Affiliate Conference. Dort ist die Dichte an relevanten Menschen hoch, die Gespräche gehen schnell in die Tiefe und der Streuverlust ist gering.

Die anderen sind Events außerhalb der Affiliate Bubble. Loyalty Days, Female Business Formate, die Überstunde. Dort sammle ich Impulse, die ich auf unsere Branche adaptieren kann, lerne andere Denkweisen kennen und bekomme gleichzeitig die Chance, Affiliate-Marketing in einem anderen Umfeld zu positionieren. Denn draußen wird unsere Branche noch immer oft falsch eingeschätzt.

Auf beides freue ich mich, weil ich glaube, dass man nur wächst, wenn man sich nicht ausschließlich in den eigenen Kreisen bewegt.

Welchen konkreten Mehrwert sollten Teilnehmer heute von einem Branchenevent erwarten und was unterscheidet gute von weniger relevanten Events?

Der Anspruch sollte klar sein: Wer Zeit und Geld in ein Event investiert, muss etwas mitnehmen, das sich danach bemerkbar macht. Ein neuer Kontakt, der zu einer echten Zusammenarbeit wird. Eine Idee, die man vorher nicht hatte. Ein Gespräch, das einen weiterbringt.

Was gute von weniger relevanten Events unterscheidet, ist aus meiner Sicht vor allem Haltung und Kuration. Gute Events haben ein klares Thema, eine klare Zielgruppe und schaffen Raum für echte Gespräche. Der Content hat Substanz, die Speaker teilen echte Erfahrungen statt gebrandeter Botschaften, und die Atmosphäre lädt dazu ein, offen zu reden. Weniger relevante Events verlieren sich in Masse und Oberflächlichkeit. Zu viele Teilnehmer, zu generisches Programm, zu viel Selbstdarstellung auf der Bühne. Man geht hin, läuft rum und kommt nach Hause ohne das Gefühl, dass sich der Tag gelohnt hat.

Der Unterschied liegt oft nicht im Budget oder der Größe, sondern darin, ob die Organisatoren wirklich an die Community denken oder vor allem an ihre eigene Reichweite.

Wie wird sich die Rolle von Branchenevents in Zukunft entwickeln, gewinnen sie weiter an Bedeutung oder werden digitale Formate wichtiger?

Ich glaube nicht, dass digitale Formate physische Events ersetzen werden, im Gegenteil. Gerade weil unsere Arbeitswelt zunehmend von Digitalisierung und KI geprägt ist, wird der persönliche Austausch wieder deutlich an Bedeutung gewinnen.

Menschen wollen Menschen. Vertrauen, echte Verbindungen, spontane Gespräche. Das entsteht nicht im Webinar und auch nicht im Chat. Je mehr wir digital kommunizieren, desto wertvoller werden die Momente, in denen man sich wirklich begegnet.

Events die das verstehen und bewusst Raum für echten Austausch schaffen, werden relevanter werden. Die die nur auf Reichweite und Sichtbarkeit setzen, werden austauschbar bleiben.