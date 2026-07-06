Affiliate TalkxX #74: Live von der TactixX 2026 – KI, Networking und die Zukunft des Affiliate Marketings

Die 74. Folge des Affiliate TalkXX ist etwas ganz Besonderes: Statt eines klassischen Studiogesprächs ging es diesmal direkt auf die TactixX 2026 nach München. Vor Ort führte Julia Heinz zahlreiche Kurzinterviews mit Vertreter:innen aus der Affiliate-Marketing-Branche – von Advertisern und Publishern über Agenturen bis hin zu Speaker:innen und Veranstaltern.

Dabei wurde schnell deutlich: Neben wertvollen Networking-Möglichkeiten beschäftigt aktuell vor allem ein Thema die gesamte Branche – Künstliche Intelligenz.

TactixX bleibt Treffpunkt der Affiliate-Community

Den Auftakt machte René Roth, Managing Director bei Oliro und Veranstalter der TactixX. Für ihn lebt die Konferenz vor allem von ihrer Community. Neben aktuellen Fachvorträgen stehen Inspiration, persönlicher Austausch und unterschiedliche Perspektiven im Mittelpunkt.

Gerade der direkte Dialog zwischen Advertisern, Publishern und Agenturen ermögliche neue Blickwinkel, die im Arbeitsalltag häufig zu kurz kommen. Auch die TactixX-App habe sich als wertvolles Tool erwiesen, um bereits im Vorfeld Termine zu vereinbaren und das Networking effizient zu gestalten.

Networking bleibt der größte Mehrwert

Ein Thema zog sich wie ein roter Faden durch nahezu alle Gespräche: Networking.

Ob Markus Wigbels von easy-Marketing, Michael Müller von Vodafone oder Nadine Herrmann von MyCashbacks – alle betonten, dass persönliche Gespräche auch im digitalen Zeitalter unverzichtbar bleiben.

Viele beschrieben die TactixX sogar als eine Art Klassentreffen der Affiliate-Branche, bei dem langjährige Kontakte gepflegt und gleichzeitig neue Partnerschaften aufgebaut werden können.

Auch die anschließenden Affiliate Networkx wurden mehrfach als wichtiger Bestandteil des Events hervorgehoben. In entspannter Atmosphäre entstehen häufig genau die Gespräche, aus denen später erfolgreiche Kooperationen entstehen.

KI bleibt das dominierende Branchenthema

Kaum überraschend war Artificial Intelligence das meistgenannte Zukunftsthema der Podcastfolge.

Dabei gingen die Einschätzungen deutlich über den allgemeinen KI-Hype hinaus.

Während Markus Wigbels vor allem das Potenzial sieht, operative Aufgaben zu automatisieren und Affiliate Manager im Tagesgeschäft zu entlasten, sieht Dominik Feike von Attrixus KI als Chance, Customer Journeys besser zu verstehen und Marketingbudgets effizienter einzusetzen.

Auch Michael Müller (Vodafone), Konstantin Lahmann, Matthias Döbbeler (Jochen Schweizer mydays) und weitere Gäste sind überzeugt, dass KI die Affiliate-Branche langfristig verändern wird.

Authentischer Content gewinnt wieder an Bedeutung

Parallel zur rasanten Entwicklung von KI wurde ein weiterer Trend deutlich: Vertrauen wird zum entscheidenden Erfolgsfaktor.

Mehrere Gesprächspartner erwarten, dass hochwertiger, authentischer Content künftig noch wichtiger wird.

Dominik Feike (Attrixus GmbH) sieht insbesondere beratende Inhalte und echten Mehrwert als Chance, sich von generisch erzeugten KI-Inhalten abzuheben. Auch Nadine Herrmann (mycashbacks GmbH) spricht von einer Rückbesinnung auf authentische Kommunikation und Vertrauen zwischen Marken und Konsument:innen.

Jasmina Rouag (Adcheev) ergänzt diesen Gedanken um die emotionale Komponente. Gerade Influencer Marketing könne künftig eine noch wichtigere Rolle spielen, da Kaufentscheidungen nicht allein rational getroffen werden.

Neue Herausforderungen für Attribution und Vergütung

Neben KI wurden auch strukturelle Themen diskutiert.

Dominik Feike plädierte dafür, das klassische Last-Click-Modell weiter aufzubrechen und Publisher entlang der gesamten Customer Journey fairer zu vergüten.

Julian Wenzel von Checkout Charlie sieht zudem neue Herausforderungen durch KI-gestützte Suchsysteme entstehen. Wenn Nutzer künftig häufiger direkt über Large Language Models recherchieren, müsse die Branche neue Tracking- und Vergütungsmodelle entwickeln.

Fazit

Die Podcastfolge zeigt eindrucksvoll, welche Themen die Affiliate-Branche aktuell bewegen. Neben technologischen Entwicklungen rund um KI bleibt eines unverändert: Der persönliche Austausch ist und bleibt das Fundament erfolgreicher Partnerschaften.

Die TactixX bestätigt damit erneut ihren Ruf als einer der wichtigsten Treffpunkte der deutschsprachigen Affiliate-Marketing-Community.

Affiliate TalkXX Folge 74 liefert authentische Stimmen direkt von der Veranstaltung und bietet spannende Einblicke in aktuelle Trends, Herausforderungen und Zukunftsthemen der Branche.

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Vielen Dank an: Julia Heinz (Moderatorin – MAI xpose360), René Roth (Oliro GmbH), Markus Wigbels (easy-Marketing GmbH), Dominik Feike (Attixus GmbH), Michael Müller (Vodafone GmbH), Nadine Herrmann (Mycashbacks GmbH), Julian Wenzel (Checkout Charlie GmbH), Jasmina Rouag (Adcheev), Konstantin Lahmann & Matthias Döbbeler (Jochen Schweizer GmbH)