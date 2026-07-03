Recap: TactixX & Affiliate NetworkxX 2026, Tradedoubler SunnySideUp & communicationAds Floßfahrt – unsere Networking-Woche in München

Am 30. Juni traf sich die Performance-Marketing-Branche erneut in München zur TactixX 2026. Das Konferenzprogramm stand ganz im Zeichen von KI, Agentic Commerce und der Frage, wie sich Kaufentscheidungen zwischen Algorithmus und Bauchgefühl künftig verändern. Spannende Insights aus Workshops und Vorträgen haben wir in diesem Recap zusammengefasst.

Ganz im Zeichen des persönlichen Austauschs und hochwertiger Fachimpulse ging es im Anschluss an die TactixX noch zur Affiliate NetworkxX im Air Bräu München. Das Ausklingen eines intensiven Konferenztages bei einer der beliebtesten Networking-Veranstaltungen der Branche war einmal mehr ein wertvolles Erlebnis für alle Beteiligten.

Außerdem war unser Team in derselben Woche noch bei weiteren Events eingeladen: beim Tradedoubler SunnySideUp-Frühstück sowie auf der CommunicationAds Floßfahrt. So konnten wir gleich mehrere Networking-Formate besuchen, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Doch gerade diese Mischung zeigte erneut, warum persönlicher Austausch in der Affiliate-Branche nach wie vor unverzichtbar bleibt.

In diesem Recap fassen wir die wichtigsten Insights, Highlights und Learnings der Woche zusammen.

Vortrag: Creator statt Banner: Warum Influencer im Affiliate-Marketing die Performance neu definieren

Affiliate-Marketing ist längst mehr als Gutscheine und Cashback. Wie sich Performance Marketing durch KI, Creator und neue Customer Journeys gerade grundlegend verändert, präsentierte Markus Kellermann (MAI xpose360) gemeinsam mit Iuliia Boiarchukova von Vodafone im Rahmen der TactixX in einem Vortrag zum Thema „Creator statt Banner – Warum Influencer im Affiliate-Marketing die Performance neu definieren“.

Dabei wurde anhand einer Influencer-Kampagne gezeigt, wie Creator Content und Cashback-Modelle miteinander kombiniert werden können und warum die zunehmende Verschmelzung von Affiliate, Influencer Marketing und Performance Marketing kein Zukunftsszenario mehr ist, sondern bereits Realität.

Creator werden zum Performance-Kanal: Was bereits im Affiliate Trend-Report 2026 identifiziert wurde, bestätigt sich zunehmend in der Praxis. Creator entwickeln sich vom reinen Reichweitenkanal zum echten Performance-Kanal. Die Kombination aus authentischem Content und messbaren Affiliate-Mechaniken wie Cashback schafft eine neue Qualität in der Conversion-Optimierung.

KI verändert die Spielregeln der Sichtbarkeit: AI Search durch Tools wie ChatGPT, Perplexity oder Google AI Overviews beeinflusst, wie Nutzer Produkte entdecken und Kaufentscheidungen treffen. Für Affiliate-Strategien bedeutet das: Wer ausschließlich auf klassischen SEO-Traffic setzt, riskiert Reichweitenverluste – und muss seinen Publisher-Mix diversifizieren.

Workshop: Temu, SHEIN & Co.: Was ihr Wachstum für Affiliate bedeutet – und wie sich Fashion Brands erfolgreich positionieren können

Aggressive Preise, permanente Promotions und eine schier unendliche Skalierbarkeit. Plattformen wie Temu und SHEIN haben die Spielregeln im Fashion-Commerce grundlegend verändert. Anja Müller, Lead Account Management DE bei Atolls, beleuchtete im Rahmen der TactixX am 30. Juni in München, welche Konsequenzen dieser Wandel für das Affiliate-Ökosystem hat und welche Strategien Fashion Brands helfen können, sich in diesem zunehmend kompetitiven Umfeld zu behaupten.

Im Mittelpunkt stand die Frage, wie sich Publisher-Dynamiken verschieben, wenn Ultra-Low-Cost-Anbieter mit hohen CPOs und massiven Budgets in den Markt drängen. Für Affiliates bedeutet das einerseits neue Kooperationsmöglichkeiten, andererseits wächst der Druck auf etablierte Fashion Brands, ihre Positionierung im Kanal schärfer zu definieren – jenseits des reinen Preiswettbewerbs.

Workshop: Affiliate Excellence: Von sauberem Tracking zu skalierbarer Performance (retailAds, Thomas Dirnhöfer & Alexander Schulze)

Der Workshop gab einen umfassenden Einblick in aktuelle Best Practices rund um Tracking, Attribution und Performance im Affiliate-Marketing. Das Unternehmen (Teil der Vertical Ads Group) beschäftigt rund 260 Mitarbeitende an 11 Standorten in Europa und betreut etwa 3.000 aktive Partnerprogramme.

Zum Einstieg wurden verschiedene Tracking-Setups erläutert. Im Fokus stand der Unterschied zwischen Real First-Party Tracking (organische Weiterleitung über eine Shop-Subdomain) und klassischem First-Party Tracking mit Weiterleitung über die Netzwerk-Domain. Die Vorteile von Real First-Party liegen insbesondere in einer geringeren Erkennbarkeit durch Adblocker, einer weniger restriktiven Behandlung durch Browser sowie einem höheren Vertrauen der Nutzer, insbesondere bei Mailing- und Content-Publishern.

Anschließend wurde das Thema Server-to-Server (S2S) Tracking behandelt. Vorgestellt wurde das Best-Practice-Setup für retailAds Advertiser, das Real First-Party Tracking mit serverseitiger Attribution kombiniert. Zudem wurde gezeigt, dass das CJ-Tracking eine dynamische Attribution sowohl innerhalb des Affiliate-Kanals als auch kanalübergreifend ermöglicht. Cashback- und Loyalty-Partner müssen dabei jedoch gesondert betrachtet werden. Die Inhalte wurden anhand von zwei Praxis-Cases veranschaulicht.

Ein weiterer Schwerpunkt war das optimale Feed-Setup. Gemeinsam mit einer Agentur wurde ein Feed-Pilot für retailAds entwickelt, der durch KI-gestützte Funktionen automatisierte Optimierungsvorschläge liefert und dabei hilft, Prozesse effizienter zu gestalten und Kosten zu senken.

Zum Abschluss stand der TikTok Shop im Fokus. Besonders spannend waren die Zahlen zum deutschen Markt mit aktuell rund 27 Millionen aktiven Nutzerinnen und Nutzern sowie über 700 Millionen Euro Umsatz im ersten Jahr. Vorgestellt wurde, wie der Kaufprozess direkt innerhalb von TikTok funktioniert und welche Erfolgsfaktoren entscheidend sind: ein eigener TikTok Shop, die Auswahl geeigneter Produkte (z. B. Bestseller oder attraktive Angebote) sowie die Zusammenarbeit mit passenden Creator anhand von Kriterien wie Reichweite, Umsatz oder Zielgruppensegment. Auch dieser Themenblock wurde durch zwei erfolgreiche Praxisbeispiele ergänzt.

Im Anschluss: Affiliate NetworkxX

Den krönenden Abschluss bildete wie gewohnt die Affiliate NetworkxX im Air Bräu in München. Neben einem reichhaltigen Buffet und großer Getränkeauswahl sorgten verschiedene Specials wie eine Tombola für Abwechslung. Und natürlich kam auch das Networking nicht zu kurz: Bei entspannter Atmosphäre traf man alte Bekannte, neue Gesichter und spannende Kontakte, die das Event auch menschlich besonders machten. Die lockere Atmosphäre macht die NetworkxX einmal mehr zum Pflichttermin für alle, die bestehende Kooperationen pflegen und neue Geschäftsbeziehungen in der Affiliate- und Online-Marketing-Branche aufbauen möchten.

Tradedoubler: SunnySideUp Event

Beim TD SunnySideUp, am 01.07., von Tradedoubler standen Networking und persönlicher Austausch zwischen Marken, Publishern und Agenturen im Mittelpunkt. In entspannter Atmosphäre bot das Event die Gelegenheit, bestehende Partnerschaften zu vertiefen und neue Kontakte zu knüpfen. Ein Highlight war die Vorstellung von Emna.ai, einer neuen Lösung, die Marken dabei unterstützt, ihre Sichtbarkeit in KI-generierten Antworten zu analysieren und mit passendem Content gezielt zu verbessern.

CommunicationAds: Floßfahrt

Am 1. Juli 2026 lud CommunicationAds Agenturen, Advertiser und Publisher zu einer Isar-Floßfahrt in München ein. Bereits um 8 Uhr morgens traf sich die Gruppe, um gemeinsam einen besonderen Tag auf dem Wasser zu erleben. Trotz des sehr nassen Wetters ließ sich niemand die Laune verderben – dank des überdachten Floßes blieb die Stimmung bestens. Kulinarisch wurde die Fahrt mit Brezeln, Leberkässemmeln und Kartoffelsalat standesgemäß bayerisch eingeläutet. Eine Live-Band sorgte für ausgelassene Stimmung und machte das Event zu einem rundum gelungenen Erlebnis, das CommunicationAds einmal mehr als großartiger Gastgeber auszeichnete.

Vielen Dank an @communicationAds für das tolle Event und wir freuen uns auf nächstes Jahr!

Fazit

Die TactixX 2026 hat erneut gezeigt, dass sich die Performance-Marketing-Branche in einem spürbaren Wandel befindet. Gleichzeitig wurde aber auch deutlich: Echte Partnerschaften entstehen nicht nur am Bildschirm, sondern im direkten Gespräch – sei es auf der Affiliate NetworkxX, beim Tradedoubler SunnySideUp oder auf der communicationAds Floßfahrt.

Wir freuen uns auf die weiteren Events in diesem Jahr und darauf, bekannte sowie neue Gesichter wiederzusehen. Wer sich die wichtigsten Branchenevents im zweiten Halbjahr nicht entgehen lassen möchte, findet in unserem Eventkalender 2026 einen vollständigen Überblick.