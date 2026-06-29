AskTheExpert mit Matthias Franz

Affiliate-Marketing bietet enormes Wachstumspotenzial, besonders dann, wenn Programme erfolgreich über bestehende Märkte hinaus skaliert werden. Doch internationale Expansion ist weit mehr als nur die Ausweitung eines Partnerprogramms auf weitere Länder. Unterschiedliche Marktgegebenheiten, kulturelle Besonderheiten und lokale Publisher-Strukturen erfordern eine durchdachte Strategie.

In dieser Ausgabe von #AskTheExpert sprechen wir mit unserem Experten Matthias Franz (Senior Performance Marketing Manager bei s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KG) darüber, wie Unternehmen neue Märkte erfolgreich erschließen, welche Faktoren für eine nachhaltige internationale Skalierung entscheidend sind und wie sich globale Wachstumsziele mit lokaler Relevanz verbinden lassen.

Was macht dich zum Experten?

Seit über 10 Jahren begleite ich die Entwicklung und Skalierung von Affiliate-Programmen in der Modebranche. Dabei habe ich sowohl lokale als auch internationale Programme aufgebaut, optimiert und auf nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Mein Fokus liegt auf der Effizienz der Programme mit langfristigem Markenaufbau. Durch die Zusammenarbeit mit internationalen Publishern, Netzwerken, Agenturen und Technologiepartnern kenne ich die Herausforderungen und Erfolgsfaktoren, die bei der Expansion in neue Märkte entscheidend sind.

Hinzu kommen noch meine SEO-Skills die in Bereichen wie Content & Publisher-Akquise wertvoll sind.

Wann ist aus deiner Sicht der richtige Zeitpunkt, ein Affiliate-Programm international auszurollen?

Der richtige Zeitpunkt ist erreicht, wenn das Affiliate-Programm im Heimatmarkt stabil funktioniert und klare Prozesse etabliert sind. Dazu gehören eine belastbare Tracking-Infrastruktur, attraktive Provisionsmodelle, erfolgreiche Publisher-Partnerschaften und Ressourcen für die Betreuung. Diverse Prozesse, wie bspw. der Sales-Abgleich, ist in den meisten Fällen identisch und können adaptiert werden. Vorteilhaft, jedoch keine Voraussetzung, ist eine bestehende Markenbekanntheit im Zielmarkt. Internationale Expansion sollte nicht als Selbstzweck betrachtet werden, sondern als strategischer Schritt zur Unterstützung bestehender Wachstumsziele des Unternehmens.

Nach welchen Kriterien entscheidest du, in welche Märkte ein Affiliate-Programm als Nächstes ausgerollt wird?

Die Auswahl neuer Märkte basiert auf einer Kombination aus Marktpotenzial, Unternehmensstrategie und Affiliate-spezifischen Faktoren. Besonders wichtig sind dabei:

Bestehende Umsätze oder Traffic aus dem jeweiligen Markt

Marktgröße und Wachstumspotenzial im E-Commerce

Wettbewerbssituation

Verfügbarkeit relevanter Publisher und Partner

Idealerweise werden zunächst Märkte priorisiert, in denen bereits eine gewisse Markenpräsenz besteht und die Eintrittsbarrieren überschaubar sind.

Welche strategischen Ziele verfolgst du mit der internationalen Expansion deines Affiliate-Programms?

Die internationale Expansion dient in erster Linie der Erschließung neuer Umsatzpotenziale und der Diversifizierung des Marketing-Mix. Gleichzeitig ermöglicht Affiliate-Marketing einen vergleichsweise risikoarmen Markteintritt, da Investitionen eng an die tatsächliche Performance gekoppelt sind. Darüber hinaus können internationale Publisher dabei helfen, die Markenbekanntheit in neuen Regionen aufzubauen, lokale Zielgruppen zu erreichen und wertvolle Marktkenntnisse zu gewinnen

Welche Faktoren sind aus deiner Sicht entscheidend, um ein Affiliate-Programm in neuen Märkten erfolgreich zu etablieren?

Der wichtigste Erfolgsfaktor ist die Lokalisierung. Was in einem Markt funktioniert, lässt sich nicht automatisch auf andere Länder übertragen. Erfolgreiche Programme berücksichtigen lokale Publisher-Landschaften, kulturelle Besonderheiten und unterschiedliche Kaufgewohnheiten. Internationale Skalierung bedeutet letztlich, globale Ziele mit lokaler Relevanz zu verbinden. Unternehmen, die ihre Programme flexibel an die Bedürfnisse einzelner Märkte anpassen, schaffen die Grundlage für nachhaltiges Wachstum und langfristigen Erfolg.