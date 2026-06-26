CloseUp – Anja Wunsch-Magni

Anja verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Online-Business. Der Einstieg erfolgte direkt nach dem Studium bei einem Cashback-Publisher. 2012 wechselte sie auf die Agentur-Seite und sammelte dort über neun Jahre in drei verschiedenen Abteilungen (Affiliate, Display & Programmatic sowie PPC) und in unterschiedlichen Positionen umfassendes Wissen und wertvolle Erfahrungen.

Seit sechs Jahren arbeitet sie als Lead Key Account Managerin bei atolls (ehemals Global Savings Group) und leitet ein Team, das namhafte Kunden wie eBay, Tchibo, IKEA, AliExpress, Temu, Douglas, Thalia und OTTO betreut. Mit der größten Schnäppchen-Community mydealz.de sowie den Cashback-Portalen shoop und iGraal und den Gutscheinportalen mydealz.de/gutscheine und gutscheine.focus.de wird es ihr garantiert nie langweilig.

Herzlich Willkommen, Anja Wunsch-Magni!

1. Wann hast Du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?

Ich probiere gerne etwas Neues aus und lasse mich dabei von meinem Umfeld inspirieren. Sei es unlängst die Outdoor-Sportart Canyoning, bei der man Schluchten von Gebirgsbächen durchquert. Oder auch Backen mit Sauerteig. Zuletzt habe ich mich für einen privaten Englisch-Kurs mit einer Trainerin aus Schottland entschieden – das macht wirklich Spaß und bringt individuelle Verbesserungen.

2. Und Dein erstes Mal im Internet? Kannst Du Dich noch daran erinnern?

Puh, nein, das weiß ich nicht mehr. Aber das Internet ist bei mir ganz eng mit einem Game-Changer-Moment verbunden. Im Rahmen eines Studentenjobs bei einer Unternehmensberatung habe ich damals Content für deren Website geschrieben. Während ich durch mein Studium gewöhnt war, dass zwischen der Content-Produktion und Veröffentlichung eigentlich Monate liegen, ging das innerhalb von 1 Sekunde live. Ab diesem Moment wusste ich, ich will in diesem Bereich arbeiten – online ist die Zukunft. Das ist jetzt fast 20 Jahre her…

3. Für was bist Du eigentlich zu alt, aber magst es trotzdem?

Es ist lustig, ich fühle mich eigentlich für gar nichts zu alt. Ich achte darauf, fit zu sein, daher fühle ich mich auch so. Aber ich muss gestehen, mit dem Phänomen Tiktok und mit diversen Influencern kann ich wenig anfangen.

4. Was sagen andere über Dich?

Als Team Lead professionell, top organisiert, offen und wertschätzend. Als Mitarbeiter jemand, der mit Passion bei der Sache ist. Als Kollege ein Teamplayer. Als Ehefrau “Genau die Richtige” – sagt zumindest mein Mann. Und als Freundin verlässlich-ehrlich-offen-echt.

5. Und wie denkst Du darüber?

Stimmt genau!

6. Was ist für Dich „typisch Affiliate Marketing“?

Affiliate ist für mich DER Onlinemarketing Kanal, in dem Leistung wirklich zählt. Eigeninitiative, Offenheit für Neues, kontinuierliches Testing und gelebte Fehlerkultur machen diese Disziplin zu etwas ganz Besonderem im Onlinemix. Typisch Affiliate ist für mich das People’s Business. Starke langfristige Partnerschaften und einfach gute Beziehungen zwischen Menschen entscheiden über Erfolg und Misserfolg.

7. Wenn Du für einen Tag den Job von jemand anderem übernehmen könntest – welcher wäre das?

Ach, dann wäre ich gerne Privatier mit einer Yacht, der bei Sonnenschein auf dem Ozean herumschippert.

8. Was war die beste Entscheidung, die du jemals getroffen hast?

Oh, es gab viele sehr gute Entscheidungen. Im Job definitiv aus meiner Komfortzone zu gehen und mich ins Onlinemarketing zu stürzen. Im Privaten meinen Mann zu heiraten. Und für mich selbst: 3 Räder und 3 Paar Ski zu haben – ein Mountainbike, ein Rennrad, ein Stadtrad, einen Racing-Ski, einen Allrounder und einen Off-Piste. Für jede Situation das richtige Material.

9. Worauf willst du nie wieder verzichten?

Sport, gutes Essen, gute Freunde und meine Familie.

10. Wo würdest du gerne leben, wenn du im Ruhestand bist?

Halb in Deutschland und halb in Bella Italia – mein Mann ist Italiener, daher ist das gar nicht so abwegig.

Möchtest Du auch bei #CLOSEUP – die Affiliate-Nahaufnahme dabei sein? Dann freuen wir uns auf Deine Antworten der Fragen. Bitte sende uns diese mit Deinem Profilfoto und Deiner Kurzvita an redaktion@affiliateblog.de