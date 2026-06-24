Tradedoubler wird Teil der NYORDA Group: Warum dieser Schritt mehr ist als nur ein neuer Name

Tradedoubler schlägt ein neues Kapitel auf: Aus der börsennotierten Tradedoubler AB wurde offiziell NYORDA AB. Seit dem 15. Juni 2026 werden die Aktien des Unternehmens an der Nasdaq Stockholm unter dem neuen Ticker NYOR gehandelt. Für Advertiser, Publisher und Partner bleibt Tradedoubler jedoch genau das, was es seit Jahren ist: eine etablierte Marke für Affiliate- und Partnermarketing.

Doch hinter der neuen Gruppenmarke steckt mehr als ein Rebranding. NYORDA soll die breitere Ausrichtung des Unternehmens sichtbar machen: weg vom reinen Affiliate-Fokus, hin zu einem Portfolio spezialisierter Digital-Marketing-Unternehmen.

Aus Tradedoubler AB wird NYORDA AB – Tradedoubler bleibt Tradedoubler

Die wichtigste Nachricht zuerst: Für bestehende Kunden, Publisher und Partner ändert sich im Alltag nichts.

Tradedoubler bleibt innerhalb der NYORDA Group die Marke für Affiliate- und Partnermarketing. Plattform, Services, Teams, Ansprechpartner und laufende Kooperationen bleiben bestehen. Wer also heute mit Tradedoubler arbeitet, muss keine neuen Prozesse, Tools oder Kontakte erwarten.

Die Veränderung betrifft vor allem die Gruppenstruktur: Die börsennotierte Muttergesellschaft heißt nun NYORDA AB, während Tradedoubler als operative Spezialmarke weitergeführt wird. Laut offizieller Mitteilung wurde NYORDA als Dachmarke für Tradedoubler, Metapic, Appiness, Retail Bridge Media und EmnaAI eingeführt.

Warum NYORDA? Weil Brand Discovery komplexer wird

Der neue Gruppenname kommt nicht zufällig. Die Art, wie Menschen Marken entdecken, vergleichen und kaufen, hat sich massiv verändert.

Früher war die Customer Journey oft vergleichsweise überschaubar: Google-Suche, Preisvergleich, Publisher-Review, Kauf. Heute passiert Markenkontakt an vielen Stellen gleichzeitig: über Creator, Apps, Retail-Plattformen, Social Media, klassische Publisher, Commerce Content und zunehmend auch über KI-gestützte Such- und Antwortsysteme.

Genau hier setzt NYORDA an. Die Gruppe will verschiedene Spezialdisziplinen unter einem Dach bündeln, um Marken in einer fragmentierten digitalen Welt sichtbarer und relevanter zu machen. Die offizielle Positionierung beschreibt NYORDA als Gruppe, die Unternehmen dabei helfen soll, in einer neuen Ära digitaler Entdeckung zu wachsen.

Die fünf Marken der NYORDA Group im Überblick

NYORDA besteht aktuell aus fünf spezialisierten Unternehmen, die unterschiedliche Bereiche des digitalen Marketings abdecken:

Tradedoubler bleibt der Bereich für Affiliate- und Partnermarketing. Die Marke verbindet Advertiser mit Publishern und digitalen Partnern über verschiedene Märkte hinweg.

Metapic konzentriert sich auf Influencer-Marketing und Creator Commerce. Damit wird der wachsende Einfluss von Creatorn auf Kaufentscheidungen strategisch abgedeckt.

Appiness fokussiert sich auf Mobile App Growth, User Acquisition und Engagement.

Retail Bridge Media beziehungsweise Bridge Retail Media steht für Retail-Media-Lösungen, also Werbemöglichkeiten näher am digitalen Point of Sale. Tradedoubler hatte die Gründung von Bridge Retail Media im April 2026 als strategische Erweiterung in den Retail-Media-Bereich kommuniziert.

Emna.ai widmet sich der Sichtbarkeit in KI-gestützten Such- und Antwortumgebungen. Gerade dieser Bereich dürfte für Marken in Zukunft immer wichtiger werden, weil Nutzer zunehmend nicht mehr nur klassische Suchmaschinen verwenden, sondern Antworten direkt von KI-Systemen erhalten.

Matthias Stadelmeyer: „Tradedoubler läuft weiter“

Matthias Stadelmeyer, bisheriger CEO von Tradedoubler, ordnet den Schritt als besonderen Moment ein. Tradedoubler habe seit 1999 ein starkes Erbe und sei ein wichtiger Teil der europäischen Affiliate- und Partnermarketing-Geschichte. Gleichzeitig sei die Gruppe heute deutlich breiter aufgestellt als früher.

Seine Botschaft ist klar: Tradedoubler endet nicht – es bekommt einen neuen Rahmen.

Stadelmeyer wechselt in die Rolle als President und CEO von NYORDA AB. Für ihn ist NYORDA die Grundlage für das nächste Wachstumskapitel: Tradedoubler bleibt aktiv, während die Gruppe zusätzliche Kompetenzen rund um Creator, Apps, Retail Media und KI-Sichtbarkeit bündelt.

Was bedeutet das für Advertiser?

Für Advertiser ist die neue Struktur vor allem strategisch interessant. Affiliate-Marketing bleibt wichtig, aber es ist längst nicht mehr der einzige Performance-Kanal, über den Marken Reichweite und Umsatz aufbauen.

Mit NYORDA entsteht ein Setup, in dem sich mehrere wachstumsrelevante Disziplinen stärker verbinden lassen. Ein Advertiser könnte beispielsweise weiterhin klassische Affiliate-Partnerschaften über Tradedoubler nutzen, Creator-Kampagnen über Metapic ausbauen, App-Wachstum über Appiness forcieren und perspektivisch Retail-Media- oder KI-Sichtbarkeitslösungen ergänzen.

Der eigentliche Mehrwert liegt also nicht darin, dass sich der Name der Muttergesellschaft geändert hat. Der Mehrwert liegt darin, dass Tradedoubler innerhalb eines breiteren Ökosystems positioniert wird.

Was bedeutet das für Publisher?

Auch Publisher müssen zunächst keine operativen Änderungen erwarten. Bestehende Programme, Ansprechpartner und Plattformzugänge bleiben bestehen.

Spannend wird es aber mit Blick auf neue Partnerschaftsmodelle. Wenn Affiliate, Creator Commerce, Retail Media und KI-Sichtbarkeit stärker zusammengedacht werden, könnten sich langfristig neue Möglichkeiten für Publisher ergeben. Content-Websites, Vergleichsportale, Influencer, App-Publisher oder Commerce-Partner bewegen sich ohnehin immer häufiger in überlappenden Rollen.

Für Publisher kann das bedeuten: Wer heute schon hochwertigen Traffic, kaufnahe Zielgruppen oder vertrauenswürdigen Content liefert, bleibt auch in der NYORDA-Welt ein zentraler Wachstumspartner.

Ein Signal an die Branche: Affiliate wird Teil eines größeren Performance-Ökosystems

Die Umbenennung zeigt auch einen größeren Branchentrend. Affiliate-Marketing steht nicht isoliert da. Es rückt näher an Influencer Marketing, Retail Media, App Marketing und KI-Search heran.

Das ist logisch: Am Ende geht es in allen Bereichen um Sichtbarkeit, Vertrauen, messbare Ergebnisse und kaufnahe Kontakte. Die Kanäle unterscheiden sich, aber die Grundfrage bleibt gleich: Wie finden Konsumenten Marken – und was bringt sie zur Entscheidung?

NYORDA versucht genau darauf eine strukturelle Antwort zu geben. Tradedoubler bleibt dabei der Affiliate-Spezialist, aber nicht mehr als alleiniger Mittelpunkt der gesamten Unternehmensidentität.

Fazit: Kein Abschied von Tradedoubler, sondern ein neues Dach für digitales Wachstum

Die Einführung der NYORDA Group ist kein Bruch mit der Vergangenheit, sondern eine Erweiterung der Perspektive. Tradedoubler bleibt als Marke, Plattform und Partner-Marketing-Spezialist bestehen. Gleichzeitig bekommt das Unternehmen mit NYORDA ein Dach, das besser zu einem breiteren Portfolio aus Affiliate, Influencer Marketing, App Growth, Retail Media und KI-Sichtbarkeit passt.

Für Advertiser und Publisher bedeutet das kurzfristig vor allem Kontinuität. Langfristig könnte die neue Gruppenstruktur aber neue Chancen eröffnen: mehr kanalübergreifende Expertise, mehr Speziallösungen und ein stärkerer Fokus darauf, wie Marken in einer immer komplexeren digitalen Welt gefunden werden.

Oder anders gesagt: Tradedoubler bleibt Tradedoubler – aber die Bühne, auf der die Marke spielt, wird größer.