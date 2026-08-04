Affiliate Monatsrückblick und News – Juli 2026

Der Juli 2026 zeigte erneut, wie stark sich das Affiliate-Marketing derzeit verändert. Künstliche Intelligenz beeinflusst nicht nur die Suche nach Produkten und Marken, sondern stellt auch klassische Tracking-, Attributions- und Vergütungsmodelle auf den Prüfstand. Gleichzeitig gewinnen glaubwürdige Inhalte, authentische Empfehlungen und ein vielfältiger Publisher-Mix entlang der gesamten Customer Journey weiter an Bedeutung. Neben technologischen Entwicklungen standen deshalb auch Vertrauen, Compliance, lokale Marktkenntnisse und der persönliche Austausch innerhalb der Branche im Mittelpunkt.

Networking-Woche in München: Trends, Insights und starke Kontakte

Die Münchner Networking-Woche brachte mit der TactixX 2026, der Affiliate NetworkxX, dem Tradedoubler SunnySideUp und der CommunicationAds Floßfahrt gleich mehrere Branchenevents zusammen. Inhaltlich standen vor allem KI, Agentic Commerce, Creator Marketing sowie moderne Tracking- und Attributionslösungen im Mittelpunkt. Praxisbeispiele zeigten, wie Influencer zunehmend zu messbaren Performance-Partnern werden und weshalb Unternehmen ihren Publisher-Mix angesichts der wachsenden Bedeutung von AI Search breiter aufstellen sollten. Auch der zunehmende Wettbewerbsdruck durch Plattformen wie Temu und SHEIN sowie neue Chancen durch den TikTok Shop wurden intensiv diskutiert. Neben den fachlichen Impulsen zeigte die Woche erneut, wie wichtig persönliche Gespräche und tragfähige Partnerschaften für die Affiliate-Branche bleiben.

Awin macht KI-basierte Markenentdeckung messbar

Awin reagiert auf die wachsende Bedeutung KI-gestützter Such- und Empfehlungssysteme mit neuen Funktionen zur Messung der Markenentdeckung. Durch eine Partnerschaft mit ScalePost sollen reale First-Party-Daten zeigen, wann und in welchem Zusammenhang Marken von KI-Plattformen zitiert werden. Die neue Funktion „AI Visibility“ macht sichtbar, welchen Einfluss Publisher-Inhalte auf die Präsenz einer Marke in KI-Anwendungen haben. Mit „Smart Search“ können Advertiser zudem über natürlich formulierte Suchanfragen schneller geeignete Publisher und Kooperationspartner finden. Awin will damit klassische Klick- und Conversion-Daten um neue Discovery-Signale ergänzen und Unternehmen ein umfassenderes Bild der Customer Journey liefern.

Affiliate TalkxX live von der TactixX: KI trifft auf persönliches Networking

Die 74. Folge des Affiliate TalkxX wurde direkt auf der TactixX 2026 in München aufgenommen und versammelt zahlreiche Stimmen aus der Affiliate-Branche. Im Mittelpunkt stehen die Chancen von künstlicher Intelligenz, etwa bei der Automatisierung operativer Aufgaben, der Analyse von Customer Journeys und dem effizienteren Einsatz von Marketingbudgets. Gleichzeitig wird deutlich, dass authentischer Content, Vertrauen und persönliche Empfehlungen als Gegenpol zu generischen KI-Inhalten an Bedeutung gewinnen. Auch klassische Attributions- und Vergütungsmodelle müssen weiterentwickelt werden, wenn Kaufentscheidungen zunehmend über KI-gestützte Suchsysteme vorbereitet werden. Trotz aller technologischen Veränderungen bleibt persönliches Networking für die Befragten das Fundament erfolgreicher Partnerschaften im Affiliate-Marketing.

#AskTheExpert: Affiliate-Marketing in der Energiebranche: Qualität, Vertrauen und KI-Sichtbarkeit

Im #AskTheExpert erklärt Marius Schörnig, Senior Manager Digital Sales bei E WIE EINFACH, welche Besonderheiten das Affiliate-Marketing für Strom- und Gastarife mit sich bringt. Neben Sales und CPO sollten Energieanbieter vor allem die Qualität der Abschlüsse, Stornoquoten, Bonität und den Customer Lifetime Value berücksichtigen. Für erfolgreiche Kampagnen sind nicht nur Boni und Cashback entscheidend, sondern auch Vertrauen, verständliche Informationen und ein attraktives Gesamtangebot. Gleichzeitig verändern KI-Systeme wie ChatGPT und Perplexity die Suche nach passenden Anbietern, weshalb klare, glaubwürdige und zitierfähige Inhalte wichtiger werden. Da die Customer Journey zunehmend über Vergleichsportale, Contentseiten, Loyalty-Programme, Social Media und KI-Anwendungen führt, gewinnen konsistente Angebote, sauberes Tracking und eine einfache Nutzerführung weiter an Bedeutung.

Energie-Affiliate-Marketing im Wandel: KI, Vergleichsportale und neue Vergütungsmodelle

Die Energiebranche steht vor einer zunehmend fragmentierten Customer Journey, steigenden Akquisitionskosten und einem intensiveren Wettbewerb um digitale Sichtbarkeit. KI-Assistenten wie ChatGPT verändern dabei die Anbieterrecherche, wodurch glaubwürdige Inhalte, digitale Reputation und Markenbekanntheit an Bedeutung gewinnen. Affiliate-Publisher können hier nicht nur Abschlüsse vermitteln, sondern auch frühzeitig Vertrauen schaffen und die Sichtbarkeit in KI-basierten Empfehlungssystemen unterstützen. Gleichzeitig gerät das klassische CPO-Modell unter Druck, da der letzte Klick den tatsächlichen Beitrag einzelner Partner häufig nicht mehr ausreichend abbildet. Vergleichsportale bleiben zwar wichtige Vertriebskanäle, erhöhen jedoch den Preisdruck, weshalb Energieanbieter ihren Publisher-Mix verbreitern und stärker auf Service, Nachhaltigkeit und langfristige Kundenbeziehungen setzen sollten.

APMA startet Meldeportal für mehr Transparenz im Affiliate-Marketing

Die britische Affiliate and Partner Marketing Association hat ein neues Compliance Reporting Portal eingeführt, über das mutmaßlicher Betrug, schwerwiegendes Fehlverhalten und Verstöße gegen Branchenstandards gemeldet werden können. Das Portal steht sowohl Mitgliedern als auch Nichtmitgliedern offen, während das zugehörige Compliance-Protokoll ausschließlich zahlenden APMA-Mitgliedern zugänglich ist. Hintergrund sind unter anderem Bedenken hinsichtlich intransparenter Subnetwork-Traffics, Brand Bidding, Ad Hijacking, gefälschter Gutscheincodes und manipulierter Attribution. Die APMA prüft eingereichte Hinweise auf ausreichende Anhaltspunkte, übernimmt jedoch keine Ermittlungen und entscheidet nicht über Schuld oder Haftung. Ziel ist es, wiederkehrende Probleme früher zu erkennen, Informationen innerhalb der Branche auszutauschen und das Vertrauen der Advertiser in den Affiliate-Kanal zu stärken.

Internationales Affiliate Marketing braucht lokale Strategien

Wer ein Affiliate-Programm international ausrollen möchte, kann erfolgreiche Konzepte aus dem Heimatmarkt nicht einfach auf andere Länder übertragen. Publisher-Landschaften, Kaufverhalten, bevorzugte Plattformen und die Bedeutung einzelner Partnermodelle unterscheiden sich von Markt zu Markt erheblich. Auch Sprache, kulturelle Besonderheiten, Zahlungsarten und rechtliche Rahmenbedingungen müssen bei der Planung berücksichtigt werden. Entscheidend sind deshalb lokale Marktkenntnisse, passende Partner und individuell angepasste Provisions- und Kommunikationsmodelle. Eine international einheitliche Markenstrategie bleibt zwar wichtig, erfolgreiche Affiliate-Programme entstehen jedoch erst durch die konsequente lokale Umsetzung.

Vergleichsportale im Energiesektor: Wichtig, aber nicht mehr allein entscheidend

Vergleichsportale bleiben im Energiesektor eine wichtige Anlaufstelle, da sie Transparenz schaffen und Verbrauchern einen schnellen Tarifvergleich ermöglichen. Gleichzeitig beginnt die Customer Journey zunehmend früher bei Google, KI-Assistenten sowie auf Ratgeber- und Content-Seiten. Dadurch gewinnen Content-Publisher an Bedeutung, weil sie komplexe Themen erklären, Orientierung bieten und bereits vor dem eigentlichen Tarifvergleich Vertrauen aufbauen. Auch Cashback-, Voucher- und Loyalty-Partner können durch finanzielle Anreize zusätzliche Impulse für den Vertragsabschluss setzen. Erfolgreiche Affiliate-Programme sollten deshalb auf einen vielfältigen Publisher-Mix setzen, der Nutzer entlang der gesamten Entscheidungsreise begleitet.

AFFILIATE 2027: Branchentreff in Chemnitz geht in die zweite Runde

Am 15. April 2027 findet der zweite AFFILIATE im Carlowitz Congress Center in Chemnitz statt. Nach rund 150 Teilnehmenden bei der Premiere 2025 werden diesmal zwischen 200 und 300 Entscheidungsträger aus Affiliate Marketing, Advertising, Agenturen, Netzwerken und Technologie erwartet. Unter dem Leitthema „Die Zukunft des Performance Marketings“ stehen Keynotes, praxisnahe Workshops, Panel-Diskussionen und persönliche Networking-Möglichkeiten auf dem Programm. Erneut führt Markus Kellermann, Geschäftsführer der MAI xpose360, als Moderator durch die Veranstaltung. Early-Bird-Tickets sind aktuell für 169 Euro erhältlich, wobei die Teilnehmerzahl zugunsten eines intensiven und persönlichen Austauschs bewusst begrenzt bleibt.

Awin-Studie 2026: Vertrauen wird zum entscheidenden Faktor im Kaufprozess

Der neue „Influencing Retail Report 2026“ von Awin zeigt, dass Verbraucher deutlich bewusster einkaufen und Vertrauen zunehmend wichtiger wird als reine Reichweite. In Deutschland haben 81 Prozent ihr Kaufverhalten aufgrund gestiegener Lebenshaltungskosten verändert, während 42 Prozent mehr Zeit für Preisvergleiche und Produktrecherchen aufwenden. Besonders jüngere Zielgruppen lassen sich stark von authentischen Empfehlungen beeinflussen. Fast die Hälfte der 18- bis 34-Jährigen hat bereits unmittelbar nach einer Creator-Empfehlung ein Produkt gekauft. Auch KI-Tools gewinnen an Bedeutung, denn 38 Prozent der Deutschen haben aufgrund einer KI-Empfehlung einen Kauf getätigt oder zumindest erwogen. Für das Affiliate-Marketing wird damit ein vielfältiger Mix aus hochwertigem Content, unabhängigen Vergleichen, Bewertungen und glaubwürdigen Empfehlungen entlang der gesamten Customer Journey immer wichtiger.

#CloseUp: Lara Elosge von COUPONS.DE im Porträt

Lara Elosge startete ihre Karriere im klassischen Marketing und Eventmanagement, bevor sie 2023 als Quereinsteigerin zu COUPONS.DE und damit ins Affiliate-Marketing wechselte. Heute entwickelt sie im Partnership Management gemeinsam mit Partnern Platzierungskampagnen, analysiert deren Performance und identifiziert neue Potenziale. Die Branche beschreibt sie vor allem als persönliches „People’s Business“, in dem Zusammenarbeit und direkter Austausch entscheidend sind. Von ihren Kolleginnen und Kollegen wird sie als humorvolle und herzliche Macherin geschätzt, die Aufgaben schnell und zuverlässig umsetzt. Im persönlichen CloseUp spricht sie außerdem über Selbstvertrauen, Work-Life-Balance, ihre Liebe zu TikTok und den unverzichtbaren Airfryer.

Affiliate Partnermarketing Event 2026: Austausch über KI, Wachstum und neue Chancen

Beim Affiliate Partnermarketing Event der MAI xpose360 trafen sich am 30. Juli 2026 in Augsburg das Agenturteam und Vertreter von Awin, Tradedoubler, Webgains und impact. Ein Fachvortrag zeigte, dass Affiliate-Marketing weiter wächst und durchschnittlich aus einem investierten Euro im Travel-Segment rund 16 Euro Umsatz generiert. In der anschließenden Panel-Diskussion ging es unter anderem um KI und die Sichtbarkeit in Large Language Models, authentischen Creator-Content, neue Vergütungsmodelle sowie die Weiterentwicklung der Customer Journey. Individuelle Gespräche boten anschließend Raum, um Herausforderungen und Wachstumspotenziale der betreuten Partnerprogramme zu diskutieren. Ein gemeinsames Grillen auf der Dachterrasse rundete die Veranstaltung ab und unterstrich erneut die Bedeutung des persönlichen Austauschs in der Affiliate-Branche.

Fazit

Technologie verändert den Kanal, Beziehungen bleiben entscheidend. Publisher tragen zunehmend zur Markenbekanntheit, Beratung, KI-Sichtbarkeit und langfristigen Kundenbindung bei. Erfolgreiche Programme benötigen deshalb flexible Vergütungsmodelle, hochwertige Partnerschaften und Strategien, die sowohl neue Technologien als auch regionale Besonderheiten berücksichtigen. Trotz aller Automatisierung bleibt die Branche jedoch ein People’s Business, in dem Vertrauen, Transparenz und persönliche Beziehungen den Unterschied machen.