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AFFILIATE:KOSMOS 2027: Save the Date und jetzt Early-Bird-Ticket sichern

Katharina Hörmann
Katharina Hörmann
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Bildquelle: Coupons.de

Nach dem erfolgreichen Auftakt geht der AFFILIATE:KOSMOS in die nächste Runde: Am 15. April 2027 trifft sich die Affiliate- und Performance-Marketing-Branche erneut im Carlowitz Congress Center Chemnitz. Nach rund 150 TeilnehmerInnen bei der Premiere 2025 werden dieses Mal 200 bis 300 Entscheidungsträger:innen aus den Bereichen Advertising, Affiliate-Marketing, Netzwerke, Agenturen und Technologie erwartet.

Die Zukunft des Performance Marketings im Fokus

Unter dem Leitthema „Die Zukunft des Performance Marketings“ bietet der AFFILIATE:KOMOS powered by Coupons.de eine Plattform für alle, die die Branche aktiv mitgestalten möchten. Statt anonymer Messehallen setzt das Event bewusst auf eine persönliche Atmosphäre und hochwertigen Austausch auf Augenhöhe.

Die Besucher:innen erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit:

  • inspirierenden Keynotes
  • praxisnahen Deep-Dive-Workshops
  • spannenden Panel-Diskussionen
  • zahlreichen Networking-Möglichkeiten

Der Fokus liegt dabei auf relevanten Inhalten, konkreten Strategien und wertvollen Gesprächen – ganz nach dem Motto Qualität vor Quantität.

Markus Kellermann moderiert erneut

Auch 2027 wird Markus Kellermann, Geschäftsführer von der MAI xpose360 wieder durch das Programm führen. Bereits beim ersten AFFILIATE:KOSMOS überzeugte ihn das besondere Konzept der Veranstaltung:

„Der Affiliate:KOMOS in Chemnitz hat mich beim letzten Mal vor allem durch seine besondere Mischung aus fachlicher Tiefe, ehrlichem Austausch und persönlicher Atmosphäre begeistert.“

Für ihn ist der AFFILIATE:KOSMOS ein Treffpunkt der Affiliate-Branche, bei dem Inhalte, Menschen und Netzwerke gleichermaßen im Mittelpunkt stehen. Umso größer ist die Freude, dass er auch die zweite Ausgabe als Moderator begleiten wird.

Jetzt Early-Bird-Ticket sichern

Wer beim AFFILIATE:KOSMOS 2027 dabei sein möchte, sollte sich frühzeitig sein Ticket sichern. Noch gibt es das Early-Bird-Ticket für 169 Euro.

Event auf einen Blick:

  • Datum: 15. April 2027
  • Location: Carlowitz Congress Center, Chemnitz
  • Early-Bird-Preis: 169 €

Wer sich einen Platz sichern möchte, sollte nicht zu lange warten, denn die Teilnehmerzahl ist bewusst begrenzt, um den persönlichen Charakter und den intensiven Austausch zu gewährleisten.

Wir freuen uns auf einen spannenden AFFILIATE:KOSMOS 2027 und viele inspirierende Gespräche in Chemnitz!

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Katharina Hörmann
Katharina Hörmann
Katharina Hörmann startete im April 2022 als Trainee im Affiliate Marketing bei der MAI xpose360 GmbH. Inzwischen ist sie als Affiliate Marketing Managerin tätig und betreut sowohl B2C- als auch B2B-Kunden in den Bereichen Retail und Vertragswesen. Zudem ist sie verantwortlich für das Format #AskTheExpert hier auf dem Blog.

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