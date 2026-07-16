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Internationales Affiliate-Marketing: Insights

Allegra Degni
Allegra Degni
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Bildquelle: ChatGPT

Internationales Affiliate-Marketing klingt nach einem einfachen Skalierungsmodell, doch jedes Land bringt eigene Spielregeln mit – von unterschiedlichem User-Verhalten über verschiedene Publisher-Modelle bis hin zu lokalen Regulierungen und kulturellen Besonderheiten. Der strategische Rahmen kann global sein, die Umsetzung muss jedoch lokal gedacht werden.

Eine Brand, viele Marktlogiken

Ein bestehendes Affiliate-Setup als Vorlage für neue Märkte ist sinnvoll – solange die Strategie pro Land angepasst wird. Gutschein-Portale, Cashback, CSS, Content-Publisher, Preisvergleiche oder Influencer übernehmen je nach Land unterschiedliche Rollen entlang der Customer Journey.

Benchmark-Daten (MAI xpose360, 01.01.–15.06.2026)

LandDominanter Publisher-TypUmsatzanteil
DACHCashback24,2 %
ItalienCSS37,1 %
FrankreichGutschein36,8 %
SpanienGutschein31,4 %
NiederlandeCSS62,2 %

Fazit der Benchmarks: Es gibt keinen einheitlichen europäischen Affiliate-Markt. DACH ist Cashback/Loyalty-geprägt, Italien und die Niederlande zeigen CSS-Dominanz, Frankreich ist Gutschein-getrieben, Spanien hat einen breiteren Performance-Mix.

Verticals beachten

Neben dem Land spielt das Vertical (Fashion, Finance, Travel, Gaming etc.) eine entscheidende Rolle. Erst aus der Kombination von Markt- und Vertical-Perspektive entsteht ein stimmiges Setup.

Regulierung, Feiertage & Kultur

  • Regulierung: Datenschutz, Cookie-Consent, Werbekennzeichnung und branchenspezifische Vorgaben variieren stark
  • Feiertage/Saisons: Lokale Shopping-Events und Ferienzeiten gezielt nutzen
  • Kultur: Rabattbotschaften vs. Vertrauen/Qualität – Creatives und Kommunikation lokal anpassen

Best Practice: Global steuern, lokal optimieren

Zentral definierenLokal anpassen
Brand-GuidelinesPublisher-Mix
Tracking & ReportingProvisionsmodelle
KPIs & QualitätsstandardsKampagnenkalender
Kommunikationsansätze

Ergänzend sollten Brands neben Umsatz auch Neukund:innen-Anteil, Warenkorbwert, Conversion-Rate, CLV, Customer Journey und Stornoquoten betrachten.

Fazit

Eine Brand kann international dieselbe Identität bewahren, braucht aber pro Markt eine eigene Affiliate-Ausrichtung. Wer Publisher-Landschaft, User-Verhalten, Verticals, Regulierung, Feiertage und Kultur proaktiv einplant, baut ein Programm auf, das global gesteuert und lokal stark umgesetzt wird.

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Allegra Degni
Allegra Degni ist seit März 2023 bei der xpose360 und arbeitet in der Affiliate Abteilung. Sie hat Betriebswirtschaftslehre an der Universität Augsburg erfolgreich mit dem Bachelor abgeschlossen.

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