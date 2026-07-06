Awin erweitert Discovery Intelligence, während KI die Art verändert, wie Verbraucher Marken finden

Da sich die Markenentdeckung zunehmend vom reinen Klick wegbewegt, entwickelt Awin neue Wege, damit Marketingverantwortliche nachvollziehen und aktiv steuern können, wie Marken in KI-gestützten Discovery-Prozessen, etwa in Antworten, Rankings oder Content-Empfehlungen, sichtbar werden. Dafür kombiniert das Unternehmen moderne Datenansätze mit innovativen Plattformlösungen, um Marken ein nachhaltigeres Wachstum zu ermöglichen.

Berlin, 1. Juli 2026 – Awin, die globale Marketing-Technologieplattform, entwickelt ihren Ansatz zur Markenentdeckung weiter, da KI-gestützte Erlebnisse verändern, wie Verbraucher Marken finden und bewerten, und dazu führen, dass Marken zunehmend direkt in KI-Antworten sichtbar werden, ohne dass Nutzer noch klicken müssen („Zero-Click“).

Um darauf zu reagieren, kündigt Awin eine neue Partnerschaft mit ScalePost sowie eine Reihe von Plattformerweiterungen an, darunter AI Visibility und Smart Search, die Marken helfen sollen, ihre Geschäftsleistung zu optimieren.

Da sich die Customer Journeys zunehmend über Suchmaschinen, soziale Medien, Publisher-Inhalte und KI-gestützte Erlebnisse fragmentieren, wird es zugleich schwieriger, zu verstehen, wie Verbraucher Marken entdecken. Da rund zwei Drittel der Google-Suchen inzwischen ohne Klick enden, stehen Marketingverantwortliche unter wachsendem Druck, Performance nachzuweisen und Investitionen zu rechtfertigen, bei gleichzeitig nur teilweisem Einblick in die tatsächlichen Einflussfaktoren von Kaufentscheidungen.

Die Partnerschaft von Awin mit ScalePost verschafft Marketingverantwortlichen eine genauere Sicht darauf, wie KI die Markenentdeckung beeinflusst, indem sie über bestehende Ansätze hinausgeht, die auf modellierten oder synthetischen Nutzerdaten basieren. Als zusätzliche Messschicht nutzt ScalePost First-Party-Daten, um echte KI-Zitationen zu erfassen, und bietet so mehr Transparenz darüber, welche Inhalte zur Sichtbarkeit einer Marke auf KI-Plattformen beitragen.

Die Vorteile der Partnerschaft werden durch Kooperationen mit Peec.ai und Profound weiter gestärkt, um einen umfassenderen Blick auf Einflussfaktoren entlang der gesamten Customer Journey zu ermöglichen. Spezialisiertes Know-how in der Messung von KI-getriebener Markenentdeckung wird mit Awins globalem Netzwerk kombiniert, um skalierbare, tiefere Einblicke in Nutzerverhalten zu liefern.

Messbarkeit von KI-basierter Markenentdeckung

Awin kündigt eine Reihe neuer Plattformfunktionen an, darunter AI Visibility und Smart Search, um Marketingverantwortlichen zu helfen, sich in der sich wandelnden Discovery-Landschaft zurechtzufinden und Ergebnisse mit konkreten Geschäftsergebnissen zu verknüpfen.

AI Visibility

Für Werbetreibende:

Zeigt, wann und wie Marken in KI-Anwendungen erscheinen und welchen Anteil Publisher-Inhalte daran haben. Dies hilft, die Performance besser zu verstehen und fundiertere Investitionsentscheidungen zu treffen.

Zeigt, wann und wie Marken in KI-Anwendungen erscheinen und welchen Anteil Publisher-Inhalte daran haben. Dies hilft, die Performance besser zu verstehen und fundiertere Investitionsentscheidungen zu treffen. Für Publisher:

Bietet Transparenz darüber, wie ihre Inhalte Discovery und Engagement beeinflussen und stärkt so die Anerkennung ihres Beitrags entlang der Customer Journey.

Smart Search

Werbetreibende, die Smart Search nutzen, laden doppelt so häufig Partner ein wie solche, die klassische Verzeichnissuchen verwenden.

Mithilfe von Natural-Language-Eingaben hilft Smart Search Marketingverantwortlichen, schneller passende Publisher-Partner zu finden, reduziert manuellen Aufwand und beschleunigt das Wachstum von Programmen.

„Wenn KI-getriebene Discovery und der Einfluss vertrauenswürdiger Publisher neben Klicks gemessen werden, beginnen sich die ökonomischen Rahmenbedingungen zu verschieben“, erklärt Adam Ross, CEO von Awin. „Das Problem war nie ein Mangel an Daten. Vielmehr basiert das meiste, was der Markt bietet, auf modellierten Stichprobendaten; es zeigt also, was eine KI sagen könnte, nicht, was sie tatsächlich zitiert und anzeigt.“

Er ergänzt: „Wir haben unseren Ansatz auf realen First-Party-Zitationsdaten aufgebaut und diese mit den bereits in unserem Netzwerk vorhandenen Conversion-Signalen verknüpft. Awin Daten zeigen, dass die Berücksichtigung von KI-Interaktionen das beobachtete Engagement um das Drei- bis Sechsfache erhöhen kann. Das gibt Marketingverantwortlichen ein ehrlicheres Bild davon, was Kundenentscheidungen antreibt und die Sicherheit, eigenständig zu investieren und zu wachsen.“

Für einen umfassenden Überblick über Awins neue KI-Strategie und Plattformfunktionen besuchen Sie bitte: Awin.Link/Sommer2026.