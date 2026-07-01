Affiliate Monatsrückblick und News – Juni 2026

Im Juni ging es vor allem um die Frage, wohin sich Affiliate-Marketing konkret bewegt. Neue Marktzahlen, internationale Publisher-Modelle, KI im Programm-Management und Community-Plattformen wie Reddit zeige. Der Kanal wird breiter, messbarer und stärker mit anderen Disziplinen verknüpft. Aus Affiliate wird immer mehr ein strategisches Partner-Ökosystem.

Whitepaper: Affiliate-Marketing im Energiesektor 2026

Der Energiesektor entwickelt sich zunehmend zu einem spannenden Wachstumsfeld für das Affiliate-Marketing. Das neue Whitepaper beleuchtet, wie Energieversorger und Vergleichsplattformen Affiliate-Kanäle gezielt nutzen können, um Neukunden zu gewinnen und ihre Reichweite auszubauen. Dabei spielen transparente Vergütungsmodelle, vertrauenswürdige Publisher und die gezielte Ansprache wechselbereiter Verbraucher eine zentrale Rolle. Gleichzeitig zeigen die Autoren, welche Besonderheiten bei Tarifen, regulatorischen Anforderungen und langen Entscheidungsprozessen berücksichtigt werden müssen. Affiliate-Marketing kann daher auch in einem komplexen Marktumfeld wie der Energiebranche ein wichtiger Baustein für nachhaltiges Wachstum und effiziente Kundengewinnung sein.

Reddit, Affiliate-Marketing und AI Visibility: Warum Communities immer wichtiger werden

Reddit entwickelt sich zunehmend zu einem wichtigen Baustein moderner Affiliate- und Content-Strategien. In einem Podcast mit Mary Cooper von Nicely Network wird erläutert, wie Marken Reddit gezielt nutzen, um ihre Sichtbarkeit in KI-Systemen und Suchmaschinen zu erhöhen. Besonders interessant: Inhalte aus Reddit werden immer häufiger von KI-Anwendungen und Suchsystemen als Quelle herangezogen, wodurch authentische Diskussionen an Bedeutung gewinnen. Statt kurzfristiger Kampagnen stehen langfristige Sichtbarkeit, glaubwürdige Empfehlungen und Evergreen-Content im Fokus. Praxisbeispiele zeigen, dass sich durch gezielte Reddit-Strategien sowohl die Markenwahrnehmung als auch messbare Geschäftsergebnisse verbessern lassen.

Dynamisches Retargeting im Affiliate-Marketing

Dynamisches Retargeting gehört zu den effektivsten Methoden, um potenzielle Kunden nach einem Website-Besuch erneut anzusprechen und zum Abschluss zu bewegen. Anders als klassische Werbemittel werden dabei individuell passende Produkte oder Angebote ausgespielt, die sich am vorherigen Nutzerverhalten orientieren. Wir zeigen, wie Advertiser und Affiliate-Partner diese Technologie nutzen können, um Conversion-Raten zu steigern und Werbebudgets effizienter einzusetzen. Besonders im E-Commerce ermöglicht dynamisches Retargeting eine personalisierte Ansprache entlang der Customer Journey. Es wird deutlich, dass eine saubere Datengrundlage, relevante Inhalte und eine durchdachte Frequenzsteuerung entscheidend für den Erfolg sind. Richtig eingesetzt kann dynamisches Retargeting die Performance von Affiliate-Kampagnen nachhaltig verbessern und zusätzliche Umsatzpotenziale erschließen.

Affiliate- und Partner-Marketing 2025: Ein steuerbares Ökosystem in Zahlen

Der APMC im BVDW hat erstmals konsolidierte Marktdaten für den deutschen Affiliate- und Partner-Marketing-Markt erhoben und zeigt damit, wie relevant der Kanal inzwischen für den digitalen Handel ist. 2025 wurden in Deutschland 932 Millionen Euro in Affiliate- und Partner-Marketing investiert, daraus entstanden 18,7 Milliarden Euro Umsatz und 228 Millionen Transaktionen. Die Investitionen stiegen um 8,3 Prozent, der generierte Umsatz sogar um 12 Prozent und damit deutlich stärker als der deutsche Werbemarkt und der Online-Handel. Besonders spannend ist der Blick auf die tatsächliche Wirkung: Während Affiliate im Last-Click bei 12,41 Prozent aller Transaktionen sichtbar wird, zeigt eine ergänzende Touchpoint-Analyse eine Beteiligung an fast jeder vierten Transaktion.

Der Kanal überzeugt zudem durch hohe Effizienz, denn auf Gesamtmarktebene liegt der ROAS bei 13:1, in Retail und Travel sogar bei 16:1, wobei rund 80 Prozent der Investitionen erfolgsabhängig vergütet werden. Gleichzeitig verändert sich der Publisher-Mix: Comparison Shopping Services, Influencer, Social Content und Preisvergleichsseiten wachsen besonders stark, während klassische Coupon- und Media-Buying-Modelle an Bedeutung verlieren. Hier wird deutlich, dass Affiliate- und Partner-Marketing nicht mehr nur als zusätzlicher Vertriebskanal betrachtet werden sollte, sondern als steuerbare Infrastruktur aus Content, Technologie, Loyalty, Commerce-Partnerschaften und datenbasierter Attribution.

Internationales Affiliate-Marketing 2026: Creator Commerce verändert die globalen Märkte

Internationales Affiliate-Marketing wird 2026 nicht mehr nur durch neue Länder und geografische Expansion geprägt, sondern vor allem durch neue Publisher-Modelle. Creator Commerce, Social Commerce, Newsletter-Publisher, Community-Plattformen und redaktionelle Commerce-Angebote ergänzen zunehmend klassische Modelle wie Gutscheinportale, Cashback und Content-Publisher. Besonders in den USA zeigen Plattformen wie LTK und ShopMy, wie stark Creator inzwischen als eigene Vertriebspartner auftreten, mit digitalen Storefronts, Produktsammlungen und direkten Kaufempfehlungen. In Europa entwickeln sich Affiliate, Influencer Marketing und Brand Partnerships stärker zu einem gemeinsamen Partnership-Ökosystem, bei dem Vertrauen, Community und hochwertige Inhalte immer wichtiger werden. Gleichzeitig rücken Märkte wie Brasilien, Mexiko, Indonesien, Vietnam, Thailand und die Philippinen stärker in den Fokus, weil dort Smartphone-Nutzung, E-Commerce-Wachstum und Social Commerce besonders dynamisch sind. Für Advertiser bedeutet das: Internationale Affiliate-Strategien müssen künftig deutlich stärker auf lokale Nutzergewohnheiten, Plattformlogiken und passende Publisher-Ökosysteme ausgerichtet werden.

Tradedoubler wird Teil der NYORDA Group

Tradedoubler schlägt ein neues Kapitel auf: Aus der börsennotierten Tradedoubler AB wurde offiziell die NYORDA AB, die seit dem 15. Juni 2026 an der Nasdaq Stockholm unter dem neuen Ticker NYOR gehandelt wird. Für Advertiser, Publisher und bestehende Partner ändert sich operativ zunächst nichts, denn Tradedoubler bleibt als Marke, Plattform und Affiliate-Spezialist weiter bestehen. Der neue Name steht vor allem für eine breitere strategische Ausrichtung der Unternehmensgruppe. Unter dem Dach von NYORDA werden künftig Tradedoubler, Metapic, Appiness, Retail Bridge Media und EmnaAI gebündelt. Damit deckt die Gruppe neben klassischem Affiliate- und Partnermarketing auch Creator Commerce, Mobile App Growth, Retail Media und KI-Sichtbarkeit ab. Für die Branche ist der Schritt ein deutliches Signal, dass Affiliate-Marketing immer stärker Teil eines größeren Performance- und Partnership-Ökosystems wird. Kurzfristig steht die Umstellung für Kontinuität, langfristig könnten sich für Advertiser und Publisher neue kanalübergreifende Wachstumschancen ergeben.

KI im Affiliate Program Management: Everflow zeigt den praktischen Einsatz

Im Podcast von Affiverse spricht Lee-Ann Johnstone mit Michael Cole, CMO von Everflow, darüber, wie KI das Management von Affiliate-Programmen bereits heute verändert. Im Mittelpunkt steht nicht die große Zukunftsvision, sondern der konkrete Einsatz im Alltag: Reporting, Dashboards, Automatisierungen und Datenanalysen lassen sich zunehmend ohne lange Entwicklerprozesse umsetzen. Affiliate-Manager können mit KI-gestützten Workflows Systeme wie Everflow, HubSpot oder Slack verbinden, wiederkehrende Reports automatisieren und Performance-Daten schneller auswerten. Besonders spannend ist der Gedanke, dass API-first-Plattformen und „headless“ Systeme künftig flexiblere Datenzugriffe ermöglichen und Teams mehr Kontrolle über ihre eigenen Auswertungen geben. Gleichzeitig wird klar, dass KI menschliche Erfahrung nicht ersetzt, denn Kontext, strategische Einordnung und Beziehungspflege bleiben zentrale Aufgaben des Affiliate-Managements. Die eigentliche Stärke von KI liegt deshalb darin, repetitive Admin-Aufgaben zu reduzieren und mehr Zeit für Strategie, Partnerwachstum und bessere Entscheidungen freizumachen.

#CloseUp: Anja Wunsch-Magni

In der aktuellen Ausgabe von #CloseUp steht Anja Wunsch-Magni im Mittelpunkt, die seit mehr als 15 Jahren im Online-Business aktiv ist. Nach ihrem Einstieg bei einem Cashback-Publisher wechselte sie 2012 auf Agenturseite und sammelte dort umfassende Erfahrung in Affiliate Marketing, Display & Programmatic sowie PPC. Heute arbeitet sie als Lead Key Account Managerin bei atolls, ehemals Global Savings Group, und betreut mit ihrem Team namhafte Kunden wie eBay, Tchibo, IKEA, AliExpress, Temu, Douglas, Thalia und OTTO.

Im Interview wird deutlich, dass sie Affiliate-Marketing vor allem als People’s Business versteht, in dem Leistung, Eigeninitiative, Testing und langfristige Partnerschaften entscheidend sind. Neben ihrer professionellen und organisierten Arbeitsweise zeigt das Gespräch auch ihre persönliche Seite, von Sport und gutem Essen bis hin zu neuen Erfahrungen wie Canyoning oder einem privaten Englischkurs. Besonders sympathisch wirkt ihre Haltung, sich für nichts zu alt zu fühlen und offen für Neues zu bleiben. Langfristig könnte sie sich vorstellen, ihren Ruhestand halb in Deutschland und halb in Italien zu verbringen.

#AskTheExpert mit Matthias Franz

In der aktuellen Ausgabe von #AskTheExpert spricht Matthias Franz, Senior Performance Marketing Manager bei s.Oliver, über die internationale Skalierung von Affiliate-Programmen. Dabei wird deutlich, dass Expansion weit mehr bedeutet als ein bestehendes Programm einfach auf weitere Länder auszurollen. Entscheidend sind stabile Prozesse im Heimatmarkt, eine belastbare Tracking-Infrastruktur, passende Provisionsmodelle und ausreichend Ressourcen für die Betreuung neuer Märkte. Besonders wichtig ist die Auswahl der richtigen Zielländer, etwa nach Marktpotenzial, bestehendem Traffic, Wettbewerbssituation und verfügbaren Publisher-Strukturen. Matthias Franz betont, dass erfolgreiche internationale Affiliate-Strategien immer lokal gedacht werden müssen, da Kaufverhalten, kulturelle Besonderheiten und Partnerlandschaften je nach Markt stark variieren können. Affiliate-Marketing bietet damit eine vergleichsweise effiziente Möglichkeit, neue Umsatzpotenziale zu erschließen und gleichzeitig Markenbekanntheit in neuen Regionen aufzubauen.

Fazit

Der Juni verdeutlicht: Affiliate-Marketing bleibt relevant, weil es sich ständig neu anpasst. Entscheidend sind nicht einzelne Trends, sondern das Zusammenspiel aus Daten, Technologie, starken Partnern und passenden Publisher-Modellen. Wer diese Bausteine sinnvoll verbindet, kann den Kanal auch künftig erfolgreich steuern.