Dynamisches Retargeting im Affiliate-Marketing

Viele Nutzer besuchen einen Online-Shop, informieren sich über Produkte und verlassen die Website wieder ohne Kaufabschluss. Genau hier setzt dynamisches Retargeting an.

Im Affiliate-Marketing werden Interessenten nach ihrem Besuch mit personalisierten Anzeigen erneut angesprochen. Statt allgemeiner Banner sehen sie genau die Produkte, die sie zuvor betrachtet haben. Sogar inklusive aktueller Preise, Produktbilder oder Rabattaktionen. Dadurch steigt die Relevanz der Werbeanzeigen und häufig auch die Conversion Rate.

Wie funktioniert dynamisches Retargeting?

Die Grundlage bildet das Tracking des Nutzerverhaltens. Angesehene Produkte, Warenkorbabbrüche oder Suchanfragen werden erfasst und mit dem Produktdatenfeed des Shops verknüpft. Auf dieser Basis erstellt das Retargeting-System automatisch individuelle Anzeigen, die anschließend über Display-Netzwerke oder Social-Media-Kanäle ausgespielt werden.

Vergütung im Affiliate-Marketing

Dynamische Retargeting-Kampagnen werden überwiegend auf CPO-Basis (Cost per Order) vergütet. Eine Provision fällt somit nur bei einer tatsächlichen Bestellung an. Optional kann zu Kampagnenstart ein WKZ (Werbekostenzuschuss) eingesetzt werden, um Reichweite aufzubauen und ausreichend Daten für die Optimierung zu sammeln.

Dynamisches vs. klassisches Retargeting

Während klassisches Retargeting mit generischen Werbemitteln arbeitet, nutzt dynamisches Retargeting individuelle Produktdaten und personalisierte Anzeigen. Das sorgt für eine höhere Relevanz, bessere Nutzererlebnisse und oftmals deutlich bessere Performance-Werte.

Praxisbeispiel aus dem Home-&-Garden-Segment

Ein Advertiser aus Deutschland verzeichnete rückläufige Ergebnisse im bestehenden Retargeting-Setup. Durch die Optimierung des Produktdatenfeeds, die Integration von Streichpreisen und Gutscheincodes sowie den Ausbau dynamischer Retargeting-Kampagnen auf CPO-Basis konnte die Performance deutlich gesteigert werden.

Bereits innerhalb der ersten drei Wochen stieg der Umsatz in Deutschland um mehr als 1.900 %. Die Kombination aus personalisierten Produktempfehlungen und attraktiven Kaufanreizen führte zu einer deutlich höheren Relevanz der Anzeigen und einer signifikanten Umsatzsteigerung.

Fazit

Demnach gehört dynamisches Retargeting zu den effektivsten Performance-Maßnahmen im Affiliate-Marketing. Durch die gezielte Wiederansprache interessierter Nutzer lassen sich Conversion Rates steigern, Streuverluste reduzieren und zusätzliche Umsätze generieren. Entscheidend für den Erfolg sind ein sauber gepflegter Produktdatenfeed, zuverlässiges Tracking und attraktive Werbemittel.