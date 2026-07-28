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Awin-Studie 2026: Vertrauen schlägt Reichweite – wie sich Kaufentscheidungen im Affiliate Marketing verändern

Katharina Hörmann
Katharina Hörmann
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Bildquelle: Claude

Verbraucher kaufen heute anders ein als noch vor wenigen Jahren. Das zeigt der neue „Influencing Retail Report 2026“ von Awin. Demnach wird Vertrauen zunehmend wichtiger als reine Reichweite. Eine Entwicklung, auf die sich Händler, Marken und Affiliate-Partner einstellen müssen.

Die wichtigsten Ergebnisse in Deutschland

In Deutschland haben 81 Prozent der Verbraucher ihr Kaufverhalten aufgrund gestiegener Lebenshaltungskosten verändert. 42 Prozent investieren mehr Zeit in Preisvergleiche und Produktrecherchen, bevor sie eine Kaufentscheidung treffen.

Gleichzeitig zeigt die Studie einen gegensätzlichen Trend: Vor allem jüngere Zielgruppen verlassen sich zunehmend auf Empfehlungen. So haben 48 Prozent der 18- bis 24-Jährigen und 49 Prozent der 25- bis 34-Jährigen bereits ein Produkt direkt nach einer Creator-Empfehlung gekauft. Auch Künstliche Intelligenz gewinnt an Einfluss: 38 Prozent der Deutschen haben bereits ein Produkt gekauft oder einen Kauf erwogen, das ihnen von einem KI-Tool empfohlen wurde.

Zu den wichtigsten Orientierungshilfen zählen Preisvergleichsportale, Informationen von Marken und Händlern sowie Kundenbewertungen. Abgeschlossen werden die meisten Käufe weiterhin über Online-Marktplätze (43 Prozent), während Social Commerce mit sechs Prozent bislang eine vergleichsweise geringe Rolle spielt.

Fazit

Erfolgreiches Wachstum entsteht heute nicht mehr über einen einzelnen Marketingkanal, sondern durch das Zusammenspiel verschiedener vertrauenswürdiger Touchpoints entlang der Customer Journey. Für das Affiliate-Marketing unterstreicht dies die wachsende Bedeutung von hochwertigem Content, authentischen Empfehlungen und unabhängigen Vergleichsangeboten.

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Katharina Hörmann
Katharina Hörmann
Katharina Hörmann startete im April 2022 als Trainee im Affiliate Marketing bei der MAI xpose360 GmbH. Inzwischen ist sie als Affiliate Marketing Managerin tätig und betreut sowohl B2C- als auch B2B-Kunden in den Bereichen Retail und Vertragswesen. Zudem ist sie verantwortlich für das Format #AskTheExpert hier auf dem Blog.

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