CloseUp – Lara Elosge

Aufgewachsen im schönen Vogtland, hat Lara ihre berufliche Laufbahn zunächst im klassischen Marketing und danach im Eventmanagement gestartet. Als Quereinsteigerin bei COUPONS.DE fand sie 2023 ihren Weg in die dynamische Welt des Affiliate-Marketings – und ist dort geblieben.

Heute ist Lara stolzer Teil des Partnership Management Teams. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen betreut sie diverse Partnerprogramme aus unterschiedlichsten Netzwerken. Lara entwickelt gemeinsam mit ihren Partnern vollumfängliche Platzierungs-Kampagnen, analysiert Daten und erörtert kontinuierlich neue Potenziale, um die Performance auf das nächste Level zu heben.

Herzlich Willkommen, Lara Elosge!

1. Wann hast Du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?

Durch meinen Umzug gab es kürzlich die volle Ladung „Erstes Mal“: Transporter fahren und Arbeitsplatten zuschneiden inklusive – alles überlebt! Außerdem pflegen meine beste Freundin und ich jeweils eine „30 unter 30“-Liste, auf der wir neue Erlebnisse und Lebensziele abhaken.

2. Und Dein erstes Mal im Internet? Kannst Du Dich noch daran erinnern?

Ich würde sagen, das war in der 3. Klasse im Informatik-Unterricht. Ich habe eine PowerPoint-Präsentation über mein damaliges Lieblingstier – das Meerschweinchen – erstellt und dafür meine ersten Internet-Recherchen betrieben.

3. Für was bist Du eigentlich zu alt, aber magst es trotzdem?

Leider liebe ich TikTok ein bisschen zu sehr! Manchmal fühle ich mich beim Scrollen zwar etwas „alt“, aber so bleibe ich immerhin am Puls der Zeit – und ich behaupte einfach steif und fest, dass ich immer noch zur Gen Z gehöre 😎

4. Was sagen andere über Dich?

Meine Kolleg*innen beschreiben mich als „Macherin“, die nicht lange fackelt, sondern Dinge direkt anpackt und den Überblick behält. Man schätzt meine humorvolle und herzliche Art ebenso wie meine direkte, schnelle Arbeitsweise – man nennt mich bei COUPONS.DE sogar liebevoll die „Mailmaschine“, weil bei mir nichts anbrennt.

5. Und wie denkst Du darüber?

Ich habe mein Team natürlich dazu gezwungen, so nett über mich zu schreiben 😇 Spaß beiseite: Ich freue mich riesig darüber. Ich weiß, dass meine direkte Art manchmal auch fordernd sein kann – aber genau deshalb schätze ich den Austausch mit meinen Kolleg*innen so sehr. Sie regen mich immer zur Selbstreflexion an und wir ergänzen uns einfach perfekt.

6. Was ist für Dich „typisch Affiliate Marketing“?

„People’s Business“ trifft es perfekt. Die entspannte, persönliche Art in der Branche war für mich anfangs ungewohnt, ist heute aber nicht mehr wegzudenken. Es ist toll, wie wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen.

7. Wenn Du für einen Tag den Job von jemand anderem übernehmen könntest – welcher wäre das?

Ich habe zuletzt eine Doku über den Job als Fluglotse gesehen. Das fand ich extrem spannend und würde hier gern mal reinschnuppern. Ansonsten würde ich mich immer für den Tierschutz entscheiden.

8. Was war die beste Entscheidung, die du jemals getroffen hast?

Aufzuhören, die Meinung anderer zu priorisieren, und stattdessen den Mut aufzubringen, voll auf mich selbst zu vertrauen

9. Worauf willst du nie wieder verzichten?

Auf meine Work-Life-Balance bei COUPONS.DE und – ganz pragmatisch – auf meinen Airfryer 😄

10. Wo würdest du gerne leben, wenn du im Ruhestand bist?

Ich bin wohl eine der wenigen, die nicht vom Ausland träumt. Der Ort ist zweitrangig, solange ich so nah wie möglich bei meinen Liebsten bin und wir die gemeinsame Zeit genießen können.

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