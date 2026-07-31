Recap: Affiliate Partnermarketing Event 2026 bei MAI xpose360

Am 30. Juli 2026 fand das Affiliate Partnermarketing Event der MAI xpose360 in Augsburg statt. Im Mittelpunkt des Nachmittags standen der persönliche Austausch zwischen Agentur und Netzwerken sowie aktuelle Entwicklungen im Affiliate- und Partnermarketing, insbesondere mit Blick auf den Einfluss von Künstlicher Intelligenz.

Zu Gast waren Yann Duterte (Regional Agency Lead bei AWIN), Benjamin Gromann (General Manager DACH bei Tradedoubler), Jochen Heinzle (Director Business Development bei Webgains) sowie André Koegler (Strategic Partnerships & Country Lead DACH bei impact). Nach einer kurzen Begrüßung kamen das Affiliate-Marketing-Team der MAI xpose360 und die Vertreter der Netzwerke zu einem ersten Austausch zusammen.

Aktuelle Entwicklungen und Zukunftsthemen im Fokus

Den inhaltlichen Auftakt bildete ein Fachvortrag von André Koegler (Vertreter APMC) zum Thema Affiliate und Partner Marketing in Deutschland 2025. Im Fokus standen aktuelle Kennzahlen und Entwicklungen der Branche. Die zentrale Botschaft: Affiliate-Marketing befindet sich weiterhin auf Wachstumskurs. Besonders hervorgehoben wurde die hohe Wirtschaftlichkeit des Kanals. Durchschnittlich generiert 1 Euro Investition rund 16 Euro Umsatz. Gleichzeitig wurde Affiliate- und Partnermarketing als steuerbares und leistungsstarkes Ökosystem eingeordnet.

Affiliate-Marketing wird häufig noch immer als unterschätzter Channel wahrgenommen. Dabei zeigt die Entwicklung des Marktes, dass der Kanal als steuerbares Ökosystem entlang der gesamten Customer Journey Mehrwert schafft – von hochwertigem Traffic über relevante Content-Kooperationen bis hin zur Conversion. Das zeigt Julian Weiß auch an praxisnahen Cases im aktuellen Webinar.

Im Anschluss an eine kurze Networking-Pause folgte eine Panel-Diskussion, die gleichzeitig als Live-Aufzeichnung für die nächste Ausgabe des Podcasts Affiliate TalkxX diente. Unter der Moderation von Julian Weiß (Head of Affiliate Marketing & Cooperations MAI xpose360) diskutierten André, Benjamin und Yann über aktuelle Entwicklungen und Zukunftsthemen im Partnermarketing.

Im Mittelpunkt der Diskussion standen unter anderem die Transformation des Kanals über den klassischen Lower Funnel hinaus, die steigende Wahrnehmung und Relevanz von Affiliate-Marketing, die Sichtbarkeit in Large Language Models (LLMs), authentischer Creator-Content als Erfolgsfaktor für Content-Kooperationen sowie Vergütungsmodelle, Leistungsmessung und die Weiterentwicklung der Customer Journey und des Average Order Values (AOV).

Persönlicher Austausch und Networking

Anschließend boten individuelle Gespräche mit den Netzwerkvertretern die Möglichkeit, aktuelle Herausforderungen, Wachstumspotenziale und Neuerungen innerhalb der jeweiligen Partnerprogramme zu besprechen. Der direkte persönliche Austausch ermöglichte es, offene Fragen zu klären und gemeinsame Ansätze für die weitere Zusammenarbeit zu diskutieren.

Den Abschluss des Events bildete ein gemeinsames Grillen auf der Dachterrasse der MAI xpose360 in Augsburg. Bei sommerlicher Atmosphäre und kühlen Getränken wurde das Networking in entspannter Runde fortgesetzt. Das Affiliate Partnermarketing Event 2026 bot eine wertvolle Plattform für den persönlichen Austausch zwischen Agentur und Netzwerken. Fachliche Impulse, praxisnahe Diskussionen und der direkte Dialog machten die Veranstaltung zu einer gelungenen Gelegenheit, aktuelle Entwicklungen im Affiliate- und Partnermarketing gemeinsam zu beleuchten und neue Perspektiven für die Zukunft des Kanals zu gewinnen.