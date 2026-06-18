TactixX 2026: Ticket sichern und neue Event-App für optimales Networking nutzen

Die TactixX 2026 rückt näher und zählt auch in diesem Jahr wieder zu den zentralen Branchentreffen im Performance-Marketing. Die Veranstaltung bringt Advertiser, Publisher, Netzwerke und Technologie-Anbieter zusammen und bietet eine wichtige Plattform für Austausch, neue Kooperationen und aktuelle Insights aus der Branche. Wer noch nicht dabei ist, sollte sich zeitnah ein Ticket sichern. Der Zugang zur Veranstaltung sowie zu allen digitalen Features ist ausschließlich Ticketinhaber:innen vorbehalten.

Event-App exklusiv für TactixX-Teilnehmende verfügbar



Zur diesjährigen TactixX 2026 steht erneut eine Event-App von Oliro zur Verfügung, die das Event-Erlebnis vor, während und nach der Veranstaltung erweitert. Dank der Unterstützung des Event-App-Sponsors TARIFCHECK bietet die App allen Teilnehmenden eine zentrale Plattform für Networking, Programmübersicht und aktuelle Event-Informationen. Sie ermöglicht es, bereits vor der Veranstaltung wertvolle Kontakte zu knüpfen, sich mit anderen Gästen auszutauschen und jederzeit schnell auf relevante Informationen rund um die TactixX zuzugreifen. Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

Übersicht über das vollständige Event-Programm

Einblick in teilnehmende Personen und Unternehmen

Direkte Networking-Möglichkeiten zwischen registrierten Gästen

Aktuelle Hinweise und kurzfristige Updates zum Event

Damit wird die TactixX nicht nur vor Ort, sondern bereits im Vorfeld zu einem noch interaktiveren Erlebnis.

Zugang nur für Ticketinhaber:innen

Wichtig: Die Event-App ist ausschließlich für Personen mit gültigem TactixX-Ticket zugänglich. Ohne Ticket ist keine Registrierung möglich.

Der Zugang erfolgt in wenigen Schritten:

QR-Code scannen oder den bereitgestellten Link auf dem Smartphone öffnen Registrierung mit der E-Mail-Adresse durchführen, mit der das Ticket gekauft wurde Seite als App auf dem Startbildschirm speichern Profil vervollständigen und direkt mit anderen Teilnehmenden vernetzen

Teilnehmende, die bereits bei der TactixX 2025 bzw. der Affiliate Conference 2025 registriert waren und dieselbe E-Mail-Adresse nutzen, können sich weiterhin mit ihrem bestehenden Passwort anmelden. Eine erneute Verifizierung ist in diesem Fall nicht erforderlich.

Um das volle Networking-Potenzial auszuschöpfen, wird empfohlen, sich möglichst frühzeitig in der App zu registrieren.

Fazit

Mit der Event-App wird die TactixX 2026 um eine wichtige digitale Komponente ergänzt, die den Austausch zwischen den Teilnehmenden sowie den Zugang zu relevanten Event-Informationen deutlich erleichtert. In Kombination mit dem hochwertigen Konferenzprogramm vor Ort entsteht so ein noch stärker vernetztes Eventerlebnis. Wer teilnehmen möchte, sollte sich frühzeitig hier noch ein Ticket sichern und die Event-App direkt nach Freischaltung aktiv nutzen, um bereits im Vorfeld wertvolle Kontakte zu knüpfen. Mehr Informationen zum Programm der TactixX findet Ihr in unserem Artikel oder auf der Oliro-Website.



Auch wir von MAI xpose360 werden vor Ort sein und freuen uns auf bekannte und neue Gesichter, spannenden Austausch sowie inspirierende Vorträge. Und wer nach einem Tag voller Insights, Networking und Affiliate-Talk noch nicht genug hat, kann den Abend direkt bei der Affiliate NetworkxX @ TactixX gemeinsam mit der Branche ausklingen lassen. Das Ticket für die Abendveranstaltung ist bereits im TactixX-Ticket enthalten.