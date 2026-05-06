Affiliate-Marketing hat ein Selbstwahrnehmungsproblem

Gastartikel von André Koegler zu seiner Buchveröffentlichung „Partner Renaissance“

André Koegler ist Country Lead DACH bei impact.com, Dozent an der CBS International Business School und Vorsitzender des Affiliate und Partner Marketing Circle (APMC) im BVDW. Er arbeitet seit über 25 Jahren im digitalen Marketing.

Wer in der Branche arbeitet, kennt das Gefühl. Man erklärt, was man tut, und das Gegenüber nickt höflich. Vielleicht denkt es an Gutscheine, vielleicht an Banner aus den Nullerjahren oder vielleicht an nichts Konkretes.

Affiliate-Marketing ist eine der wirkungsvollsten Disziplinen im digitalen Marketing – und gleichzeitig eine der am schlechtesten erzählten. Das ist kein Kommunikationsproblem. Es ist ein Selbstwahrnehmungsproblem.

Wir reden über uns selbst als Kanal. Als Performance-Hebel. Als letztes Glied in der Attribution. Und wir wundern uns, dass andere uns genauso sehen.

Dabei ist das, was wir tun, fundamental anders. Partner Marketing ist keine Werbemaßnahme. Es ist eine Infrastruktur, es organisiert, wie Vertrauen zwischen Marken und Konsumenten entsteht, wie Kaufentscheidungen beeinflusst werden, wie digitale Märkte sich formen. Es wirkt auf Konsumverhalten, auf öffentliche Meinung, auf das Gleichgewicht ganzer Plattformökonomien.

Das klingt groß. Aber es stimmt.

Ich habe mehr als 25 Jahre in dieser Branche gearbeitet – auf Agenturseite, als Berater, als Dozent, als Verbandsvertreter, heute als Teil eines internationalen Technologieunternehmens. Und ich habe lange versucht zu verstehen, warum eine Disziplin mit so viel struktureller Bedeutung so selten auf Augenhöhe diskutiert wird.

Die Antwort, die ich gefunden habe, ist unbequem: Weil wir es selbst nicht genug einfordern. Weil wir uns mit dem Kanal-Narrativ arrangiert haben. Weil „Performance“ als Begriff zwar Stärke suggeriert, aber gleichzeitig Komplexität reduziert – auf Klicks, auf Conversions, auf den letzten Touchpoint.

Diese Reduktion hat einen Preis: in Budgetdiskussionen, in der strategischen Wahrnehmung durch das C-Level, in der Art wie Partnerschaften bewertet, gemessen und letztlich geführt werden.

„Partner Renaissance“ ist mein Versuch, dieses Narrativ zu korrigieren

Das Buch ist keine Anleitung. Es erklärt nicht, wie man ein Partnerprogramm aufsetzt oder welches Netzwerk das richtige ist. Es ist eine Einordnung – des Ökosystems, seiner ökonomischen Mechanismen, seiner gesellschaftlichen Wirkung, seiner Risiken und seines Potenzials.

Und es stellt Fragen, die sich die Branche häufiger stellen sollte.

Was ist der tatsächliche inkrementelle Wert eines Partners – nicht im letzten Klick, sondern entlang der gesamten Customer Journey? Unterschiedliche Partnertypen entfalten ihre Wirkung in unterschiedlichen Phasen: Discovery, Research, Engagement, Conversion, Retention, Advocacy. Wer sie alle über denselben Attributions-Kamm schert, trifft systematisch falsche Entscheidungen – und gibt Partnern, die echte Wirkung haben, zu wenig Kredit.

2. Welche Rolle spielen Partner in einer Welt, in der KI die Suche verändert und klassische Content-Strukturen unter Druck geraten? Wenn synthetisierte Antworten den organischen Traffic ersetzen, verändert sich, welche Partner-Formate Relevanz behalten – und welche nicht. Das ist keine Bedrohung für die Partnerökonomie. Es ist eine Verschiebung, die verstanden und antizipiert werden muss. Wer jetzt die richtigen Fragen stellt, hat einen Vorsprung.

3. Wie verändert sich die Partnerökonomie, wenn Vertrauen zum knappsten Gut im digitalen Raum wird? Konsumenten sind misstrauischer gegenüber Werbung, gegenüber Plattformen, gegenüber kuratierten Empfehlungen. Partner, die auf echter Glaubwürdigkeit basieren, gewinnen an Bedeutung. Partner, die auf Reichweite ohne Substanz setzen, verlieren sie – schneller als viele im Moment glauben.

Zudem benennt das Buch auch die Risiken ehrlich. Intransparenz in Vergütungsmodellen. Qualitätsprobleme in Teilen des Ökosystems. Die Trägheit einer Branche, die sich zu lange mit dem Status quo arrangiert hat. Wer über die Renaissance des Partner Marketings schreiben will, darf die strukturellen Probleme nicht ausblenden – sonst ist es kein Beitrag zur Debatte, sondern Eigenwerbung.

Faktenbasiert. Kritisch. Stellenweise unbequem. So habe ich es angelegt – und nicht anders wäre es glaubwürdig.

Eine Szene aus dem Entstehungsprozess des Buches

Ich saß in einer Runde mit Marketingverantwortlichen eines größeren Unternehmens. Partner Marketing war Teil der Diskussion – als Budgetposten, nicht als Strategie. Der Kanal funktioniere, hieß es. Man behalte ihn bei. Kein Wort über die Wertbeiträge der einzelnen Partnertypen, kein Wort über Inkrementalität und kein Wort darüber, was passiert, wenn ein dominanter Plattformanbieter die Regeln ändert und ein Drittel des Traffics wegbricht.

Der Kanal funktioniert. Bis er es nicht mehr tut. Das ist das Selbstwahrnehmungsproblem in der Praxis.

Warum „Renaissance“ – und nicht „Revolution“ oder „Evolution“?

Weil Revolution den Bruch impliziert, den es nicht braucht. Und weil Evolution zu passiv klingt für das, was gerade notwendig ist.

Renaissance bedeutet: Das Potenzial war immer da. Es muss bewusst zurückgeholt werden. Eine Rückbesinnung auf das, was Partner Marketing im Kern ist – eine Infrastruktur für Vertrauen, für kooperative Wertschöpfung, für nachhaltige Partnerschaften jenseits reiner Transaktionslogik.

Das Selbstwahrnehmungsproblem, mit dem ich begonnen habe, hat eine Lösung. Sie heißt nicht besseres Marketing für das Marketing. Sie heißt: die eigene Rolle richtig verstehen, klar benennen und strategisch einfordern.

Dieses Buch ist ein Beitrag dazu.

„Partner Renaissance“ ist ab sofort im Handel erhältlich. Weitere Informationen zum Buch gibt es hier.