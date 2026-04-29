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Rakuten und impact.com schließen strategische Allianz

Julia Heinz
Julia Heinz
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Bildquelle: Rakuten International

Rakuten International und impact.com haben in einer aktuellen Pressemeldung eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben. Damit verfolgen sie das Ziel, Affiliate- und Performance-Marketing nachhaltig weiterzuentwickeln und ein einheitliches, skalierbares Ökosystem aus Technologie, globaler Reichweite und Consumer Insights zu schaffen.

Technologie, Daten und Reichweite vereint

Im Zentrum der Zusammenarbeit steht die Kombination verschiedener Stärken:
Rakuten bringt seine globalen Partnerbeziehungen, Managed Services und Performance-Daten ein, während impact.com seine führende Technologieplattform für Vertragsmanagement, Tracking und Abrechnung bereitstellt. Ergänzt wird das Ganze durch Rakuten Rewards, dessen Cashback-Plattform wertvolle Einblicke in das Konsumentenverhalten liefert.

„This alliance brings together infrastructure, service excellence, global reach, and consumer intelligence to offer a fundamentally stronger approach to performance marketing. By pairing with impact.com’s industry-leading platform, advertisers will have access to a unified technology and services solution that combines performance intelligence, managed execution, and consumer insight to deliver programmatic, data-driven programs with smarter insights, stronger execution, and measurable results at global scale.“
– Amit Patel, CEO of Rakuten International

Mehr Möglichkeiten für Advertiser, Publisher und Creator

Für Advertiser bedeutet das vor allem: bessere Steuerung und Skalierung ihrer Kampagnen. Mehr Transparenz sowie präzisere Messung von Inkrementalität und ROI. Gleichzeitig können sie Nutzer entlang der gesamten Customer Journey gezielter ansprechen und langfristige Kundenbindung stärken. Auch Publisher und Creator sollen von der Kooperation profitieren. Sie erhalten Zugang zu einer einheitlichen Plattform mit einem der größten Advertiser-Portfolios sowie erweiterten Monetarisierungsmöglichkeiten.

Bringing our platform, Rakuten Advertising’s global scale, and Rakuten Rewards’ consumer platform into a unified value proposition will make it easier for advertisers to achieve their goals with better economics, greater transparency, and measurable outcomes. This is a significant step toward a more scalable and powerful alternative to traditional performance marketing channels.
– David A. Yovanno, CEO of impact.com

Langfristig wollen die Partner insbesondere Themen wie KI, Automatisierung, Echtzeit-Tracking und Attribution weiter ausbauen. Neue Funktionen und Entwicklungen sollen in den kommenden Monaten vorgestellt werden, unter anderem auf Branchenevents wie dem Rakuten Optimism US 2026 und impact.com iPX 2026.

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Julia Heinz
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Julia Heinz startete im Oktober 2022 als Duale Studentin im Affiliate Marketing bei der MAI xpose360 GmbH. Inzwischen ist sie als Trainee tätig und betreut B2C-Kunden in den Bereichen Retail und Reise. Zudem ist sie verantwortlich für das Format #CloseUp hier auf dem Blog.

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