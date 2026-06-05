Affiliate Monatsrückblick und News – Mai 2026

Der Mai 2026 hat einmal mehr gezeigt, wie stark sich Affiliate-Marketing derzeit verändert. Künstliche Intelligenz, neue Suchgewohnheiten, Social Commerce und datengetriebene Strategien prägen die Diskussionen der Branche wie kaum zuvor. Gleichzeitig wurde auf zahlreichen Events deutlich, dass Affiliate-Marketing längst weit mehr ist als Gutscheine und Last-Click-Provisionen. Publisher, Advertiser und Netzwerke beschäftigen sich zunehmend mit Themen wie AI Search, GEO, Creator Economy und der Frage, wie Sichtbarkeit und Kaufentscheidungen in einer KI-geprägten Welt entstehen.

Coupons4u auf Wachstumskurs: Sechs neue Gutschein-Portale erweitern das internationale Portfolio

Die COUPONS4U GmbH ist auf weiteren Expansionskurs. Das Unternehmen erweitert sein internationales Portfolio um sechs neue Gutschein-Portale und stärkt damit seine Reichweite in mehreren Märkten. Ziel ist es, Advertisern noch mehr Sichtbarkeit und zusätzliche Performance-Potenziale im Gutschein- und Deal-Segment zu bieten. Gerade im Affiliate-Marketing bleiben Gutscheinportale ein wichtiger Umsatztreiber, besonders bei saisonalen Aktionen wie Black Week, Sales-Phasen oder speziellen Kampagnen. Durch die neuen Plattformen kann Coupons4u seine internationale Präsenz weiter ausbauen und Publisher sowie Advertiser gezielter miteinander vernetzen. Für Partnerprogramme bedeutet das zusätzliche Reichweite, neue Traffic-Quellen und potenziell mehr Conversions in relevanten Zielmärkten. Die Expansion zeigt, dass das Gutscheinsegment trotz starker Konkurrenz weiterhin ein wichtiger Bestandteil im Performance-Marketing bleibt.

Affiliate-Marketing hat ein Selbstwahrnehmungsproblem

Im Gastartikel von André Koegler zu seiner Buchveröffentlichung „Partner Renaissance“ wird erkennbar dass Affiliate-Marketing längst zu den wichtigsten Performance-Kanälen im digitalen Marketing gehört, aber häufig immer noch falsch wahrgenommen wird. Viele reduzieren den Kanal immer noch auf Gutscheine, Cashback und Last-Click-Provisionen, obwohl Affiliate deutlich breiter aufgestellt ist. Content-Commerce, Influencer-Kooperationen, CSS, Loyalty-Modelle und datenbasierte Attribution zeigen, wie strategisch dieser Bereich inzwischen geworden ist. Gerade in wirtschaftlich angespannten Zeiten profitieren Unternehmen von der klaren Performance-Orientierung und dem geringen Risiko durch provisionsbasierte Modelle. Trotzdem fehlt der Branche oft ein selbstbewusster Auftritt gegenüber Marketingleitern und Entscheidern. Affiliate-Marketing verkauft sich häufig unter Wert, obwohl es direkten Einfluss auf Umsatz, Neukundengewinnung und Markenwachstum hat. Wer den Kanal weiterhin nur als Randdisziplin betrachtet, verpasst enormes Potenzial.

Die Affiliate TactixX 2026: Erste Programm-Highlights

Die Affiliate TactixX 2026 wirft ihre Schatten voraus und die ersten Programm-Highlights zeigen bereits, warum das Event auch 2026 wieder zu den wichtigsten Branchentreffen im Affiliate-Marketing zählt. Im Fokus stehen aktuelle Trends rund um Performance Marketing, KI im Affiliate-Bereich, Tracking, Attribution und die Zukunft von Publisher-Modellen. Neben strategischen Insights von Advertisern, Netzwerken und Technologieanbietern bietet die Veranstaltung vor allem praxisnahe Cases und Diskussionen zu den realen Herausforderungen der Branche. Besonders spannend ist der Austausch zu neuen Wachstumsfeldern wie Content Commerce, Influencer Affiliate und datengetriebenen Partnerstrategien. Die Affiliate TactixX bleibt damit nicht nur Networking-Plattform, sondern auch wichtiger Impulsgeber für die Weiterentwicklung des Kanals. Für viele Affiliate-Manager ist sie einer der Pflichttermine des Jahres.

OMR Festival 2026: Persönlicher Austausch, neue Ideen und Affiliate-Vibes in Hamburg

Das OMR Festival 2026 hat auch 2026 wieder bewiesen, warum es zu den wichtigsten Events der Digitalbranche gehört. Zwischen großen Bühnen, bekannten Speakern und unzähligen Networking-Möglichkeiten stand vor allem der persönliche Austausch im Mittelpunkt. Gerade im Affiliate-Marketing sind solche Gespräche oft wertvoller als jede Präsentation, weil hier echte Partnerschaften und neue Ideen entstehen. Themen wie KI, Plattformökonomie, Creator Economy und Performance Marketing waren überall präsent und haben viele spannende Diskussionen angestoßen. Für Advertiser, Publisher und Netzwerke bot das Festival nicht nur Inspiration, sondern auch konkrete Ansätze für neue Kooperationen. Hamburg bleibt damit für viele Branchenkontakte ein fester Termin im Kalender.

Affiliate-Marketing-Performance steigern: OMR-Tipps aus der Praxis umgesetzt

Malte Hanning zeigt anhand konkreter Praxisbeispiele, wie sich viele der auf dem OMR Festival diskutierten Trends direkt im Affiliate-Marketing nutzen lassen. Im Fokus stehen datengetriebene Strategien, bessere Publisher-Kooperationen und neue Ansätze rund um KI und Content-Commerce. Deutlich wird dabei, dass erfolgreiche Affiliate-Programme heute weit mehr brauchen als klassische Gutscheinmechaniken. Entscheidend sind kreative Partnerschaften, saubere Attribution und ein stärker strategischer Blick auf die gesamte Customer Journey.

Affiliate-Content auf TikTok wird zum Startpunkt der Produktsuche

TikTok entwickelt sich immer stärker von einer reinen Social-Media-Plattform zu einem Ausgangspunkt für Produktsuchen und Kaufentscheidungen. , dass Affiliate-Content heute häufig nicht direkt zum Kauf führt, sondern Nutzer zunächst zur weiteren Recherche animiert. Laut TikTok suchen 77 % der Nutzer nach dem Konsum von Affiliate-Inhalten zusätzliche Informationen, vergleichen Produkte und lesen Bewertungen oder Kommentare. Gerade die Diskussionen unter den Videos spielen dabei eine wichtige Rolle, da sie häufig die entscheidenden Fragen potenzieller Käufer beantworten. Für Marken wird es deshalb immer wichtiger, Inhalte entlang der gesamten Customer Journey bereitzustellen, von der ersten Produktempfehlung bis zur detaillierten Erklärung von Nutzen, Inhaltsstoffen oder Anwendung. Erfolgreiche Social-Commerce-Strategien verbinden TikTok, Suchmaschinen und die eigene Website zu einem nahtlosen Nutzererlebnis. Gleichzeitig zeigt sich, dass klassische Last-Click-Betrachtungen den tatsächlichen Einfluss von Affiliate-Content auf Kaufentscheidungen immer weniger vollständig abbilden.

Recap: Awin ThinkTank DACH 2026

Der Awin ThinkTank DACH 2026 brachte Advertiser, Publisher, Agenturen und Technologiepartner zusammen, um über die wichtigsten Entwicklungen im Affiliate-Marketing zu diskutieren. Im Mittelpunkt standen Themen wie KI, Attribution, datengetriebene Optimierung und die zukünftige Rolle von Partnerprogrammen in einer sich wandelnden digitalen Landschaft. Neben spannenden Vorträgen und Praxisbeispielen bot die Veranstaltung vor allem Raum für persönlichen Austausch und neue Impulse. Deutlich wurde, dass Affiliate-Marketing zunehmend strategischer gedacht wird und weit über klassische Provisionsmodelle hinausgeht. Der ThinkTank zeigte einmal mehr, wie wichtig Innovation, Zusammenarbeit und der offene Austausch innerhalb der Branche für nachhaltiges Wachstum sind.

AI Search & Affiliate-Marketing: Wie sich Sichtbarkeit und Publisher-Rollen verändern

KI-gestützte Suchsysteme wie ChatGPT, Gemini oder Perplexity verändern zunehmend die Art und Weise, wie Nutzer Informationen finden und Kaufentscheidungen treffen. Statt klassischer Suchergebnisse liefern diese Systeme immer häufiger direkte Antworten, wodurch sich die Sichtbarkeit von Websites und Publishern grundlegend verändert. Für Affiliate-Publisher bedeutet das, dass hochwertige Inhalte, Expertise und vertrauenswürdige Quellen noch wichtiger werden. Gleichzeitig entstehen neue Herausforderungen bei Traffic, Attribution und der Messung von Erfolgen, da Nutzer nicht mehr zwangsläufig den klassischen Klickpfad durchlaufen.

TikTok-Creative-Strategie: Warum Systemunterstützung immer wichtiger wird

Erfolgreiche TikTok-Kampagnen bestehen heute aus weit mehr als kreativen Ideen und einzelnen Videos. Kreative Strategen müssen eine Vielzahl von Faktoren gleichzeitig im Blick behalten, darunter Trends, Zielgruppen, Performance-Daten, Creator-Auswahl und die kontinuierliche Optimierung von Inhalten. Die steigende Komplexität macht deutlich, dass manuelle Prozesse zunehmend an ihre Grenzen stoßen. Moderne Tools und datengetriebene Systeme helfen dabei, Muster schneller zu erkennen, Inhalte gezielter auszuspielen und Entscheidungen auf Basis valider Daten zu treffen. Erfolgreiche TikTok-Strategien sind heute eine Kombination aus Kreativität, Analyse und technologischer Unterstützung. Wer langfristig erfolgreich sein möchte, braucht deshalb nicht nur gute Ideen, sondern auch die passenden Systeme im Hintergrund.

Recap: OMFinCon 2026

Die OMFinCon 2026 bot erneut spannende Einblicke in die Zukunft des Finanz- und Performance-Marketings. Im Mittelpunkt standen aktuelle Entwicklungen rund um digitale Finanzprodukte, Leadgenerierung, Customer Journey, Regulierung und den zunehmenden Einfluss von KI auf Marketingprozesse. Experten aus der Branche diskutierten darüber, wie sich Nutzerverhalten, Technologien und Marktanforderungen verändern und welche Chancen sich daraus für Unternehmen ergeben. Neben den fachlichen Vorträgen spielte auch der persönliche Austausch zwischen Advertisern, Publishern und Dienstleistern eine wichtige Rolle. Die Veranstaltung zeigte, dass Innovation, Datenkompetenz und vertrauensvolle Partnerschaften zu den entscheidenden Erfolgsfaktoren im Finanzmarketing der kommenden Jahre gehören.

#AskTheExpert mit Malte Landwehr

In der aktuellen Ausgabe von #AskTheExpert spricht Malte Landwehr über die Veränderungen im digitalen Marketing durch KI, Suchmaschinenentwicklung und neue Nutzergewohnheiten. Besonders im Fokus steht die Frage, wie sich Sichtbarkeit, Content und Performance-Marketing in einer Welt verändern, in der AI-gestützte Suchsysteme immer wichtiger werden. Dabei wird deutlich, dass Unternehmen künftig stärker auf hochwertige Inhalte, klare Markenpositionierung und echte Mehrwerte setzen müssen. Auch Themen wie SEO, Attribution und die Rolle von Publishern im Affiliate-Marketing werden kritisch eingeordnet. Das Gespräch liefert praxisnahe Einschätzungen dazu, wie sich Marketingstrategien an die neue digitale Realität anpassen können.

GEO im Affiliate-Marketing: Sichtbarkeit für die KI-Suche wird immer wichtiger

Mit dem Aufstieg von ChatGPT, Gemini, Perplexity und anderen KI-Suchsystemen verändert sich auch das Affiliate-Marketing spürbar. Statt nur für klassische Google-Rankings zu optimieren, wird es zunehmend wichtiger, Inhalte so aufzubereiten, dass sie auch von KI-Systemen gefunden, verstanden und zitiert werden können. GEO, also Generative Engine Optimization, beschreibt genau diesen Wandel. Hochwertige Inhalte, klare Strukturen, vertrauenswürdige Quellen und echte Expertise gewinnen dadurch weiter an Bedeutung. Für Publisher und Advertiser entsteht damit eine neue Form der Sichtbarkeit, die über klassische SEO hinausgeht. Wer frühzeitig versteht, wie KI-Systeme Inhalte bewerten und ausspielen, kann sich langfristig entscheidende Vorteile im digitalen Wettbewerb sichern.

Affiliate TalkxX Folge 73: TactixX 2026 im Fokus

In Folge 73 des Affiliate TalkxX dreht sich alles um die baldige Affiliate TactixX 2026 und die aktuellen Entwicklungen im Performance-Marketing. Besprochen werden erste Programm-Highlights, neue Themen-Schwerpunkte sowie die Frage, wie sich die Veranstaltung künftig noch stärker vom klassischen Affiliate-Event hin zu einer breiteren Performance-Marketing-Konferenz entwickelt. Auch Trends wie KI, Attribution, Creator Economy und neue Wachstumsfelder im digitalen Marketing spielen dabei eine wichtige Rolle. Die Episode zeigt, wie stark sich die Branche derzeit verändert und welche Themen Advertiser, Publisher und Netzwerke aktuell besonders beschäftigen. Gleichzeitig wird deutlich, dass persönlicher Austausch und Networking trotz aller technologischen Entwicklungen weiterhin einen hohen Stellenwert haben.

#CloseUp: Mario Kraus

In der aktuellen Ausgabe von CloseUp steht Mario Kraus im Mittelpunkt. Im persönlichen Interview spricht er über seinen Werdegang im Affiliate-Marketing, prägende Erfahrungen aus der Branche und die Entwicklungen, die ihn in den vergangenen Jahren besonders beschäftigt haben. Dabei gibt er Einblicke in seinen Arbeitsalltag, seine Sicht auf aktuelle Trends und die Herausforderungen, denen sich Affiliate-Manager heute stellen müssen. Auch Themen wie Netzwerken, Partnerschaften und die zunehmende Bedeutung von KI und Automatisierung kommen zur Sprache. Das Porträt zeigt die Menschen hinter dem Affiliate-Marketing und bietet einen interessanten Blick auf die persönliche Seite eines langjährigen Branchenexperten.

Fazit

Während KI-Suchmaschinen, Social Commerce und neue Publisher-Modelle bestehende Strukturen verändern, entstehen gleichzeitig neue Chancen für Reichweite, Sichtbarkeit und Wachstum. Wer künftig erfolgreich sein möchte, muss Affiliate-Marketing stärker strategisch denken, hochwertige Inhalte schaffen und die gesamte Customer Journey im Blick behalten. Die zahlreichen Veranstaltungen, Studien und Expertenbeiträge der vergangenen Wochen zeigen vor allem eines: Die Branche ist innovativ, anpassungsfähig und bereit, die Herausforderungen der nächsten Jahre aktiv mitzugestalten. Affiliate-Marketing bleibt damit ein zentraler Wachstumstreiber im digitalen Marketing.