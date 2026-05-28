Affiliate TalkxX Folge 73: TactixX 2026 – Warum Performance Marketing jetzt neu gedacht werden muss

Mit frischem Wind, neuer Stimme und einem hochaktuellen Thema startet Affiliate Talkxx in die nächste Runde: Mario Bagozzi übernimmt ab sofort die Moderation des Podcasts. In seiner ersten Folge begrüßt er direkt einen bekannten Namen der Branche: Ingo Kamps, Geschäftsführer der Münchner Online Rebels GmbH und Mitglied des Fachbeirats der TactixX 2026.

Im Mittelpunkt steht ein Event, das für viele im Affiliate- und Performance-Marketing längst ein Pflichttermin ist: die TactixX 2026, die am 30. Juni 2026 im Hilton Munich Airport stattfindet. Doch die Folge zeigt schnell: Es geht um deutlich mehr als nur eine Konferenz. Es geht um die Zukunft des Performance Marketings.

Affiliate Talkxx mit neuer Moderation

Die große Neuigkeit dieser Podcast-Folge: Mario Bagozzi übernimmt die Moderation von Affiliate Talkxx. Nach Tom führt Mario künftig durch die Gespräche mit Experten, Entscheidern und Branchenköpfen aus Affiliate und Performance Marketing.

Sein Einstieg passt thematisch perfekt zur aktuellen Marktlage. Denn Performance Marketing verändert sich rasant. Affiliate, Creator Marketing, AI Search, SEO, Conversion-Optimierung, E-Commerce, Tracking, Customer Journey, Daten und Technologie wachsen immer stärker zusammen. Genau diese Entwicklung greift Mario im Gespräch mit Ingo Kamps auf.

TactixX 2026: Mehr als ein Affiliate-Event

Die TactixX hat ihre Wurzeln klar im Affiliate Marketing. Früher war sie sogar als Affiliate Tactics bekannt. Heute versteht sie sich deutlich breiter: als Veranstaltung für das gesamte Performance-Marketing-Ökosystem.

Ingo Kamps bringt es im Gespräch auf den Punkt: Affiliate Marketing ist nicht einfach nur ein einzelner Kanal, sondern vielmehr eine Abrechnungsmethode, die sich in vielen Disziplinen wiederfindet. Deshalb geht es auf der TactixX nicht nur um klassische Affiliate-Themen, sondern auch um Search, Display, TikTok, Creator Marketing, AI, Tracking, E-Commerce und neue Touchpoints.

Damit spiegelt die TactixX genau das wider, was viele Marketer aktuell erleben: Die alten Silos funktionieren immer weniger. Wer heute erfolgreiches Performance Marketing betreiben will, muss Kanäle, Plattformen und Daten zusammendenken.

Warum KI das Performance Marketing verändert

Ein Schwerpunkt der Folge ist natürlich Artificial Intelligence. Laut Ingo Kamps ist KI ein Thema, das nahezu alle Bereiche des Marketings beeinflusst. Ob Search-Kampagnen, Meta Ads, Videoerstellung, Content, Customer Journey oder Conversion: KI greift überall ein.

Besonders spannend wird es bei der Frage, wie sich Suche verändert. Nutzerinnen und Nutzer googeln nicht mehr nur klassisch, sondern verwenden zunehmend Tools wie ChatGPT, Perplexity oder AI Overviews. Dadurch entstehen neue Herausforderungen: Wie wird eine Marke in KI-Antworten sichtbar? Wie misst man Performance, wenn der Klick auf die Website ausbleibt? Und wie können Advertiser bewerten, welchen Wert eine Erwähnung in einer KI-Antwort wirklich hat?

Genau solche Fragen sollen auf der TactixX 2026 diskutiert werden. Denn KI ist zwar noch kein vollständig ausgereiftes Performance-Marketing-Instrument, entwickelt sich aber mit hoher Geschwindigkeit zu einem entscheidenden Faktor für Sichtbarkeit, Traffic und Kaufentscheidungen.

Programm-Highlights: E-Commerce, AI Search und Creator Marketing

Die Podcast-Folge gibt auch einen spannenden Vorgeschmack auf das Programm der TactixX 2026. Als Keynote-Speaker wird unter anderem Jochen Krisch von Exciting Commerce genannt. Er soll die großen Linien im E-Commerce aufzeigen und erklären, wie sich Onlinehandel, Plattformökonomie und Performance Marketing verändern.

Auch AI Search spielt eine zentrale Rolle. Vorträge von Experten wie Malte Landwehr und Severin Lux sollen zeigen, wie Sichtbarkeit in KI-Systemen entsteht und warum AI Traffic heute noch nicht automatisch konvertiert. Denn aktuell stehen viele Marketer vor der Frage: Reicht es, in KI-Antworten erwähnt zu werden, oder braucht es neue Modelle, um echte Performance messbar zu machen?

Ein weiteres Highlight ist das Thema Creator statt Banner. Dabei geht es um die Frage, wie Influencer und Creator das klassische Affiliate- und Performance-Marketing verändern. Reichweite ist heute nicht mehr nur planbar über Display-Buchungen. Sie entsteht immer stärker in den Algorithmen von TikTok, Instagram, YouTube und Co.

Für Advertiser bedeutet das: mehr Nähe zur Zielgruppe, aber auch weniger Kontrolle über die eigene Marke. Genau deshalb ist Creator Marketing nicht nur für Affiliate Manager spannend, sondern auch für Performance-, Social- und Brand-Verantwortliche.

Schluss mit Silo-Denken

Ein zentrales Learning aus dem Gespräch: Performance Marketing kann nicht mehr isoliert betrachtet werden. Früher konnten Unternehmen Search, Affiliate, E-Mail, Display oder Social oft noch relativ getrennt steuern. Heute beeinflussen sich alle Maßnahmen gegenseitig.

Ein TikTok-Video kann beispielsweise dazu führen, dass mehr Menschen nach einer Marke bei Google suchen. Eine bessere Customer Journey kann Conversion Rates steigern. AI Search kann Kaufentscheidungen vorbereiten, ohne dass direkt ein klassischer Website-Klick entsteht.

Wer weiterhin nur im Last-Cookie-Wins-Modell denkt, läuft Gefahr, wichtige Wirkungszusammenhänge zu übersehen. Genau deshalb braucht es Austausch zwischen Advertisern, Publishern, Agenturen, Netzwerken, Technologieanbietern und Plattformen.

Networking bleibt der heimliche Star

Neben Vorträgen, Panels und Workshops spielt Networking eine zentrale Rolle. Besonders die Affiliate Networks am Abend wird im Gespräch als wichtiger Treffpunkt hervorgehoben. Dort entstehen Kontakte, Kooperationen und manchmal auch ganz konkrete Deals.

Ingo Kamps empfiehlt gerade Erstbesuchern, offen auf andere zuzugehen, Workshops zu besuchen und keine Scheu zu haben. Die Branche sei offen, neugierig und stark von persönlichem Austausch geprägt.

Sein Tipp: einfach Menschen ansprechen, Fragen stellen und mutig sein. Denn Performance Marketing bleibt trotz aller Technologie ein People-Business.

Fazit: TactixX 2026 zeigt, wohin sich die Branche bewegt

Mit Mario Bagozzi bekommt Affiliate Talkxx eine neue Stimme, die direkt souverän in eines der wichtigsten Branchenthemen einsteigt. Die Folge zeigt: Performance Marketing wird komplexer, vernetzter und technologiegetriebener.

Die TactixX 2026 positioniert sich genau an dieser Schnittstelle: zwischen Affiliate, AI, Creator Economy, E-Commerce, Tracking und messbarem Wachstum. Für alle, die verstehen wollen, wohin sich Performance Marketing entwickelt, liefert diese Folge einen starken Auftakt und macht Lust auf mehr.

Die TactixX 2026 findet am 30. Juni 2026 im Hilton Munich Airport statt. Weitere Informationen, Programmupdates und Tickets gibt es über die offizielle Website der TactixX.

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