OMR-Festival 2026: Persönlicher Austausch, neue Ideen und Affiliate-Vibes in Hamburg

Das OMR-Festival hat auch 2026 wieder gezeigt, warum Hamburg Anfang Mai zum Hotspot der Digital- und Online-Marketing-Branche wird. Am 5. und 6. Mai strömten rund 70.000 Besucher:innen in die Hamburger Messehallen, um sich inspirieren zu lassen, neue Trends mitzunehmen, Partner:innen zu treffen und die Zukunft des digitalen Marketings live zu erleben. Mit mehr als 800 Speaker:innen, über 1.000 Ausstellenden und Partnern sowie zahlreichen Masterclasses, Guided Tours, Side Events und Konzerten war die OMR auch in diesem Jahr ein echtes Branchenspektakel.

Wir waren vor Ort, um uns persönlich mit Kund:innen, Netzwerken und relevanten Publishern aus der Affiliate-Branche auszutauschen. Im Fokus standen dabei vor allem die Festigung bestehender Partnerschaften, der direkte Austausch zu aktuellen Entwicklungen sowie das Aufsetzen neuer Kooperationsmöglichkeiten. Gerade diese persönlichen Gespräche machen die OMR für uns jedes Jahr besonders wertvoll – denn erfolgreiche Affiliate-Zusammenarbeit lebt von Vertrauen, Transparenz und starken Beziehungen.

KI war überall – und nicht mehr nur Zukunftsmusik

Das dominierende Thema der OMR 2026 war ganz klar Künstliche Intelligenz. Während KI im vergangenen Jahr oft noch als Experimentierfeld diskutiert wurde, ging es 2026 deutlich stärker um konkrete Anwendungen, Verantwortung und strategische Auswirkungen auf Marketing, Commerce und Kommunikation.

Auf den Bühnen wurde darüber gesprochen, wie Unternehmen KI sinnvoll in Prozesse integrieren, wie sich Search, Content-Produktion, Customer Journey und Performance Marketing verändern und welche Rolle europäische digitale Souveränität künftig spielen wird. Besonders spannend für Marketer:innen: KI wurde nicht mehr nur als Tool verstanden, sondern als neuer Taktgeber für Arbeitsweisen, Kampagnenlogik und Kundenerwartungen.

Auch für das Affiliate-Marketing ist das ein wichtiges Signal. Automatisierte Content-Prozesse, smartere Produktdaten, KI-gestützte Partneranalysen und personalisierte Empfehlungen werden immer relevanter. Gleichzeitig bleibt die zentrale Frage: Wie schaffen wir Effizienz, ohne Vertrauen, Transparenz und echte Partnerschaften aus den Augen zu verlieren?

Stars, Side Events und Festival-Feeling

Natürlich durfte auch der typische OMR-Glamour nicht fehlen. 2026 standen unter anderem Tom Brady, Heidi Klum, Roland Emmerich, Wladimir Klitschko, Scott Galloway, Nick Turley von OpenAI sowie zahlreiche weitere Persönlichkeiten aus Tech, Sport, Politik, Entertainment und Wirtschaft auf dem Programm.

Genau dieser Mix macht die OMR so besonders. Auch das Musikprogramm mit Acts wie SSIO, oder ZAH1DE sorgte dafür, dass die Festivaltage nach Messeschluss nicht einfach vorbei waren.

Für uns zählten auch in diesem Jahr vor allem die Side Events und persönlichen Treffen zu den absoluten Highlights der OMR. Bereits am Vorabend starteten wir mit dem DeutschlandCard-Dinner, dem CommAds Event in Hensslers Küche sowie „Schnack & Schotter“ von ADCELL in zwei intensive Festivaltage.

Am Abend des ersten Messetages ging es für uns weiter zur Affiliate NetworkxX auf der Reeperbahn. In entspannter Atmosphäre konnten wir viele wertvolle Gespräche führen, langjährige Partner:innen wiedersehen und neue Kontakte knüpfen. Eine ausgiebige Tombola sowie der Austausch auf der Dachterrasse des von Oliro gemieteten Lokals rundeten den gelungenen Abend perfekt ab.

Genau diese Mischung aus persönlichem Austausch, Branchen-Insights und Networking macht die OMR sowie die NetworkxX für uns jedes Jahr so besonders.

Networking, das wirklich Mehrwert schafft

Was uns auch 2026 besonders positiv aufgefallen ist: Die Gespräche waren sehr konkret. Es ging weniger um Buzzwords und mehr um echte Herausforderungen. Welche Rolle spielt KI in der Partnerauswahl? Wie können Advertiser ihre Programme strategischer aufstellen? Wie lassen sich Creator sinnvoll in Affiliate-Modelle integrieren? Und wie schaffen wir mehr Transparenz zwischen Marken, Netzwerken, Agenturen und Publishern?

Gerade für uns als Affiliate-Team sind solche Gespräche extrem wertvoll. Sie zeigen, wo der Markt steht, welche Themen unsere Kund:innen bewegen und welche Chancen sich für die nächsten Monate ergeben. Die OMR ist damit nicht nur Inspiration, sondern auch ein wichtiger Gradmesser für die Branche.

Fazit: OMR 2026 – wertvoller Austausch und neue Impulse

Die OMR 2026 war für uns wieder ein wertvoller Branchentreffpunkt mit vielen spannenden Gesprächen, neuen Impulsen und persönlichen Begegnungen. Besonders der Austausch mit Kund:innen, Netzwerken und Publishern hat gezeigt, wie wichtig starke Partnerschaften im Affiliate-Marketing bleiben.

Wir nehmen viele Eindrücke und konkrete Ideen mit und freuen uns schon jetzt auf die nächsten gemeinsamen Projekte, die noch in diesem Jahr folgen.