Affiliate Monatsrückblick und News – April 2026

Im April 2026 verdichteten sich viele Entwicklungen, die das Affiliate-Marketing aktuell prägen. Der Markt bewegt sich spürbar in Richtung Qualität, Effizienz und datengetriebener Entscheidungen. Gleichzeitig gewinnen technologische Themen wie KI, neue Tracking-Ansätze und verändertes Suchverhalten weiter an Bedeutung. Auch strukturelle Veränderungen innerhalb der Branche sorgen für Bewegung und eröffnen neue Chancen, erfordern aber zugleich ein Umdenken in bestehenden Strategien.

Affiliate-Kalender 2026: Die wichtigsten Branchenevents im Überblick

Die Affiliate-Marketing-Branche hat 2026 direkt stark gestartet und das Event-Jahr nimmt nun richtig Fahrt auf. Den Auftakt machen gleich zwei Events im Mai in Hamburg: Die Affiliate NetworkxX lädt am 5. Mai in den Hamborger Veermaster in St. Pauli zum Networking ein, während die OMR am 5. und 6. Mai als eines der größten europäischen Digitalmarketing-Events Inspiration, Praxiswissen und hochkarätige Speaker vereint. Im Sommer folgen der Affiliate Stammtisch am 13. Juni in Leipzig sowie die K5 Konferenz (23.–26. Juni, Berlin) als führendes E-Commerce-Event im DACH-Raum. Am 30. Juni steht in München die Affiliate TactixX auf dem Programm – eine etablierte Fachkonferenz mit praxisnahen Strategien und aktuellen Trends für Marketer, Agenturen und Unternehmen. Im Herbst sorgen die DMEXCO (23.–24. September, Köln) und die Affiliate Conference (9. November, Berlin) für weitere Highlights.

#AskTheExpert mit Nadine Herrmann

Im aktuellen „AskTheExpert“ gibt Nadine Herrmann praxisnahe Einblicke in die Entwicklung und Herausforderungen des Affiliate-Marketings. Im Fokus steht die zunehmende Bedeutung von datengetriebenen Entscheidungen, insbesondere vor dem Hintergrund komplexerer Customer Journeys und Attribution. Sie betont, dass erfolgreiche Programme heute deutlich stärker auf Qualität der Partnerschaften und strategische Zusammenarbeit setzen sollten, statt rein auf Reichweite. Gleichzeitig gewinnen Themen wie Automatisierung, KI und effiziente Prozesse zunehmend an Relevanz, um Skalierung zu ermöglichen. Ein weiterer zentraler Punkt ist die transparente Kommunikation zwischen Advertisern und Publishern, um langfristig stabile und faire Kooperationen aufzubauen. Insgesamt zeigt sich, dass Affiliate-Marketing sich weiter professionalisiert und stärker in ganzheitliche Marketingstrategien integriert wird.

Mehr Umsatz trotz weniger Klicks. Was ein Jahr AWIN CPI wirklich verändert hat

Ein Jahr nach Einführung des CPI-Modells von AWIN zeigt sich eine klare Verschiebung im Affiliate-Marketing. Weniger Klicks führen nicht automatisch zu weniger Umsatz. Im Gegenteil, die Qualität des Traffics rückt stärker in den Mittelpunkt und sorgt für bessere Conversion Rates. Advertiser setzen gezielter auf hochwertige Platzierungen und optimieren ihre Partnerauswahl strategischer. Publisher profitieren ebenfalls, da relevanter Traffic höher bewertet und effizienter monetarisiert wird. Insgesamt entwickelt sich das Modell in Richtung nachhaltiger Performance, bei der Effizienz und Qualität wichtiger sind als reine Reichweite.

DeutschlandCard stellt Geschäftsbetrieb bis Ende 2026 ein

Das Bonusprogramm DeutschlandCard wird seinen Geschäftsbetrieb bis Ende 2026 vollständig einstellen. Für Partner und Advertiser bedeutet das, bestehende Aktivitäten rechtzeitig zu bewerten und alternative Kanäle einzuplanen. Besonders im Affiliate-Marketing entsteht dadurch eine Lücke im Bereich Cashback und Loyalty, die kurzfristig neu verteilt werden dürfte. Andere Anbieter könnten von dieser Entwicklung profitieren und Marktanteile übernehmen. Gleichzeitig zeigt sich, wie abhängig einzelne Strategien von großen Plattformen sein können. Wer frühzeitig diversifiziert, kann den Übergang besser abfedern und Chancen gezielt nutzen.

BVDW gründet neue Working Group für Affiliate und Partner Marketing

Mit dem neuen „Affiliate und Partner Marketing Circle“ (APMC) schafft der BVDW eine zentrale Plattform für Austausch und Weiterentwicklung im Affiliate-Marketing. Ziel ist es, aktuelle Herausforderungen wie Attribution, Tracking, Regulierung und Markttransparenz gemeinsam mit Branchenakteuren zu adressieren. Die Initiative bringt Advertiser, Netzwerke und Publisher enger zusammen, um Standards und Best Practices zu definieren. Gleichzeitig soll die Relevanz des Kanals innerhalb des digitalen Marketings weiter gestärkt werden. Der Fokus liegt auf mehr Zusammenarbeit, klaren Rahmenbedingungen und einer zukunftsfähigen Positionierung des Affiliate-Marketings.

ThinkTank DACH 2026. Warum Austausch auf Augenhöhe wichtiger denn je ist

Der ThinkTank DACH 2026 zeigt, wie entscheidend echter Austausch innerhalb der Affiliate-Branche geworden ist. Statt klassischer Frontbeschallung steht der Dialog zwischen Advertisern, Publishern und Netzwerken im Mittelpunkt. Themen wie Attribution, Tracking-Veränderungen und steigende Komplexität im Markt erfordern gemeinsame Lösungsansätze. Besonders deutlich wird, dass isolierte Strategien zunehmend an ihre Grenzen stoßen. Formate auf Augenhöhe fördern Vertrauen, Transparenz und konkrete Zusammenarbeit. Damit entwickelt sich der persönliche Austausch zu einem wichtigen Erfolgsfaktor für die Zukunft des Affiliate-Marketings.

Awin stärkt sein US‑Geschäft

Awin kündigte am 14. April eine mehrjährige Investition an, um US‑Marken mit neuen Tracking‑ und KI‑Tools auszustatten. Ziel ist, Einnahmenverluste durch fehlende Attribution zu verhindern. Die Initiative baut auf dem Conversion‑Protection‑Programm auf: Bislang wurden weltweit 578 Mio. $ Umsatzverluste identifiziert, davon 37 Mio. $ an Kommissionen für Partner und 29,4 Mio. Transaktionen mit der Soft‑Click‑Technologie geschützt. Awin stellte diese US‑Initiativen auch auf seiner ThinkTank‑Americas‑Konferenz (20.–22. April) in Chicago vor.

Affilate‑Studie zu Performance‑ und Affiliate‑Marketing

Das französische Netzwerk Affiliae veröffentlichte am 13. April eine umfassende Untersuchung zu Trends im Jahr 2026. Sie zeigt, dass 2025 für viele Marken ein Jahr der Auswahl war: Die Gewinner setzten auf präzises Management, langfristige Beziehungen und die Verbindung von Branding und Performance. Zu den sieben prägenden Trends zählen die zunehmende Bedeutung von Influencern (53 % der Partnerschaften), Aufbau langfristiger „Botschafter‑Crews“, die systematische Verstärkung von Content über Ads und CRM, KI‑gestützte Partnerauswahl („Match AI“), Multi‑Signal‑Tracking als Ersatz für Cookies, mobile‑first‑Strategien (60 – 77 % der Conversions) sowie die Optimierung für KI‑Assistenten wie ChatGPT.

Affiliate NetworkXX @ OMR 2026

Im Anschluss an die OMR 2026 findet wieder die Affiliate NetworkXX statt, eines der etabliertesten Networking-Events der Branche. Seit 2005 gehört die Eventreihe zu den festen Größen im Affiliate- und Online-Marketing und zieht jährlich über 1.000 Teilnehmer an. 2026 kehrt das Event nach Hamburg zurück und wird im „Hamborger Veermaster“ auf St. Pauli ausgerichtet, einer Location, die Networking mit lockerer Atmosphäre verbindet. Neben dem Austausch erwarten die Teilnehmer Specials wie Fotowand, Tombola und musikalisches Programm. Für Verpflegung und Drinks ist ebenfalls gesorgt, sodass einem intensiven Networking nichts im Wege steht. Wer in der Branche unterwegs ist, sollte sich dieses Event nicht entgehen lassen.

Google verschärft Spamrichtlinien. Auswirkungen auf Affiliates

Google geht verstärkt gegen Methoden wie „Zurück-Button-Hijacking“ vor, bei denen Nutzer beim Verlassen einer Seite manipulativ umgeleitet werden. Besonders betroffen sind im Affiliate-Marketing sogenannte Rebounce-Strategien, die genau auf solche Mechaniken setzen, um Traffic erneut abzufangen. Künftig können technische Lösungen, die das Zurück-Navigieren beeinflussen oder verhindern, klar als Verstoß gewertet werden. Für Affiliates steigt damit das Risiko, dass bestehende Monetarisierungsmodelle nicht mehr regelkonform sind. Gleichzeitig ist noch offen, wie stark sich die Änderungen konkret auf Rankings und Umsätze auswirken. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass viele Tool-Anbieter ihre Lösungen anpassen, um weiterhin den neuen Vorgaben zu entsprechen.

Affiliate TalkxX Folge 72 Internationale Affiliate Power

In der aktuellen Folge des Affiliate TalkxX spricht Thomas Dirnhöfer mit Matthias Finke über Wachstum und Internationalisierung im Affiliate-Marketing. Im Fokus steht, wie Programme erfolgreich über Ländergrenzen hinweg skaliert werden können. Dabei spielen unterschiedliche Marktbedingungen, lokale Partnerstrukturen und kulturelle Besonderheiten eine wichtige Rolle. Gleichzeitig wird deutlich, dass sauberes Tracking und klare Prozesse essenziell für nachhaltigen Erfolg sind. Auch Themen wie Attribution und rechtliche Unterschiede zwischen Märkten werden beleuchtet. Insgesamt zeigt die Folge, dass internationales Affiliate Marketing großes Potenzial bietet, aber deutlich komplexer ist als rein nationale Ansätze.

#CloseUp mit Robert Moukabary

Im Interview mit uns gibt Robert Moukabary persönliche Einblicke in seinen Werdegang und seine Sicht auf das Affiliate-Marketing. Dabei wird deutlich, wie wichtig Anpassungsfähigkeit und ein gutes Verständnis für Marktveränderungen sind. Er betont die Rolle von Technologie, datengetriebenen Entscheidungen und starken Partnerschaften für nachhaltigen Erfolg. Gleichzeitig spricht er über aktuelle Herausforderungen wie Tracking, Attribution und die zunehmende Komplexität im Markt. Auch der Faktor Mensch bleibt zentral, insbesondere beim Aufbau langfristiger Kooperationen. Insgesamt zeigt das Interview eine praxisnahe Perspektive auf die Weiterentwicklung der Branche und zukünftige Chancen.

Influencer Marketing Trends im April 2026

Der aktuelle Trend-Report von New Engen zeigt, wie stark sich Influencer- und Affiliate-Marketing weiter annähern. Plattformen wie Instagram testen neue Funktionen, etwa direkte Affiliate-Links in Reels, wodurch Verkäufe und Performance messbarer werden. Gleichzeitig wächst die Skepsis gegenüber KI-generierten Inhalten, was authentische Creator und echte Inhalte wieder stärker in den Fokus rückt. Marken setzen daher vermehrt auf langfristige Partnerschaften statt kurzfristiger Kampagnen. Auch das Timing von Aktionen wird wichtiger, da frühe Kampagnenstarts oft effizientere Ergebnisse liefern. Insgesamt entwickelt sich Influencer Marketing klar in Richtung Performance-getriebener, messbarer und gleichzeitig authentischer Strategien.

Affiliate-Marketing im Zeitalter der KI-Suche

Affiliate Summit zeigt, wie stark KI-Tools wie ChatGPT das Suchverhalten verändern. Immer mehr Nutzer greifen auf generative KI zurück, statt klassische Suchmaschinen zu nutzen, was direkte Auswirkungen auf Traffic und Affiliate-Strategien hat. Entscheidend wird, Inhalte so aufzubereiten, dass sie von KI-Systemen als vertrauenswürdig erkannt und empfohlen werden. Dabei spielen strukturierte Daten, authentische Inhalte und echte Nutzerbewertungen eine wichtige Rolle. Gleichzeitig verschiebt sich der Fokus weg von reiner SEO-Optimierung hin zu „AI-Optimierung“. Insgesamt müssen Affiliates ihre Content-Strategie anpassen, um auch in KI-basierten Suchumgebungen sichtbar zu bleiben und weiterhin relevante Conversions zu erzielen.

Rakuten und impact.com schließen strategische Allianz

Rakuten Advertising und impact.com haben eine strategische Partnerschaft angekündigt, um ihre Stärken im Affiliate- und Partnership-Marketing zu bündeln. Ziel ist es, Advertisern und Publishern bessere technologische Lösungen sowie effizientere Prozesse für globale Partnerschaften zu bieten. Durch die Zusammenarbeit sollen Reichweite, Tracking und Automatisierung weiter verbessert werden. Gleichzeitig profitieren Marken von einer stärkeren internationalen Skalierung und optimierten Performance-Möglichkeiten. Die Allianz zeigt deutlich, wie stark sich Affiliate-Marketing in Richtung ganzheitliches Partnership Management entwickelt. Technologie, Datenqualität und globale Vernetzung werden dabei immer wichtiger.

Warum Events im Affiliate-Marketing unverzichtbar bleiben

Die Affiliate-Branche bietet eine Vielzahl an Eventformaten, von kleineren Meetups bis hin zu großen Konferenzen, organisiert unter anderem von Oliro GmbH und OMT. Trotz der starken Digitalisierung zeigt sich klar, dass persönliche Treffen weiterhin eine zentrale Rolle spielen. Gerade im Affiliate-Marketing entstehen erfolgreiche Partnerschaften oft schneller und nachhaltiger im direkten Austausch als über rein digitale Kommunikation. Events verbinden Networking und Wissenstransfer und bieten gleichzeitig früh Einblicke in aktuelle Trends und Marktbewegungen. Besonders wertvoll sind dabei nicht nur Vorträge, sondern vor allem informelle Gespräche, in denen echte Erfahrungen und konkrete Learnings geteilt werden. Zudem stärkt regelmäßige Präsenz auf Events die eigene Sichtbarkeit und Positionierung in der Branche. Insgesamt bleibt Affiliate Marketing ein klassisches People’s Business, in dem Vertrauen und persönliche Beziehungen entscheidend für langfristigen Erfolg sind.

Fazit

Die Entwicklungen im April zeigen, dass sich Affiliate-Marketing weiter differenziert und an Komplexität gewinnt. Erfolgreich wird künftig vor allem sein, wer flexibel bleibt und seine Strategien kontinuierlich anpasst. Dabei spielen sowohl technologische Innovationen als auch starke Partnerschaften eine zentrale Rolle. Die nächsten Monate dürften zeigen, wie schnell sich aktuelle Trends tatsächlich im Markt etablieren und welche Ansätze sich langfristig durchsetzen.