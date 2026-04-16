Allgemein

BVDW gründet neue Working Group – Affiliate und Partner Marketing Circle (APMC)

Julia Heinz
Julia Heinz
91
Bildquelle: Adobe Stock
Bildquelle: Adobe Stock

Der BVDW hat mit dem Affiliate und Partner Marketing Circle, kurz APMC, eine neue Working Group gegründet. Ziel ist es, Affiliate und Partner Marketing strukturell weiterzuentwickeln und dem Kanal mehr Sichtbarkeit, Orientierung und Verbindlichkeit zu geben.

Hintergrund ist die wachsende Bedeutung des Affiliate und Partner Marketings, das sich zunehmend vom operativen Performance Kanal hin zu einem festen Bestandteil moderner Marketing und Commerce Strategien entwickelt. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Transparenz, Messbarkeit und Qualität.

Genau hier setzt der APMC an. Die neue Working Group will verbindliche Qualitätsstandards schaffen, belastbare Marktdaten und Studien bereitstellen und die Außenwirkung des Kanals stärken. Gleichzeitig soll sie als zentrale Plattform für den Austausch auf Entscheider Ebene dienen und dabei die Perspektiven der gesamten Wertschöpfungskette zusammenbringen, von Advertisern über Intermediäre bis hin zu Publishern.

Die Führungsstruktur des APMC steht ebenfalls fest: Den Vorsitz übernimmt André Koegler (impact.com). Unterstützt wird er von Tim Lomborg (Awin), Annalena Bauer (easy Marketing), Nicole Schichtl (retailAds) und Florian Jetzlsperger (Acceleration Partners). Das Quality Board besteht aus Marc Majewski (advanced intelligence Q), Falko Schwarz (Awin), Markus Wigbels (easy Marketing), Dominik Schäfer (ebay), Georg Wolf (freier Consultant), Andreas Sasnovskis (Oliro), und Matthias Feifel (Online United).

Vorheriger Artikel
DeutschlandCard stellt Geschäftsbetrieb bis Ende 2026 ein
Julia Heinz
Julia Heinz
Julia Heinz startete im Oktober 2022 als Duale Studentin im Affiliate Marketing bei der MAI xpose360 GmbH. Inzwischen ist sie als Trainee tätig und betreut B2C-Kunden in den Bereichen Retail und Reise. Zudem ist sie verantwortlich für das Format #CloseUp hier auf dem Blog.
1,235FansGefällt mir
176FollowerFolgen
133AbonnentenAbonnieren

Verwandte Artikel

Allgemein

DeutschlandCard stellt Geschäftsbetrieb bis Ende 2026...

Julia Heinz -
Die DeutschlandCard GmbH wird ihren operativen Geschäftsbetrieb spätestens zum 30. November 2026 vollständig einstellen. Darüber hat das...
Allgemein

Mehr Umsatz trotz weniger Klicks: Was...

Markus Kellermann -
Die Zeiten, in denen im Affiliate-Marketing vor allem die Menge an Klicks über Erfolg oder Misserfolg entschieden...
#AskTheExpert

#AskTheExpert mit Nadine Herrmann

Katharina Hörmann -
Branchenevents sind ein fester Bestandteil der Affiliate-Branche, doch ihr Stellenwert entwickelt sich stetig weiter. Zwischen Networking, Wissenstransfer...
Allgemein

Branchenevents 2026: Diese Affiliate Highlights warten...

Katharina Hörmann -
Die ersten Monate des Jahres liegen bereits hinter uns und die Affiliate-Marketing-Branche hat 2026 direkt ordentlich vorgelegt....