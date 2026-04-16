BVDW gründet neue Working Group – Affiliate und Partner Marketing Circle (APMC)

Der BVDW hat mit dem Affiliate und Partner Marketing Circle, kurz APMC, eine neue Working Group gegründet. Ziel ist es, Affiliate und Partner Marketing strukturell weiterzuentwickeln und dem Kanal mehr Sichtbarkeit, Orientierung und Verbindlichkeit zu geben.

Hintergrund ist die wachsende Bedeutung des Affiliate und Partner Marketings, das sich zunehmend vom operativen Performance Kanal hin zu einem festen Bestandteil moderner Marketing und Commerce Strategien entwickelt. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Transparenz, Messbarkeit und Qualität.

Genau hier setzt der APMC an. Die neue Working Group will verbindliche Qualitätsstandards schaffen, belastbare Marktdaten und Studien bereitstellen und die Außenwirkung des Kanals stärken. Gleichzeitig soll sie als zentrale Plattform für den Austausch auf Entscheider Ebene dienen und dabei die Perspektiven der gesamten Wertschöpfungskette zusammenbringen, von Advertisern über Intermediäre bis hin zu Publishern.

Die Führungsstruktur des APMC steht ebenfalls fest: Den Vorsitz übernimmt André Koegler (impact.com). Unterstützt wird er von Tim Lomborg (Awin), Annalena Bauer (easy Marketing), Nicole Schichtl (retailAds) und Florian Jetzlsperger (Acceleration Partners). Das Quality Board besteht aus Marc Majewski (advanced intelligence Q), Falko Schwarz (Awin), Markus Wigbels (easy Marketing), Dominik Schäfer (ebay), Georg Wolf (freier Consultant), Andreas Sasnovskis (Oliro), und Matthias Feifel (Online United).