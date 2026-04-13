DeutschlandCard stellt Geschäftsbetrieb bis Ende 2026 ein

Die DeutschlandCard GmbH wird ihren operativen Geschäftsbetrieb spätestens zum 30. November 2026 vollständig einstellen. Darüber hat das Management Heute, am 13. April 2026, im Rahmen einer Pressemitteilung informiert. Von der Entscheidung sind 90 Mitarbeitende betroffen. Nach Angaben des Unternehmens sollen nun zeitnah sozialverträgliche Lösungen für die Beschäftigten gefunden werden.

DeutschlandCard betrieb bis Anfang 2025 ein branchenübergreifendes Bonusprogramm, bei dem Kundinnen und Kunden bei teilnehmenden Partnerunternehmen Punkte sammeln und gegen Prämien einlösen konnten. Ein wesentlicher Einschnitt war laut Pressemitteilung der Verlust des mit Abstand größten Programmpartners Anfang 2025. Damit entfiel die wirtschaftliche Grundlage des bisherigen Geschäftsmodells. In der Folge arbeitete DeutschlandCard an einer umfassenden Neuausrichtung. Alle Maßnahmen zur Stabilisierung des Geschäfts seien letztlich ohne den erforderlichen nachhaltigen Erfolg geblieben. Als Hauptgründe nennt das Management die schwierigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie eine schwache Nachfrage im B2B und B2C Bereich.

Dirk Kemmerer, CEO von Bertelsmann Marketing Services, beschreibt die Entscheidung in der Pressemitteilung als schmerzhaften, aber unausweichlichen Schritt:

„Diese Entscheidung ist uns sehr schwer gefallen. Sie ist vor allem mit Blick auf das engagierte Team in München äußerst schmerzhaft, aufgrund der negativen Marktentwicklung allerdings unumgänglich. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DeutschlandCard haben über fast zwei Jahrzehnte hinweg exzellente Arbeit geleistet und mit viel Einsatz, Kreativität und einem hohen Anspruch an Qualität und Service alles für unsere Kundinnen und Kunden gegeben.“



Zugleich macht Kemmerer deutlich, dass das Aus nicht auf die Arbeit des Teams zurückzuführen sei, sondern auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die fehlende Nachfrage:

„Dass dieser Weg trotz aller Anstrengungen und zahlreicher Fortschritte nicht zum erhofften Erfolg geführt hat, hat nichts mit der Leistung der Mitarbeitenden zu tun, sondern ist ausschließlich den schwierigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der schwachen Nachfrage sowohl im B2B als auch im B2C Bereich geschuldet. Unsere wichtigste Aufgabe ist es jetzt, für die betroffenen Mitarbeitenden Perspektiven und sozialverträgliche Lösungen zu finden. Zudem werden wir für bestehende Kunden, Partner und Nutzer eine verlässliche Fortführung der bestehenden Leistungen im Rahmen einer geordneten Übergangs und Abwicklungsphase sicherstellen.“

Für bestehende Kunden, Partner und Nutzer will DeutschlandCard die bisherigen Leistungen also zunächst im Rahmen einer geordneten Übergangs und Abwicklungsphase weiterführen. Mit der geplanten Einstellung des Geschäftsbetriebs endet für DeutschlandCard Ende 2026 ein langjähriges Kapitel im deutschen Bonusprogramm Markt.