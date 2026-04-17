ThinkTank DACH 2026: Warum Austausch auf Augenhöhe in der Affiliate‑Branche wichtiger denn je ist

Gastartikel von Alexandra Bietz – Awin

In einer Branche, die von konstantem Wandel, neuen Technologien und zunehmend komplexen Partnerschaften geprägt ist, gewinnen Formate an Bedeutung, die Orientierung bieten und Raum für echten Austausch schaffen. Der Awin ThinkTank DACH gehört seit Jahren genau zu diesen Formaten. 2026 kehrt das Event nach einer einjährigen Pause zurück und findet bereits zum fünften Mal statt. Das Interesse ist groß – nicht zuletzt, weil der ThinkTank konsequent auf Tiefe statt Lautstärke setzt.

Die Entstehung eines Formats mit Haltung

Als der Awin ThinkTank vor einigen Jahren erstmals ins Leben gerufen wurde, war die Motivation klar: Die Affiliate‑Branche brauchte ein Forum jenseits klassischer Konferenzen. Weniger Sales‑Pitches, weniger Reizüberflutung, dafür mehr Substanz, strategische Debatten und Austausch auf Augenhöhe.

Von Beginn an verstand sich der ThinkTank nicht als Massenveranstaltung, sondern als kuratierter Denkraum. Teilnehmende sollten nicht nur zuhören, sondern miteinander ins Gespräch kommen, Perspektiven teilen und voneinander lernen. Dieses Selbstverständnis prägt das Format bis heute und ist einer der Gründe, warum sich der ThinkTank als feste Größe in der Branche etabliert hat.

Mit der Zeit entwickelte sich das Format weiter: Neben regionalen Events entstand auch ein globaler Ableger, der den internationalen Austausch fördert und regionale Märkte miteinander verbindet. Der ThinkTank DACH ist dabei bewusst auf die Besonderheiten des deutschsprachigen Marktes zugeschnitten – einem Markt, der durch hohe Professionalisierung, starke regulatorische Anforderungen und eine vielfältige Publisher‑Landschaft geprägt ist.

Mehrwert für die Teilnehmenden: Klasse statt Masse

Was den Awin ThinkTank DACH von vielen anderen Marketingevents unterscheidet, ist sein klar definierter Mehrwert. Während große Konferenzen häufig auf Reichweite und Besucherzahlen setzen, verfolgt der ThinkTank einen anderen Ansatz: Klasse statt Masse.

Das zeigt sich auf mehreren Ebenen:

Gezielte Teilnehmerstruktur: Der ThinkTank bringt alle relevanten Player der deutschen Affiliate‑Branche zusammen: Advertiser, Publisher, Agenturen und TechnologiepartnerInnen. Streuverluste, wie sie auf branchenübergreifenden Marketingevents häufig vorkommen, werden bewusst vermieden.

Inhaltliche Tiefe: Themen werden nicht angerissen, sondern eingeordnet. Panels, Keynotes und Workshops beschäftigen sich mit aktuellen Marktentwicklungen, strategischen Fragestellungen und praxisnahen Lösungsansätzen.

Dialogorientiertes Format: Statt Frontalbeschallung setzt der ThinkTank auf Interaktion. Diskussionen, Fragen und unterschiedliche Sichtweisen sind explizit erwünscht.

Nachhaltiges Networking: Kontakte entstehen nicht zufällig zwischen zwei Vorträgen, sondern im Kontext gemeinsamer Diskussionen und Workshops.

Dass dieser Ansatz funktioniert, belegen auch die Zahlen aus der Feedback‑Umfrage: 96 % der Teilnehmenden gaben an, neue Partnerschaften auf dem ThinkTank geknüpft zu haben. Ein Wert, der in dieser Form bei Branchenevents selten ist.

Rückblick: Global ThinkTank 2025 als Jubiläumshighlight

Im vergangenen Jahr pausierte der ThinkTank DACH bewusst. Grund dafür war der Global ThinkTank 2025, der ganz im Zeichen eines besonderen Meilensteins stand: dem 25‑jährigen Jubiläum von Awin. PartnerInnen aus allen Regionen kamen zu einem einmaligen Event zusammen, um nicht nur die Erfolgsgeschichte des Netzwerks zu feiern, sondern auch den Blick nach vorn zu richten.

Der Global ThinkTank bot Raum für internationale Perspektiven und zeigte zugleich, wie stark die einzelnen Märkte miteinander vernetzt sind. Auch der DACH‑Markt war dabei prominent vertreten und nutzte die Gelegenheit, Deutschland auf globaler Bühne zu repräsentieren. Strategische Themen, globale Trends und regionale Unterschiede wurden gleichermaßen diskutiert – ein Ansatz, der die Bedeutung lokaler ThinkTank‑Formate zusätzlich unterstrich.

Mit dem globalen Jubiläumsevent als inhaltlichem Fundament kehrt der Fokus 2026 nun wieder gezielt auf den DACH‑Markt zurück.

ThinkTank DACH 2026: Rückkehr mit klarem Profil

Am 21. Mai 2026 findet der Awin ThinkTank DACH im Motorwerk Berlin statt – einer neuen Location für das Event, die bewusst gewählt wurde. Das industrielle Ambiente bietet den passenden Rahmen für konzentriertes Arbeiten, offene Diskussionen und informellen Austausch.

Die Agenda für dieses Jahr steht bereits fest und spiegelt den Anspruch des Formats wider, aktuelle Entwicklungen mit strategischer Tiefe zu verbinden:

Eröffnung durch Awins Tim Lomborg (Regional Managing Director), der mit einem Update aus dem Awin Netzwerk sowie den neuesten Product Releases in den Tag startet.

Annalena Bauer (digitAL consultancy) präsentiert im Anschluss die neuesten Marktzahlen aus der aktuellen Studie des BVDW und liefert damit eine fundierte Einordnung des Status quo der Branche.

Zukunftsforscher Tristan Horx richtet den Blick nach vorne und ordnet gesellschaftliche und technologische Entwicklungen ein. Wir werfen bewusst den Blick über den Affiliate-Tellerrand heraus.

Den Abschluss des Bühnenprogramms bildet die traditionelle Verleihung der Awin Agency Awards, mit der herausragende Leistungen innerhalb der Branche gewürdigt werden.

Am Nachmittag öffnet sich das Programm stärker in Richtung Interaktion: In intimen Workshops und Sessions teilen Publisher ihre Erfahrungen, präsentieren Case Studies und geben praxisnahe Tipps zur Umsatzsteigerung. Der Fokus liegt dabei klar auf Anwendbarkeit und ehrlichem Austausch.

Networking als zentraler Bestandteil

Neben dem offiziellen Programm spielt das informelle Networking seit jeher eine zentrale Rolle beim ThinkTank DACH. Die besondere Atmosphäre des Events entsteht nicht zuletzt durch die begrenzte Teilnehmerzahl und das bewusst gestaltete Rahmenprogramm.

Zur Tradition geworden sind inzwischen Formate wie das Affiliate Bingo, das auf spielerische Weise Gespräche anstößt und Berührungsängste abbaut. Hinzu kommen die After Show Party und weitere Überraschungen, die bewusst nicht bis ins Detail angekündigt werden – ganz im Sinne des ThinkTank‑Gedankens, Neues zu entdecken und offen aufeinander zuzugehen.

Diese Mischung aus Struktur und Lockerheit prägt die Stimmung des Events und wird von den Teilnehmenden regelmäßig hervorgehoben.

Stimmen aus der Branche

Wie der ThinkTank wahrgenommen wird, zeigen auch die Rückmeldungen der BesucherInnen. Sie spiegeln eindrucksvoll wider, was das Format ausmacht:

„Am meisten hat mir die großartige Atmosphäre gefallen, die durch die begrenzte Teilnehmerzahl entstanden ist. Das kleinere, intimere Setting hat für eine tolle Stimmung gesorgt und es leicht gemacht, mit vielen Menschen in echte Gespräche zu kommen. Die Gesamtatmosphäre war fantastisch.“

„Ich schätze besonders die offene Haltung beim Networking – es gibt kein anderes Event im Markt, das die Branche so miteinander verbindet. Die Stimmung ist jedes Mal einzigartig.“

„Für mich persönlich ist es das beste Affiliate‑Event des Jahres.“

Diese Aussagen unterstreichen, dass der ThinkTank DACH nicht nur als Informationsplattform, sondern als Begegnungsraum wahrgenommen wird.

Fazit: Ein Event mit Substanz und Perspektive

Mit seiner fünften Ausgabe hat sich der Awin ThinkTank DACH als fester Orientierungspunkt in der deutschen Affiliate‑Branche etabliert. Sein Erfolg beruht nicht auf Größe oder Lautstärke, sondern auf einer konsequenten Haltung: Relevanz vor Reichweite, Austausch vor Inszenierung.

Gerade in einer Zeit, in der sich Affiliate Marketing stetig weiterentwickelt und neue Fragen nach Transparenz, Technologie und Zusammenarbeit aufwirft, bietet der ThinkTank einen Rahmen, der Debatten zulässt und Perspektiven eröffnet.