Affiliate NetworkxX @ OMR 2026: bist Du dabei?

In genau zwei Wochen ist es soweit: Die legendäre Affiliate NetworkxX öffnet im Anschluss an die OMR wieder ihre Türen: wer in der Affiliate- und Online-Marketing-Welt unterwegs ist, sollte sich dieses Event auf keinen Fall entgehen lassen.

Die Affiliate NetworkxX zählt seit 2005 zu den festen Größen in der Online-Marketing-Branche. Seit 2017 wird die Eventreihe von der Oliro GmbH organisiert und bietet seither an verschiedenen Standorten hochwertige Networking-Formate. Was einst als Networking-Event begann, ist heute mit über 1.000 Teilnehmern jährlich die größte Event-Reihe dieser Art im deutschsprachigen Raum.

2026 wird es besonders

In diesem Jahr kehrt das Event zurück aufs Hamburger Festland und findet im Hamborger Veermaster, mitten im legendären St. Pauli, statt. Die besondere Location im Herzen des bekannten Vergnügungsviertels schafft eine Atmosphäre, die professionelles Networking mit einem entspannten, fast schon festivalartigen Charakter verbindet.

Wie gewohnt können sich die Teilnehmer wieder auf verschiedene Specials freuen. Eine Oscar-Verleihung mäßige Fotowand bietet den perfekten Backdrop für unvergessliche Erinnerungsfotos, bei der großen NetworkxX Tombola gibt es sensationelle Preise zu gewinnen und ein DJ bringt mit 90er Jahre Sound, garniert mit Italo-Pop Einlagen, ordentlich Bewegung in die Beine. Für das leibliche Wohl wird mit einem umfangreichen Buffet und einer große Getränkeauswahl gesorgt, da Intensives Networking auf leeren Magen nur schwer möglich ist.

Alle Infos auf einem Blick

📅 Datum:

Dienstag, 05. Mai 2026

🕘 Uhrzeit:

21:00 – 01:00 Uhr

📌 Location:

Hamborger Veermaster

Reeperbahn 7

20359 Hamburg

Sei dabei!

Die Plätze sind limitiert – sichere Dir hier noch rechtzeitig Dein Ticket für das Networking-Highlight mitten in St. Pauli! Auch wir von der MAI xpose360 werden vor Ort vertreten sein und freuen uns darauf, sowohl neue als auch bekannte Gesichter persönlich zu treffen.

Weitere Informationen und Tickets findest du unter: https://affiliate-networkxx.de/