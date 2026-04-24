CloseUp – Robert Moukabary

Robert Moukabary hat 2021 die Finanzplattform MyWage mitgegründet und das Wachstum auf über 500.000 Kunden (Stand: Januar 2026) begleitet. Seit der Gründung arbeitet MyWage eng mit Affiliate-Partnern zusammen. Nach seinem Studium der Wirtschaftswissenschaften sammelte Robert Erfahrungen bei einer Unternehmensberatung sowie im FinTech-Umfeld. Bei MyWage lebt er heute seine Leidenschaft für technische Systeme und klare Strukturen aus.

Herzlich Willkommen, Robert Moukabary!

1. Wann hast Du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?

Ich habe die Feiertage 2025 komplett ohne Internet verbracht. Das waren mit Sicherheit die ersten Tage seit 15-20 Jahren. Den ersten Tag hatte ich richtige Angst, etwas Wichtiges zu verpassen, und war deswegen ziemlich angespannt. Dann hat sich aber eine tiefe (und auch andauernde) Entspannung eingestellt. Zeiten ohne Internet habe ich jetzt häufiger geplant.

2. Und Dein erstes Mal im Internet? Kannst Du Dich noch daran erinnern?

An die erste Erfahrung kann ich mich nicht mehr erinnern. Ein sehr denkwürdiges Mal war aber, als ich mich versehentlich mit meinem ersten Nokia Handy ins Internet eingewählt habe. Da war mein frisches Guthaben sehr schnell aufgebraucht. Darum hat es wahrscheinlich auch etwas gedauert, bis ich mich ans Surfen am Handy gewöhnt habe, selbst als es langsam normal wurde.

3. Für was bist Du eigentlich zu alt, aber magst es trotzdem?

Ich denke zwar, dass man dafür gar nicht zu alt sein kann, aber was mich bereits seit meiner Kindheit begleitet sind Computerspiele und Cartoons. Nach einem vollen Tag bei einer Runde „Civilization“ zu entspannen oder sich von den Simpsons berieseln zu lassen, genieße ich immer noch wie früher, auch wenn ich es jetzt nur noch selten schaffe.

4. Was sagen andere über Dich?

Im beruflichen Kontext werde ich oft mit meinen Routinen und Systemen aufgezogen. Ich will gerne jeden Sonderfall mental „abheften“ oder einsortieren und mache mich dabei gerne selbst verrückt. Auch im privaten Kontext mache ich gerne Dinge regelmäßig. Das ist mal mehr und mal weniger spannend für meine Mitmenschen.

5. Und wie denkst Du darüber?

Da haben die Leute uneingeschränkt recht!

6. Was ist für Dich „typisch Affiliate Marketing“?

Ich bin immer wieder begeistert davon, welche innovativen Geschäftsmodelle unsere Partner haben. Es spannend zu erfahren, wie ein Partner arbeitet und worauf er sich spezialisiert hat. Dieses kontinuierliche Lernen voneinander und das Kombinieren von gegenseitigen Stärken machen für mich Affiliate Marketing aus.

7. Wenn Du für einen Tag den Job von jemand anderem übernehmen könntest – welcher wäre das?

Ich würde gerne mal die Seiten tauschen, also arbeiten, wo ich sonst Kunde bin. Besonders gerne würde ich den Tag im Service (z.B. in einem Hotel) oder im Handel (z.B. im Verkauf) verbringen. Ich finde es spannend, mit Menschen zu interagieren und zu verstehen, welche Wünsche sie mitbringen.

8. Was war die beste Entscheidung, die du jemals getroffen hast?

Nach dem Bachelorstudium konnte ich zwischen einem Master im Ausland oder in Deutschland wählen. Ich hatte aufgrund einer guten Arbeitsstelle bis dahin keine Auslandserfahrung gesammelt, hatte aber Lust darauf. So entschied ich mich kurzerhand für ein Auslandsstudium in Asien, wo ich bis dahin noch niemanden kannte. Mich in einem neuen Land zurechtzufinden und wieder neu zu „etablieren“, war für mich zu dieser Zeit genau die richtige Herausforderung. Würde ich immer wieder so machen!

9. Worauf willst du nie wieder verzichten?

Ich schreibe diese Zeilen gerade im ICE und trage dabei meine Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung. Vor einigen Minuten ist die Batterie leer gewesen, und ich habe beim Absetzen der Kopfhörer gemerkt, wie laut es eigentlich in meiner Umgebung ist. Auf Reisen richtig abschalten oder mich fokussieren zu können, verdanke ich insbesondere diesen Kopfhörern. Und deswegen will ich nicht mehr darauf verzichten!

10. Wo würdest du gerne leben, wenn du im Ruhestand bist?

In meiner Freizeit liebe ich warmes Wetter und Aktivitäten in der Natur. Ich würde meinen Ruhestand aber auch gerne in einer lebendigen Stadt mit guter Infrastruktur verbringen. Städte, die diesen Spagat gemeistert haben, habe ich bislang nur in Asien erlebt. Hongkong zum Beispiel ist eine unheimlich vielfältige, lebendige und schöne Stadt. Wenn ich noch gut zu Fuß bin, könnte ich mir ein Leben dort gut vorstellen.

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