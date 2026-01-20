Gemeinsam mit der Performance-Marketing-Agentur MAI xpose360 haben wir erneut eine breit angelegte Branchenumfrage durchgeführt. Auf Basis einer Umfrage bei 1.200 Affiliates, Advertisern, Agenturen, Netzwerken und Technologieanbietern wurden die wichtigsten Trends und Entwicklungen der Branche datenbasiert erfasst – mit dem Ziel, die zentralen Trends und Entwicklungen im Affiliate-Marketing 2026 objektiv abzubilden.

Das Resultat ist der umfassende Affiliate-Marketing Trend-Report 2026. Er liefert nicht nur einen aktuellen Überblick über Chancen und Innovationen, sondern beleuchtet ebenso die Herausforderungen und Unsicherheiten, mit denen die Branche konfrontiert ist.

Darüber hinaus haben wir 42 führende Branchenexpert:innen gebeten, ihre Perspektiven und Prognosen für die kommenden Monate mit uns zu teilen.

Download der Whitepapers

Der vollständige Report umfasst 214 Seiten mit allen Umfrageergebnissen, Expertenstatements sowie einem fundierten Ausblick von Affiliate-Marketing-Experte und Buchautor Markus Kellermann – und steht dir kostenfrei als Whitepaper zur Verfügung.

Auszug aus den Umfrageergebnissen

Im Folgenden haben wir die zentralen Erkenntnisse aus den Umfragen unter Affiliates und Advertisern kompakt für dich zusammengefasst. Die vollständige Analyse mit sämtlichen Ergebnissen und Detailauswertungen findest du im Whitepaper zum kostenlosen Download.

Umfrage-Ergebnisse aus Sicht der Affiliates in 2026

Die Top 5-Trends aus Sicht der Affiliates in 2026

Künstliche Intelligenz & Machine Learning: 74 %

ChatGPT Shopping / Perplexity: 54 %

Generative Suche (AI Overviews, etc.): 52 %

Ranking-Probleme bei Google: 50 %

Social- & Influencer-Traffic: 26 %

Die größten Probleme für Affiliates in 2026

Rückgang des Google-Traffics durch AI Overviews: 53 %

Browsereinschränkungen gegen Tracking: 45 %

Provisions- und WKZ-Reduzierungen aufgrund Rezzesion: 43 %

Zu geringe Provisionen: 42 %

Zu schlechte Conversionrate: 42 %

Die Top-5 Wünsche der Affiliates an die Advertiser in 2026

Mehr Transparenz und Einblicke in die Trackinglogik: 64 %

Generell höhere Provisionen: 62 %

Sicheres Tracking (1st Party oder Master Tag): 53 %

Publisher Events: 51 %

Mehr Wertschätzung: 43 %

Umsatz-Entwicklung der Affiliates in 2025

Umsatz-Prognose der Affiliates für 2026

Die Top 5 Wachstumspotentiale für 2026 aus Sicht der Affiliates

Tracking verbessern, um alle Sales messbar zu machen: 58 %

Provisionserhöhungen: 54 %

Mehr Budget durch WKZ oder alternative Vergütung: 46 %

Attraktive Endkundenaktionen: 42 %

Bessere Suchmaschinen-Platzierungen der eigenen Seite: 42 %

Die 5 Top-Zwecke für KI-Tools aus Sicht der Affiliates

Text-Erstellung: 84 %

Zur Ideenfindung: 74 %

Bild/Grafik-Erstellung: 66 %

SEO Konzepte: 35 %

Programmierung: 39 %

Umfrage-Ergebnisse aus Sicht der Advertiser

Die Top 5-Trends aus Sicht der Advertiser in 2025

AI / Künstliche Intelligenz & Machine Learning: 88 %

ChatGPT Shopping / Perplexity Shopping: 62 %

Generative Suche wie Google AI Overviews oder ChatGPT Search: 50 %

Traffic über Social Media & Influencer: 43 %

Attribution und Customer-Journey-Tracking: 38 %

Umsatz-Entwicklung der Advertiser in 2025

Umsatz-Prognose der Merchants für 2026

Die Top-Wachstumspotentiale für 2026 aus Sicht der Advertiser

Aktionen mit Affiliates: 55 %

Mehr Offenheit für Tests: 48 %

Attraktive Endkundenaktionen: 48 %

Generative Suche (z. B. AI Overviews, ChatGPT Search): 45 %

Zielvereinbarungen mit Affiliates: 43 %

Anteil der Merchants, die ein Customer-Journey Tracking einsetzen

Advertiser, die aufgrund von Browsersanktionen das Tracking umgestellt haben

81 % der Advertiser setzen bereits KI-Tools ein. Die Top-Zwecke für KI-Tools aus Sicht der Advertiser

Content-Erstellung: 78 %

Reportings: 53 %

Publisher-Akquise: 44 %

Werbemittel-Erstellung: 44 %

Chat-Bots: 31 %

Die bedeutendsten Publisher-Modelle in 2026 für die Advertiser

Die Top 5 voraussichtlich umsatzstärksten Werbekanäle 2026

Paid-Search: 88 %

Affiliate-Marketing: 71 %

Paid Social: 41 %

E-Mail: 38 %

SEO: 33 %

Fazit der Trend-Umfrage: 62 % der Advertiser erwarten 2026 steigende Umsätze im Affiliate-Marketing – trotz wirtschaftlicher Unsicherheit

Markus Kellermann, CMO der MAI Group, bewertet die Entwicklung der Affiliate-Branche wie folgt:

Das Jahr 2026 beginnt für die Affiliate-Branche mit überraschend positivem Rückenwind. Trotz einer insgesamt angespannten wirtschaftlichen Lage und vieler Unsicherheiten im digitalen Werbemarkt blickt die Branche mit deutlich mehr Optimismus nach vorn als noch im Vorjahr. Der Affiliate Trend-Report 2026 zeigt eindrucksvoll, dass Affiliate-Marketing weiterhin zu den stabilsten und wachstumsstärksten Performance-Kanälen gehört und seine Rolle als strategischer Wachstumstreiber im digitalen Marketing weiter ausbaut.

62 % der Advertiser, 52 % der Agenturen, Netzwerke und Technologien (ANT) sowie 46 % der Affiliates rechnen 2026 mit steigenden Umsätzen. Bereits 2025 meldeten 54 % der Advertiser und 41 % der ANT ein Umsatzplus im Affiliate-Kanal. Dieses Wachstum ist umso bemerkenswerter, da viele andere digitale Marketingkanäle unter höheren Kosten, volatileren Reichweiten und einer zunehmenden Abhängigkeit von Plattformen wie Google, Meta oder TikTok leiden. Affiliate-Marketing behauptet sich demgegenüber als effizienter, risikoarmer und messbarer Kanal – ein Grund, warum Unternehmen diesem Bereich zunehmend Priorität einräumen.

Ein zentraler Treiber dieser Entwicklung ist die steigende Performance-Orientierung vieler Marken. 27 % der Advertiser planen 2026 zusätzliche Investitionen in Affiliate-Marketing, weitere 24 % schichten Budgets aktiv aus anderen Kanälen in Richtung Affiliate-Marketing um. Besonders in Zeiten schwacher gesamtwirtschaftlicher Dynamik gewinnt Performance-Marketing an Bedeutung, da Unternehmen ihre Mittel verstärkt in skalierbare, erfolgsbasierte Modelle lenken. Gleichzeitig zeigt der Report, dass der Affiliate-Anteil am Gesamt-Online-Umsatz in vielen Unternehmen deutlich steigt: immer mehr Advertiser ordnen inzwischen 10 bis 30 % ihrer digitalen Umsätze dem Affiliate-Kanal zu – ein signifikanter Anstieg gegenüber dem Vorjahr.

2026 präsentiert sich aber nicht nur als Jahr der Stabilität, sondern vor allem als Jahr der tiefgreifenden Transformation. Keine Entwicklung prägt die Branche stärker als die künstliche Intelligenz. Mit 88 % der Advertiser, 85 % der ANT und 74 % der Affiliates sehen nahezu alle Marktteilnehmer KI als wichtigsten Branchentreiber. Mehr noch: KI ist nicht länger ein ergänzendes Werkzeug, sondern durchdringt die gesamte Wertschöpfungskette. Advertiser setzen KI verstärkt für automatisierte Reportings, Content-Generierung, Publisher-Akquise und Performance-Analysen ein. Affiliates nutzen KI, um Texte, Produktbeschreibungen, Grafiken oder SEO-Konzepte zu erstellen und zu optimieren. Agenturen und Netzwerke integrieren KI in datengetriebene Modellierungen, Fraud-Detection, Forecasting und technische Setups.

Parallel dazu entsteht eine neue Form des digitalen Kaufverhaltens. Immer mehr Nutzer:innen treffen ihre Kaufentscheidungen nicht mehr nur über klassische Suchmaschinen, sondern über KI-basierte Systeme, die Suche, Beratung und Kaufabschluss in einem einzigen Interface vereinen. 41 % der Advertiser und 31 % der Affiliates erwarten eine deutliche Disruption der Customer Journey. Chatbots, Shopping-Assistenten und AI Overviews führen dazu, dass der gesamte Kaufprozess zunehmend in geschlossenen KI-Umgebungen stattfindet – mit neuen Fragen zur Sichtbarkeit, Attribution und Monetarisierung.

Auch die generative Suche entwickelt sich 2026 zu einem zentralen Branchenthema. Zwischen 50 und 55 % der befragten Marktteilnehmenden sehen sie als eines der einflussreichsten Themen des Jahres. Klassische SEO-Modelle geraten unter Druck, weil organische Sichtbarkeit durch KI-generierte Antworten teilweise ersetzt oder reduziert wird. Gleichzeitig profitieren technologische Publisher, Produktfinder, Onsite-Tools oder Recommendation-Engines, die stärker auf Datenfeeds, KI-Ausspielungen und programmatische Strukturen setzen. Advertiser reagieren zunehmend mit Answer Engine Optimization, um in KI-basierten Suchergebnissen präsent zu bleiben.

Noch dynamischer verläuft die Entwicklung im Social Commerce. Kaum ein Bereich wächst schneller. Influencer-Modelle steigen im Relevanzranking von 28 % auf 43 %, Social-Media-Publisher von 21 % auf 35 %. Social Commerce hat sich neben Search und generativer Suche als dritter großer Traffic-Pfeiler etabliert. Plattformen wie TikTok und Instagram entwickeln sich zu direkten Commerce-Ökosystemen mit nativen Checkout-Funktionen, die Publisher-Modelle und Affiliate-Prozesse miteinander verschmelzen. Modelle wie TikTok Shop, Instagram Checkout und automatisierte Creator-Matching-Tools ermöglichen neue Umsatzpotenziale entlang der gesamten Customer Journey – von Awareness über Consideration bis zum direkten Verkauf.

Auf technologischer Ebene sieht man 2026 einen deutlichen Reifeprozess der Branche. Das Thema Tracking verliert an Dramatik, bleibt aber eines der strategisch wichtigsten Felder. Die Umstellung hin zu datenschutzkonformen Setup-Strukturen schreitet deutlich voran: 54 % der Advertiser nutzen bereits First-Party- oder Server-to-Server-Tracking, 21 % setzen auf Containertags, 13 % auf Real-First-Party-Tracking über Subdomains. Gleichzeitig wächst die Bedeutung von Datenintegration und Customer-Value-Modellen: 59 % der Advertiser kennen bereits den Customer-Lifetime-Value ihrer Affiliate-Kund:innen, ebenso viele messen die Wiederkaufrate. Damit wird der Affiliate-Kanal immer stärker als Bestandteil langfristiger Kundenwertstrategien genutzt – nicht mehr nur als reiner Abverkaufskanal.

Auch die Publisher-Landschaft verändert sich weiter. Klassische Modelle wie Cashback, Couponing, Deals oder Content bleiben zwar wichtige Säulen – Cashback bleibt mit 55 % eines der stärksten Modelle, Content wächst auf 53 % –doch Social-, Influencer- und technologiegetriebene Publisher gewinnen spürbar Marktanteile. Gleichzeitig steigt die Abhängigkeit von reichweitenstarken Playern: 33 % der Advertiser beobachten eine deutlich zunehmende Marktkonzentration. Große Plattformen, Social-Commerce-Player und Tech-Tools bündeln einen immer größeren Anteil des Umsatzes, während kleinere Publisher häufiger an Sichtbarkeit verlieren.

Ein bedeutender struktureller Wandel zeigt sich im Bereich der Vergütung. Hybride Modelle – also Kombinationen aus CPO, WKZ, Fixbeträgen und garantierten Platzierungen – sind 2026 endgültig im Mainstream angekommen. 73 % der Advertiser setzen solche Modelle bereits ein. Gründe dafür sind u. a. gestiegene Produktionskosten im Creator-Bereich, höhere Anforderungen an Trackingqualität, die Absicherung von Tests, bessere Planbarkeit und die Professionalisierung im Affiliate-Ökosystem. Affiliates selbst fordern diese Entwicklung aktiv: 62 % wünschen sich höhere Provisionen, 54 % sehen mehr Umsatzpotenzial durch bessere Trackingqualität und 46 % erkennen Wachstumschancen durch zusätzliche Budgets wie WKZ.

Das Gesamtbild des Trend-Reports ist eindeutig: Die Branche zeigt hohe Resilienz, starke Wachstumsimpulse und massive technologische Weiterentwicklung. Affiliate-Marketing hat sich endgültig vom Nischenkanal zum strategischen Performance-Hebel entwickelt – besonders in wirtschaftlich unsicheren Zeiten. Die Verbindung aus Performanceorientierung, technologischer Reife, datengetriebenen Strukturen und der zunehmenden Integration von KI macht den Kanal zukunftsfähiger denn je.

Die Trend-Ergebnisse lassen keinen Zweifel: Affiliate-Marketing bleibt auch 2026 ein belastbarer, innovativer und hochdynamischer Kanal. Unternehmen, die jetzt in Technologie, Daten, KI und partnerschaftliche Zusammenarbeit investieren, schaffen sich die besten Voraussetzungen, um in einem zunehmend volatilen Marktumfeld widerstandsfähiger und wettbewerbsfähiger zu werden.

Download der Whitepapers

Den kompletten 214-seitigen Trend-Report inkl. aller Umfrage-Ergebnisse, Expert:innenmeinungen und ausführlichem Ausblick vom Affiliate Marketing-Experten und Buch-Autoren Markus Kellermann kannst Du hier kostenlos herunterladen!