Fair Tracking: Adtractions Initiative für faires Partner Marketing

Datenschutz- und Consent-Anforderungen verändern Partner Marketing nachhaltig. Ein wachsender Teil von Traffic und Sales lässt sich heute nicht mehr vollständig tracken – obwohl er stattfindet und messbaren Wert für Brands schafft. Mit Fair Tracking stellt Adtraction eine neue Initiative vor, die genau hier ansetzt und für mehr Fairness und Transparenz in der Partnervergütung sorgt.

Cookie-Restriktionen, Browser-Einschränkungen und individuelle Consent-Entscheidungen führen dazu, dass Partner für einen Teil ihrer Leistung keine Vergütung erhalten. Dieses Ungleichgewicht belastet das Vertrauen im Partnermarketing Kanal und gefährdet langfristig dessen Nachhaltigkeit.

„Privacy-first ist gekommen, um zu bleiben. Gleichzeitig müssen Partner für den Mehrwert, den sie schaffen, fair vergütet werden“, sagt Simon Gustafson, Gründer und CEO von Adtraction. „Wenn klassische Tracking-Methoden versagen und Partner leer ausgehen, entsteht ein strukturelles Problem, das wir gemeinsam lösen müssen – unter gleichzeitiger Wahrung der Datenschutzentscheidungen der Nutzer:innen sowie aller geltenden Datenschutzvorgaben.“

Fair Tracking: Adtractions Initiative

Fair Tracking ist Adtractions Antwort auf diese Entwicklung. Die Initiative verfolgt einen klaren Ansatz: nicht Datenschutzregelungen zu umgehen, sondern innerhalb der bestehenden Rahmenbedingungen faire Lösungen zu schaffen. In der ersten Phase nutzt Fair Tracking probabilistische Modelle auf Basis aggregierter Plattformdaten, um nicht getrackte Conversions zu schätzen. Ergänzt wird dies durch hybride Vergütungsmodelle, die helfen, Tracking-Lücken auszugleichen.

Ziel ist es nicht, Datenschutzregelungen zu umgehen, sondern sicherzustellen, dass Partner innerhalb der bestehenden gesetzlichen Rahmenbedingungen fair vergütet werden. Transparenz und Nachvollziehbarkeit stehen dabei im Mittelpunkt.

„Andere Marktteilnehmer haben bereits begonnen, sich mit einzelnen Aspekten dieser Herausforderung zu beschäftigen“, ergänzt Gustafson. „Wir sehen Fair Tracking als unseren Beitrag. Langfristig kann dieses Thema jedoch nur gelöst werden, wenn Fairness im Tracking als gemeinsame Verantwortung der Branche verstanden wird.“

Fair Tracking wird derzeit schrittweise auf der Adtraction-Plattform ausgerollt. Erste Rückmeldungen von Brands und Partnern sind positiv. Die Initiative wird kontinuierlich weiterentwickelt, um auch zukünftigen Anforderungen an Tracking und Datenschutz gerecht zu werden.

Weitere Informationen zu Fair Tracking findest Du hier: https://adtraction.com/de/blog/wie-adtraction-den-consent-gap-mit-fair-tracking-schliesst/

Affiliate-Aktionen richtig planen: Ideen für Q1/Q2 2026
