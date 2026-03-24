Recap: AffiliateBLOG Breakfast in München

Am 20. März 2026 fand das AffiliateBLOG Breakfast im togather Restaurant in München statt – und das Event war ein voller Erfolg. Mit knapp über 50 Teilnehmer:innen war die Veranstaltung nicht nur sehr gut besucht, sondern sorgte auch für eine rundum lebendige und inspirierende Atmosphäre. Das Lokal war komplett gefüllt und bot den perfekten Rahmen für einen intensiven Austausch innerhalb der Affiliate-Marketing-Community.

Bereits beim Ankommen wurde deutlich: Das Interesse am persönlichen Austausch ist nach wie vor groß. Bei Kaffee und Frühstück entstanden schnell erste Gespräche, neue Kontakte wurden geknüpft und bestehende Beziehungen weiter vertieft. Besonders wertvoll war die offene und unkomplizierte Atmosphäre, die es allen Teilnehmer:innen leicht gemacht hat, miteinander ins Gespräch zu kommen, ganz gleich ob Advertiser, Publisher oder Netzwerk.

Spannende Vorträge als inhaltliches Highlight

Neben dem Networking standen auch drei spannende Vorträge auf dem Programm, die aktuelle Themen und Entwicklungen im Affiliate-Marketing beleuchtet haben.

beyondAffiliate – Performance neu definiert (Alex Schulze, retailAds)

Der erste Vortrag stellte die Frage in den Mittelpunkt, wie Performance-Marketing im Affiliate-Kontext heute weitergedacht werden kann.

Unter dem Leitgedanken „beyondAffiliate“ wurde deutlich, dass moderne Performance-Modelle weit über klassische Provisionslogiken hinausgehen. Stattdessen rücken datengetriebene Entscheidungen, neue Plattformmodelle sowie innovative Partnerschaften stärker in den Fokus.

Affiliate-Marketing wird dabei zunehmend als integraler Bestandteil ganzheitlicher Media- und Commerce-Strategien verstanden. Relevanz entsteht insbesondere dann, wenn Kanäle vernetzt gedacht, Zielgruppen präzise angesprochen und Kooperationen aktiv weiterentwickelt werden.

Auswirkungen von KI auf Content Publisher (Sophie Kettner, communicationAds)

Ein zentrales Thema des Vortrags war der Wandel der Google-Suche durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Sophie Kettner zeigte, wie sich Suchmaschinen zunehmend von klassischen Ergebnislisten hin zu direkten Antwortmaschinen entwickeln – mit spürbaren Auswirkungen auf Traffic und Klickverhalten.

Besonders deutlich wird dies am Trend hin zu sogenannten „Zero-Click“-Suchen: Nutzer erhalten Antworten direkt in den Suchergebnissen, ohne auf Webseiten zu klicken. Studien zeigen, dass zwar die Sichtbarkeit (Impressionen) weitgehend stabil bleibt, die Klickzahlen jedoch teils deutlich zurückgehen.

Für Content Publisher bedeutet das einen klaren Handlungsbedarf. Vorgestellt wurden unter anderem folgende Strategien:

Optimierung von Inhalten für KI-Systeme (Generative Engine Optimization)

Diversifizierung der Traffic-Quellen, z. B. über Social Media oder Newsletter

Entwicklung eigener Mehrwerte, um Nutzer gezielt auf die eigene Seite zu ziehen

Ein konkreter Lösungsansatz wurde mit dem Voucher-Tool von communicationAds präsentiert. Durch gezielte Incentivierung – etwa über Gutscheine direkt im Content – können zusätzliche Anreize geschaffen und Conversion-Raten signifikant gesteigert werden.

Growth-Engine: 3 Hebel, mit denen Affiliate zur Growth-Engine wird (Julian Weiß, MAI xpose360)

Der dritte Vortrag zeigte eindrucksvoll, welches Wachstumspotenzial im Affiliate-Marketing steckt, wenn der Kanal strategisch aufgebaut und eng mit den Unternehmenszielen verzahnt wird. Im Fokus standen drei zentrale Hebel: ein klar strukturierter Kanalaufbau, eine konsequent datenbasierte Steuerung sowie die enge Integration mit anderen Marketing-Disziplinen. Affiliate wurde dabei als skalierbarer Performance-Kanal beschrieben, der entlang der gesamten Customer Journey wirkt. Von Reichweite und Neukundengewinnung bis hin zur Conversion.

Besonders entscheidend ist die Qualität der Partnerstruktur. Erfolgreiche Programme setzen auf ein starkes Zusammenspiel aus passenden Publishern, transparenter Auswertung und einer kontinuierlichen Weiterentwicklung des Setups.

Ausblick auf kommende Events

Zum Abschluss des AffiliateBLOG Breakfasts wurden zudem die kommenden Events von Oliro vorgestellt. Dabei gab es einen spannenden Ausblick auf weitere Networking-Möglichkeiten und Branchentreffen. Auch der Termin des nächsten AffiliateBLOG Breakfast wurde bekanntgegeben: 01. Oktober in Köln. Wer den Austausch in München verpasst hat oder erneut dabei sein möchte, sollte sich diesen Termin definitiv vormerken.