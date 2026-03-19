AskTheExpert mit Simon Hörtreiter

In dieser Ausgabe von #AskTheExpert werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Ergebnisse des State of German Influencer Marketing 2026. Der Report zeigt, wie stark sich Influencer Marketing professionalisiert, wie relevant KI inzwischen ist und warum Performance und Social Commerce weiter an Bedeutung gewinnen. Gemeinsam mit unserem Experten Simon Hörtreiter, Senior Influencer Marketing Manager bei MAI xpose360 ordnen wir die zentralen Entwicklungen ein.

Was macht dich zum Experten?

Mich macht vor allem die Kombination aus strategischer und operativer Erfahrung zum Experten. Seit rund 5 Jahren arbeite ich täglich mit Influencer Marketing Kampagnen und betreue Kunden aus sehr unterschiedlichen Branchen, von der Konzeption bis zur Auswertung. Dadurch sehe ich sehr genau, welche Strategien in der Praxis funktionieren und wo sich der Markt aktuell hin entwickelt.

Ein weiterer wichtiger Teil meiner Arbeit ist die Analyse von Markttrends. Ich durfte bereits zum zweiten Mal den „State of German Influencer Marketing Report“ entwickeln und habe mich dafür intensiv mit Daten, Entwicklungen und Einschätzungen aus der Branche beschäftigt.

Wo siehst Du aktuell den größten praktischen Nutzen von KI im Influencer Marketing?

Die Ergebnisse unseres Reports zeigen, dass KI im Influencer Marketing aktuell vor allem in sechs Bereichen eingesetzt wird: Konzeption, Scouting, Performance Analyse, Fraud Detection, Outreach und Contentproduktion.

Ein besonders großer Mehrwert entsteht bereits in der Kampagnenkonzeption. KI kann dabei helfen, erste Kampagnenideen, Contentformate oder Storylines zu entwickeln und so kreative Prozesse zu strukturieren und zu beschleunigen.

Auch beim Creator Scouting spielt KI eine immer größere Rolle. Durch die Analyse großer Datenmengen lassen sich passende Influencer deutlich schneller identifizieren und Profile finden, die wirklich zur Zielgruppe und Marke passen.

Im operativen Kampagnenmanagement unterstützt KI außerdem bei Outreach Prozessen, zum Beispiel bei der Vorbereitung von Creatoransprachen oder der Strukturierung von Kooperationen. Gleichzeitig gewinnt die datenbasierte Analyse an Bedeutung. KI hilft dabei, Performance Entwicklungen schneller zu erkennen und Kampagnen laufend zu optimieren.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Fraud Detection. KI kann Auffälligkeiten in Engagement oder Followerstrukturen erkennen und so Hinweise auf mögliche Fake Follower oder künstlich erzeugte Interaktionen liefern.

Parallel dazu verändert sich auch die Contentproduktion. KI generierter Content wird zunehmend als Ergänzung oder teilweise auch als Alternative zu klassischem UGC (User Generated Content) genutzt, vor allem wenn Marken skalierbaren Content für verschiedene Plattformen benötigen.

Verschieben sich Kaufentscheidungen zunehmend direkt in die Plattformen?

Ja, wir sehen grundsätzlich eine Verschiebung in Richtung plattformnahe Kaufentscheidungen, vor allem durch Formate wie TikTok Shop. Gleichzeitig zeigt unser Report aber auch sehr klar, dass das 2026 noch kein Mainstream Thema ist.

Aus meiner Sicht liegt das vor allem daran, dass Social Commerce bisher nur für bestimmte Produktkategorien wirklich gut funktioniert. Besonders geeignet sind eher niedrigpreisige, stark impulsgetriebene und oft auch dealorientierte Produkte. In vielen anderen Bereichen bleibt TikTok für mich aktuell in erster Linie ein Awareness Kanal und noch kein voll etablierter Performance Kanal.

Trotzdem ist das Potenzial klar erkennbar. Wenn Produkte zur Plattformlogik passen, kann TikTok Shop eine sehr spannende Ergänzung sein, weil der Kaufprozess deutlich weniger Reibung hat und Inspiration und Conversion enger zusammenrücken.

Der Report zeigt einen klaren Trend hin zu messbaren KPIs. Wird Influencer Marketing 2026 endgültig zum Performance-Kanal?

Influencer Marketing entwickelt sich zwar stärker in Richtung messbarer KPIs, wird aber nie ein reiner Performance Kanal sein. Unser Report zeigt, dass weiterhin vor allem Awareness Kennzahlen im Fokus stehen. Das zeigt, dass Influencer Marketing weiterhin primär ein Branding Kanal ist. Gleichzeitig erwarten viele Marken zunehmend auch Performance Effekte.

In der Praxis kann Influencer Marketing durchaus sehr gut für Performance funktionieren, wenn Kampagnen entsprechend aufgebaut werden. Dafür braucht es jedoch ein klares Testing- und Skalierungsmodell, bei dem Variablen systematisch getestet und erfolgreiche Setups ausgebaut werden. Einfach einzelne Creator zu buchen und auf Verkäufe zu hoffen funktioniert in der Regel nicht.

Eine zentrale Herausforderung bleibt dabei aber die Messbarkeit. Unser Report zeigt, dass die ROI-Messung für viele Unternehmen weiterhin schwierig ist. Deshalb wird Influencer Marketing auch künftig eine Mischung aus Branding Wirkung und Performance Beitrag bleiben, statt sich vollständig in Richtung eines klassischen Performance Kanals zu entwickeln.

Sind hybride Modelle aus Fixhonorar und Performance-Komponente der neue Standard?

Nein, hybride Modelle würde ich aktuell nicht als neuen Standard bezeichnen. Unser Report zeigt, dass klassische Fixhonorare weiterhin das dominierende Vergütungsmodell im Influencer Marketing sind. 85 Prozent der Befragten setzen weiterhin auf Fix Fees, während hybride Modelle nur von rund 35 Prozent genutzt werden.

Performancebasierte Ansätze wie CPA oder CPO gewinnen zwar an Bedeutung, stehen aber in der Regel nicht allein, sondern ergänzen bestehende Modelle. Der Grund ist relativ einfach: Fixhonorare bieten sowohl für Brands als auch für Creator eine hohe Planbarkeit und klare Kalkulationsgrundlage. Gerade bei Branding Kampagnen bleibt dieses Modell deshalb weiterhin der Standard.

Bezüglich Hybrid-Vergütung liegt außerdem das Problem darin, dass solche Modelle nur dann sauber funktionieren, wenn Tracking und Attribution klar geregelt sind. Genau daran hapert es in vielen Setups noch. Deshalb bleibt eine Fixvergütung in vielen Fällen weiterhin die einfachere und etabliertere Lösung.