Die entscheidenden Entwicklungen im Influencer Marketing 2026

Influencer Marketing ist längst ein fester Bestandteil moderner Marketingstrategien. Doch 2026 zeigt sich deutlich, der Markt wächst weiter, wird aber strukturierter, datengetriebener und anspruchsvoller. Welche Plattformen dominieren? Welche KPIs entscheiden wirklich über Erfolg? Und wo liegen die größten Wachstumsbremsen?

Auf Basis einer umfassenden Analyse der Influencer Marketing Unit von MAI xpose360 in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Influencer Marketing e.V. (BVIM) und in Kollaboration mit HypeAuditor wurden die zentralen Entwicklungen identifiziert. Grundlage ist eine Branchenumfrage mit über 520 Marktteilnehmern aus Deutschland, darunter Brands, Agenturen, Influencer und Talent Manager.

Der neue State of German Influencer Marketing 2026 Report liefert ein klares Bild einer Branche im Reifeprozess.

Influencer Marketing 2026: Wachstum unter wirtschaftlichem Druck

Die Ergebnisse zeigen, Influencer Marketing bleibt ein Wachstumsfeld. 60 % der Unternehmen planen steigende Investitionen, 40 % halten ihre Budgets stabil. Gleichzeitig nennen 85 % wirtschaftlichen Druck als relevanten Einflussfaktor auf die Budgetplanung.

Das bedeutet: Der Kanal wächst weiter, aber weniger impulsiv. Statt kurzfristiger Aktivierung stehen Planbarkeit, strukturierte Setups und nachvollziehbare Performance im Fokus. Influencer Marketing wird nicht mehr nur als Reichweitenhebel betrachtet, sondern als Disziplin, die Brand Wirkung und Performance Anspruch parallel bedienen muss.

Diese 5 Entwicklungen prägen das Influencer Marketing 2026

1. Plattform-Realität: Instagram bleibt, TikTok etabliert sich

Instagram bleibt mit 91 % der Nennungen der wichtigste Kanal für messbare Ergebnisse. TikTok folgt mit 53 %, YouTube liegt bei 22 %. Die Plattformfrage ist 2026 weniger experimentell als strategisch. Marken setzen klar priorisiert ein und denken Kanäle stärker performanceorientiert.

2. Format-Logik: Short Video ist Standard

Kurzform-Video dominiert mit 90 % deutlich den Output, Stories folgen mit 74 %. Mobile, schnelle, skalierbare Formate prägen die Produktionslogik. Klassische Feed-Posts verlieren an strategischer Bedeutung, während UGC-Setups mit 32 % als ergänzender Baustein an Relevanz gewinnen. Wer 2026 erfolgreich sein will, muss formatlogisch denken, nicht nur kreativ.

3. Performance-Fokus: Messung wird konkreter

Die KPI-Perspektive verschiebt sich spürbar. Engagement Rate (71 %), Reach (60 %) und Conversion bzw. Sales (58 %) zählen zu den wichtigsten Erfolgskennzahlen. Tracking-Links, Gutscheincodes und Analytics-Tools werden häufiger als Standard eingesetzt. Dennoch bleibt ROI für viele die zentrale Baustelle. 55 % nennen Messbarkeit beziehungsweise ROI als Wachstumsbremse. Daten sind vorhanden, aber Attribution und Vergleichbarkeit sind oft noch nicht sauber genug aufgesetzt, um Skalierung verlässlich zu steuern.

4. Wachstumsbremsen: Kosten und Creator Fit als Engpass

Wenn es um Skalierung geht, stehen wirtschaftliche Themen klar im Vordergrund. 80 % nennen steigende Kosten als größte Hürde, 70 % sehen den passenden Creator Fit als zentrale Herausforderung. Ergänzend werden Prozesse, Freigaben und Ressourcen als operative Engpässe genannt. Aus Creator Sicht kommen Pain Points wie fehlende kreative Freiheit, verspätete Bezahlung oder unklare Briefings hinzu. Die Reibung entsteht oft nicht aus kreativen Differenzen, sondern aus strukturellen.

5. Vertrauen statt Hype: Langfristige Partnerschaften gewinnen

Die Trendagenda 2026 wird klar von Authentizität und Transparenz geprägt. 71 % nennen dies als wichtigsten Trend, direkt gefolgt von langfristigen Partnerschaften mit 69 %. Der Markt bewegt sich weg von einmaligen Kampagnen hin zu wiederholbaren, vertrauensbasierten Setups. Micro und Nano Creator gewinnen dabei weiter an Relevanz, da Nähe zur Community zunehmend als strategischer Vorteil verstanden wird.

Fazit: Weniger Aktionismus, mehr System

Influencer Marketing wird 2026 nicht kleiner, sondern erwachsener.

Die Branche professionalisiert sich, Budgets werden strukturierter vergeben, Formate klar priorisiert, Messlogiken geschärft. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Transparenz, Planbarkeit und Performance.

Wer Influencer Marketing heute erfolgreich einsetzen will, braucht keine Einzelkampagnen, sondern skalierbare Systeme.

Der vollständige Report liefert alle Umfrageergebnisse, detaillierte Analysen und vertiefende Einordnungen der Marktentwicklung 2026.

Quelle: State of German Influencer Marketing 2026, MAI xpose360 in Zusammenarbeit mit BVIM und HypeAuditor.