Affiliate Monatsrückblick und News – Februar 2026

Auch im Februar zeigte sich deutlich, dass Affiliate-Marketing 2026 sich weiterhin in einer Phase struktureller Transformation befindet. Der Kanal wächst weiter, wird strategisch relevanter und verändert sich gleichzeitig technologisch massiv. Künstliche Intelligenz, generative Suche, Social Commerce und neue B2B-Modelle verschieben Budgets, Traffic-Ströme und Anforderungen an Advertiser wie Publisher.

Affiliate-Marketing 2026: Werbeausgaben im Affiliate-Marketing wachsen und steigen in der Priorität im Media-Mix

Markus Kellermann zeigt, wie sich Affiliate-Marketing im Jahr 2026 entwickelt und welche Rolle der Kanal im Marketing-Mix einnimmt. Affiliate-Marketing ist in einem insgesamt wachsenden digitalen Werbemarkt fest etabliert und hält ein stabiles Umsatzvolumen, das teils erheblich zum Unternehmenserfolg beiträgt. Die Relevanz im Media-Mix steigt sichtbar, viele Advertiser stufen den Kanal als wichtig bis sehr wichtig ein und planen, den Anteil der Werbeausgaben zugunsten von Affiliate zu erhöhen. Im internationalen Vergleich wächst die Branche weiter, auch wenn die Wachstumsraten regional variieren. Performance-Orientierung, Transparenz und messbare Ergebnisse gelten als zentrale Treiber für diese Entwicklung. In wirtschaftlich unsicheren Zeiten fungiert Affiliate-Marketing zunehmend als stabilisierender Kanal mit kalkulierbarem Risiko. Insgesamt bewegt sich Affiliate-Marketing vom ergänzenden Kanal hin zu einem zentralen Wachstumstreiber im Performance-Marketing.

KI und KI-Commerce: Struktureller Wandel im Affiliate-Marketing

Künstliche Intelligenz entwickelt sich 2026 vom Hype-Thema zur festen Infrastruktur im Affiliate-Marketing. Der Einsatz reicht längst über einzelne Automatisierungen hinaus und betrifft Content-Produktion, Kampagnensteuerung, Reporting, Publisher-Auswahl und datenbasierte Optimierung. Viele Marktteilnehmer bewerten KI inzwischen als klaren Wettbewerbsvorteil, insbesondere mit Blick auf Effizienz, Skalierung und Conversion-Steigerung. Gleichzeitig entsteht mit KI-Commerce ein neues Spielfeld, das klassische Customer-Journeys verändert und Kaufentscheidungen stärker in konversationelle oder KI-gestützte Umgebungen verlagert. Dadurch verschiebt sich der Fokus von reiner Traffic-Generierung hin zu strukturiert nutzbaren Produktdaten und API-Anbindungen. Wer frühzeitig in Datenqualität und technologische Integration investiert, schafft sich strategische Vorteile. Insgesamt wird deutlich, dass KI keine optionale Ergänzung mehr ist, sondern die Spielregeln des Kanals nachhaltig verändert.

Generative Suche verändert die Spielregeln für SEO und Traffic im Affiliate-Marketing

2026 verschiebt die generative Suche die bisherigen Traffic-Ströme und stellt die Stabilität klassischer SEO-Modelle grundlegend in Frage. KI-gestützte Funktionen wie Google AI-Overviews, KI-Modus und Zero-Click-Antworten sorgen dafür, dass viele Suchanfragen ohne Klick auf externe Seiten beantwortet werden, was die organischen Sichtbarkeitschancen von Publishern verringert. Affiliates berichten von spürbaren Rückgängen bei Rankings und Klicks, gleichzeitig bleibt die Einschätzung über Chancen oder Risiken uneinheitlich. Für Advertiser öffnen sich neue Möglichkeiten, weil Effizienzgewinne und alternative Sichtbarkeit zunehmen, während Affiliates stärker von Traffic-Diversifikation und Markenvertrauen abhängen. Klassische SEO-Strategien verlieren an Sicherheit, und Sichtbarkeit entsteht künftig eher über Vertrauen, Datenqualität und Präsenz in KI-Antworten als über reine Keyword-Optimierung und Rankings. Dieser Wandel zwingt dazu, Traffic-Strategien neu zu denken und zusätzliche Kanäle wie Social-Commerce, Newsletter oder eigene Communities zu entwickeln.

Social Commerce entwickelt sich zum Wachstumsbeschleuniger, Affiliates hinken bei der Adaption hinterher

Social Commerce gewinnt 2026 weiter an Bedeutung als direkter Umsatzkanal für Advertiser, insbesondere auf Plattformen mit integrierten Shopping-Erlebnissen und KI-gestützter Produktplatzierung. Viele Marken investieren verstärkt in Social-Commerce-Formate, weil sie dort höhere Conversion-Raten, jüngere Zielgruppen und schnelleres Customer Engagement erreichen, während klassische Affiliate-Traffic-Quellen an relative Dynamik verlieren. Affiliates adaptieren Social-Commerce-Modelle insgesamt langsamer, was zum Teil auf technologische Hürden, Daten- und Tracking-Probleme sowie fehlende native Integrationen zurückzuführen ist. Erfolgreiche Publisher kombinieren daher traditionelle Affiliate-Wirtschaftlichkeit mit Social-Commerce-Spezialisierung, um Reichweite und Ertrag zu steigern. Für Advertiser eröffnet Social Commerce neue Touchpoints und synergistische Effekte zwischen Influencer-Marketing, Community-Building und Performance-Messung. Insgesamt zeichnet sich ab, dass Social Commerce in vielen Branchen ein zentraler Wachstumstreiber wird, während Affiliates ihren Platz in diesem Ökosystem erst zunehmend definieren müssen.

#AskTheExpert mit Michael Müller: B2B-Affiliate-Marketing: Insights

Michael Müller von Vodafone spricht darüber, wie Affiliate-Marketing im B2B-Bereich heute funktioniert und wo die Unterschiede zu klassischen B2C-Ansätzen liegen. Er betont, dass Affiliate-Marketing auch im Geschäftskundenumfeld ein fester Bestandteil des Performance-Mix ist, allerdings mit eigenen Dynamiken wie geringerer Stückzahl und längeren Entscheidungsprozessen. Erfolgreiche Programme kombinieren nach seiner Erfahrung klassische Publisher-Modelle wie Cashback und Content mit engem Austausch zwischen Advertiser und Partnern, um Performance zu steigern. Eine der größten Herausforderungen im B2B ist die komplexe Customer Journey mit vielen Touchpoints, die eine präzise Selektion und Attribution erfordern. Gleichzeitig schafft genau diese Komplexität aber auch eine hohe Lead-Qualität, wenn der Kanal gut eingesetzt wird. Müller sieht die Zukunft des B2B-Affiliate-Marketings in einer kanalübergreifenden, datengestützten Planung, die über einfache Last-Click-Betrachtungen hinausgeht, und in einem modernen Partner-Ökosystem mit CRM-Integration und klaren Qualitätsstandards.

B2B-Affiliate-Marketing bei Sage: So kann es 2026 funktionieren

Wie der Software-Anbieter Sage sein B2B-Affiliate-Marketing 2026 organisiert und welche Erfolgsfaktoren sich daraus ableiten lassen: Im Mittelpunkt steht eine klare strategische Ausrichtung, bei der Affiliate nicht als “nice-to-have”, sondern als fester Performance-Baustein im Marketingmix verankert ist. Sage nutzt gezielt Content-Publisher, Vergleichsportale und Partner mit hoher Lead-Qualität, um komplexe, längere Kaufprozesse im Software-Segment erfolgreich zu begleiten. Entscheidend ist eine enge Verzahnung zwischen Sales-Prozessen, CRM-Daten und Affiliate-Attribution, damit die Leistungskennzahlen nicht nur Klick- oder Conversion-Zahlen abbilden, sondern echte Geschäftsabschlüsse messbar werden. Gleichzeitig spielt die Vertrauensbildung zwischen Advertiser und Publishern eine große Rolle, gerade im B2B-Kontext mit hoher Beratungs- und Produktkomplexität. Tracking-Technologien, transparente Reporting-Modelle und regelmäßige Performance-Reviews sorgen für stabile Zusammenarbeit und kontinuierliche Optimierung. Insgesamt wird klar, dass B2B-Affiliate-Marketing 2026 erfolgreich funktioniert, wenn es strategisch eingebettet, datengetrieben und eng verzahnt mit Sales- und CRM-Systemen betrieben wird.

KI-Trends im Affiliate-Marketing: Effizienzgewinn trifft auf neue Abhängigkeiten

Künstliche Intelligenz prägt das Affiliate-Marketing 2026 stärker denn je und sorgt für deutliche Effizienzgewinne in Kampagnensteuerung, Analyse und Automatisierung. Datenbasierte Prognosen, dynamische Budgetallokation und personalisierte Ausspielung verbessern Performance und Skalierbarkeit spürbar. Gleichzeitig verschiebt sich die technologische Basis durch das Ende von Third-Party-Cookies hin zu First-Party-Datenstrategien und eigenen Tracking-Setups. Für Publisher eröffnen sich neue Möglichkeiten durch automatisierte Content-Erstellung und intelligente Produktempfehlungen, allerdings steigen die Anforderungen an Qualität und Transparenz. Neue Attributionsmodelle berücksichtigen komplexere Customer Journeys und lösen klassische Last-Click-Logiken zunehmend ab. Parallel wächst der regulatorische Druck, etwa durch europäische KI-Vorgaben, was zusätzliche Governance-Strukturen erforderlich macht. Insgesamt entsteht ein Spannungsfeld zwischen höherer Effizienz und zunehmender Abhängigkeit von algorithmischen Systemen, das strategisch aktiv gemanagt werden muss.

TikTok vs. YouTube Shorts: Welcher Kurzvideo-Kanal lohnt sich 2026 für Affiliate-Marketers?

Im Vergleich der beiden Plattformen zeigt sich, dass Short-Form-Video inzwischen einer der wichtigsten Treiber für Affiliate-Traffic ist und beide Player unterschiedliche Stärken haben. TikTok zahlt auf der Ebene der Creator-Rewards pro 1 000 Views deutlich mehr als YouTube Shorts, mit RPM-Werten zwischen etwa 0,40 $ und über 1,00 $ im Vergleich zu meist sehr niedrigen Zahlen bei Shorts-Monetarisierung. Zugleich sind TikToks Monetarisierungsprogramme regional limitiert und setzen Originalität sowie Mindestleistungen voraus, während YouTube fürs Shorts-Monetarisieren breiter verfügbar ist und stärker in das größere Werbe- und Creator-Earnings-Ökosystem eingebettet ist. Auf YouTube liegt der strategische Vorteil eher im Evergreen-Charakter der Inhalte und der Möglichkeit, Zuschauer von Shorts zu längeren Videos zu führen, wo höhere RPMs und Affiliate-Integration möglich sind. Beide Plattformen bieten native Commerce-Features, aber TikTok punktet eher bei impulsgetriebenem Kauf und nativer Shop-Integration, YouTube bei langfristiger Reichweite, Funnel-Effekten und stabilerer Monetarisierung. Daher hängt die „bessere“ Plattform davon ab, ob man kurzfristige Sichtbarkeit und höhere View-Payouts (TikTok) oder nachhaltige, evergreen-orientierte Affiliate-Einnahmen (YouTube) priorisiert. Schlussendlich ist ein kombiniert genutzter Ansatz oft sinnvoller als eine eindeutige Entscheidung für nur eine Plattform.

Close-Up: Fabian Niemitz – Fokus auf Partnerschaft und Performance

Im Interview spricht Fabian Niemitz über seinen Zugang zum Affiliate-Marketing und wie er seine Arbeit strukturiert. Er betont, dass erfolgreiche Programme klare Ziele und transparente KPIs brauchen, um sowohl für Advertiser als auch für Publisher messbar wertvoll zu sein. Niemitz legt großen Wert auf partnerschaftliche Zusammenarbeit und regelmäßigen Austausch, statt auf kurzfristige Optimierungshebel allein zu schauen. Technologisch sieht er Automatisierung und Datenintegration als Treiber für Effizienz, zugleich aber kein Ersatz für menschliches Know-how bei Strategie und Beziehungsmanagement. Herausforderungen sieht er vor allem im Umgang mit komplexen Customer Journeys und der Attribution, wo einfache Last-Click-Modelle kaum mehr ausreichen. Für ihn gehören Performance-Marketing, CRM-Verknüpfung und kanalübergreifende Sichtbarkeit zusammen, um langfristig wirksame Programme aufzubauen. Insgesamt beschreibt er einen reflektierten, praxisorientierten Blick auf Affiliate-Marketing als kooperative, datengetriebene Disziplin.

Fazit

Affiliate-Marketing bleibt technologiegetrieben, datenbasiert und stärker strategisch eingebunden als je zuvor. KI, generative Suche und Social Commerce verändern die Rahmenbedingungen grundlegend. Klassische Modelle verlieren an Stabilität, während integrierte, kanalübergreifende Ansätze an Bedeutung gewinnen. Wer Datenqualität, technologische Infrastruktur und Partnerstrategie konsequent ausrichtet, bleibt auch in einem dynamischen Umfeld wettbewerbsfähig.