Teil 7: Tracking entwickelt sich 2026 vom technischen Risiko zum strategischen Wettbewerbsvorteil

Nachdem Teil 6 der 9-teiligen Artikel-Serie des Affiliate-Experten Markus Kellermann gezeigt hat, wie Social-Commerce die Wertschöpfung im Affiliate-Marketing näher an den Point of Sale verschiebt, richtet Teil 7 den Fokus auf ein Thema, das lange als größte Schwachstelle des Kanals galt. Tracking verliert 2026 zwar seinen Krisencharakter, gewinnt dafür aber massiv an strategischer Bedeutung. Die Ergebnisse der Trend-Umfrage zeigen, wie sich Affiliate-Tracking von einer technischen Fehlerquelle zu einem zentralen Steuerungsinstrument entwickelt, das Customer-Journey-Logik, CRM-Integration und langfristige Wertbetrachtung erstmals sinnvoll miteinander verbindet.

Vom Krisenthema zur strategischen Disziplin: Tracking stabilisiert sich

Das Tracking verliert 2026 weiter an Dramatik, doch das bedeutet keineswegs, dass es an Relevanz verliert. Vielmehr verändert sich das Thema grundlegend. Nach Jahren der Unsicherheit durch Cookie-Restriktionen, Browser-Sanktionen, iOS-Updates, Consent-Probleme und fragmentierte Datenlandschaften stabilisieren sich die technischen Grundlagen erstmals spürbar. Advertiser, Netzwerke und Affiliates berichten übereinstimmend, dass Tracking-Ausfälle, Provisionsverluste und inkonsistente Messungen seltener geworden sind. Der Trend zeigt klar: die Branche tritt in eine Phase ein, in der nicht mehr die Schadensbegrenzung im Vordergrund steht, sondern die Optimierung der Customer-Journey, der Aufbau von First-Party-Daten, CRM-Integration, Cross- Device-Attribution und die strategische Nutzung von Lifetime-Werten.

Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den Zahlen wider. Während 2025 noch 33 Prozent der Advertiser Cookieless Future als eines der wichtigen Trendthema betrachteten, sinkt der Wert 2026 deutlich.

Bei Affiliates fällt die Relevanz sogar auf nur 15 Prozent und erreicht damit den niedrigsten Stand seit Beginn der Trendmessung.

Der Grund dafür ist jedoch nicht fehlende Bedeutung, sondern wachsende technische Reife. 54 Prozent der Advertiser haben ihr Tracking infolge der Browsersanktionen bereits auf First-Party und Server-to-Server Modelle umgestellt, weitere 21 Prozent implementieren First-Party Tracking über Containertags und 13 Prozent setzen Real First-Party Tracking über Subdomains ein.

Zusammen ergibt sich damit eine Marktdurchdringung, die es in dieser Form im Affiliate-Marketing vorher nicht gab. Die Privacy Sandbox von Google sowie die veränderten App Tracking Transparency Vorgaben von Apple haben dazu beigetragen, dass Advertiser gezwungen waren, ihre Tracking Architektur grundlegend zu modernisieren. Die Investitionen der vergangenen Jahre beginnen 2026 erstmals sichtbar zu greifen.

Server-Side, First-Party und probabilistische Modelle setzen sich durch

Auch die Wahl der Trackingmodelle zeigt diesen Wandel. 83 Prozent der Advertiser sehen Server-Side-Tracking als Zukunftsmodell, 42 Prozent First-Party Tracking, 22 Prozent Fingerprint und Bounceless Tracking und 11 Prozent probabilistische Verfahren wie Awins CPI Ansatz, der bereits im April 2025 eingeführt wurde und 2026 stärker im Markt verankert ist.

Hier zeigt sich ein deutlicher Fortschritt. Die Conversion Protection Initiative von Awin hat allein in den ersten Monaten nach ihrem Start mehr als 100 Millionen US-Dollar an zuvor verlorenen Affiliate-Umsätzen korrekt zugeordnet und über 9 Millionen US-Dollar an zusätzliche Publisher-Provisionen ausgezahlt. Über 3.000 Advertiser haben ihr Setup bereits angepasst, und interne Analysen zeigten, dass 22 Prozent aller Verkäufe in einer Stichprobe ausschließlich über Server-to-Server Tracking sichtbar waren. Diese Ergebnisse untermauern, wie wirkungsvoll technische Modernisierung die Datenqualität erhöht und wie sehr CPI dazu beiträgt, Fairness und Vergütungssicherheit im gesamten Ökosystem zu verbessern.

Auch für Advertiser selbst ergeben sich messbare wirtschaftliche Effekte. Teilnehmer der CPI-Initiative berichteten in den ersten Monaten von 37 Prozent mehr Umsatz, 34 Prozent mehr Transaktionen, 29 Prozent höheren Warenkörben und 81 Prozent höheren Conversion-Rates im mobilen Bereich. Dass große Marken wie AO.com, Three, VW Bank und Boots frühzeitig auf CPI gesetzt haben und dass andere Netzwerke ähnliche Initiativen starten, zeigt, dass probabilistische Fallback Modelle und S2S Architekturen inzwischen als neuer Branchenstandard akzeptiert werden.

Das eigentliche Tracking-Problem liegt in Attribution und Datenverständnis

Gleichzeitig wird sichtbar, dass viele der früheren Tracking-Probleme nicht technischer, sondern methodischer Natur waren. Die größte Ursache für Abweichungen zwischen GA4 und Affiliate-Reports liegt 2026 laut Advertisern mit 68 Prozent in unterschiedlichen Attributionsmodellen. Während GA4 zunehmend datengetrieben oder Multi-Touch arbeitet, basieren Affiliate-Systeme häufig auf Last-Click Modellen. 50 Prozent nennen Consent-Probleme als zentrale Ursache für Messdifferenzen, 42 Prozent diagnostizieren ein unvollständiges oder fehlerhaftes GA4 Setup. Studien wie die von Analytics Mania oder Search Engine Journal belegen seit Monaten, dass Unternehmen große Schwierigkeiten damit haben, GA4 korrekt zu konfigurieren und Attributionsschwankungen richtig einzuordnen. Die Trend-Umfrage zeigt damit sehr deutlich: das Tracking- Problem der Branche ist weniger das Netzwerk-Tracking – es ist die Fehlinterpretation der Daten auf Advertiserseite.

Cross-Device-Tracking entwickelt sich 2026 parallel weiter, allerdings mit moderater Geschwindigkeit. 24 Prozent der Advertiser nutzen bereits ein übergreifendes Cross-Device-Tracking, 13 Prozent planen die Einführung im kommenden Jahr. Gleichzeitig geben 29 Prozent an, nicht zu wissen, ob ein Cross-Device-Setup existiert.

Das illustriert ein strukturelles Problem. Viele Unternehmen haben zwar technisch modernisiert, aber nicht konsequent dokumentiert. Für Affiliates bleibt Cross-Device nach wie vor ein relevantes Thema. 32 Prozent wünschen sich hier mehr Unterstützung von Advertisern, was zeigt, dass Attribution nach wie vor als wettbewerbsentscheidend gilt, auch wenn Tracking selbst an Brisanz verloren hat. Meta weist in seinen Cross-Device Studien seit Jahren darauf hin, dass kanalübergreifende Messungen Conversion- Pfade signifikant besser abbilden. Die Zahlen der Trendumfrage deuten aber darauf hin, dass viele Advertiser das Potenzial weiterhin nicht ausschöpfen.

Customer Journey, CLV und CRM werden zur neuen Währung im Affiliate-Marketing

Parallel dazu verschiebt sich der Fokus verstärkt auf Customer-Journey Modelle. Lediglich 33 Prozent der Advertiser nutzen 2026 ein dediziertes Customer-Journey Tracking, ein deutlicher Rückgang gegenüber den Vorjahren. Gleichzeitig planen 30 Prozent eine Einführung für das kommende Jahr. Das zeigt, die Branche steckt mitten im Übergang von isolierter Performance-Betrachtung hin zu Customer-Journey basierten Attributionsmodellen.

Doch diese Modelle erfordern Datenqualität und genau hier entstehen neue Herausforderungen. 41 Prozent sammeln 2026 bereits First-Party Commerce Daten, 18 Prozent noch nicht, und bei 26 Prozent ist unklar, ob entsprechende Daten erhoben werden. Deloitte und Twilio zeigen in Analysen, dass Unternehmen ohne strukturierte First-Party Datenarchitektur langfristig massiv an Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Die Affiliate Trend-Umfrage bestätigt, dass das Bewusstsein steigt, aber der strukturelle Ausbau der Datenbasis noch nicht überall erfolgt ist.

Besonders relevant wird dieser Befund im Kontext von CLV und CRM Integration. 59 Prozent der Advertiser kennen 2026 den Customer-Lifetime-Value ihrer Affiliate-Kunden, was einen klaren Anstieg gegenüber 2025 bedeutet. Parallel dazu geben 59 Prozent an, zu wissen, wie häufig Affiliate-Kunden einkaufen.

Dies ist ein Indikator dafür, dass Unternehmen den Affiliate-Kanal nicht mehr nur als transaktionalen Abverkaufskanal betrachten, sondern zunehmend als Bestandteil der CRM Logik. Studien von McKinsey und Bain zeigen seit Jahren, dass CLV-basierte Optimierung zu signifikant höheren Marketing-Renditen führt als reine Abverkaufsoptimierung. Die Daten von 2026 machen sichtbar: der Affiliate-Kanal bewegt sich langsam, aber klar in Richtung einer tieferen Verzahnung mit CRM-Daten und Customer-Lifecycle Modellen.

Interessant ist auch die Frage der Neukunden und Bestandskunden Differenzierung. 27 Prozent der Advertiser trennen 2026 konsequent zwischen Neukunden und Bestandskunden in ihren Affiliate-Kampagnen, 22 Prozent tun dies zumindest teilweise. 32 Prozent unterscheiden nicht, und 7 Prozent planen die Einführung für das kommende Jahr.

Das zeigt eine wichtige Entwicklung. Brands beginnen zu verstehen, dass Affiliate-Marketing nicht für jeden Kundenwert gleich bewertet werden kann. Gleichzeitig zeigt sich im KPI-Raster, wie heterogen die Steuerung noch ist. Während KUR mit 63 Prozent und Umsatz mit 56 Prozent weiterhin die dominierenden KPIs sind, gewinnt ROAS mit 39 Prozent an Bedeutung und auch CPA, ROI und Conversion-Rate bleiben zentrale Steuerungsgrößen. CLV als KPI wird nur von 10 Prozent genutzt – trotz der steigenden Datenbasis. Dies ist eine strategische Lücke. Unternehmen beginnen CLV zu erheben, nutzen ihn aber noch kaum für die Optimierung ihrer Affiliate- Programme.

Auch Mobile-Tracking entwickelt sich spürbar weiter. 40 Prozent der Advertiser haben 2026 das Mobile-Tracking der Netzwerke integriert, was einen deutlichen Anstieg gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Gleichzeitig geben 27 Prozent an, nicht zu wissen, ob Mobile-Tracking aktiv ist – ein weiteres Zeichen dafür, dass die technische Reife nicht immer von operativer Transparenz begleitet wird.

Genau diese Transparenz ist jedoch ein Kernanliegen der Affiliates. 64 Prozent wünschen sich mehr Einblick in Tracking-Logiken, 53 Prozent fordern sicheres Tracking und 32 Prozent wünschen sich mehr Cross Device Unterstützung. Die Forderung nach Customer-Journey Tracking und Attributionsprovisionen zeigt zudem, wie stark Affiliates in Zukunft in datenbasierte Modelle eingebunden werden wollen.

Insgesamt lässt sich erkennen: Tracking verliert 2026 nicht an Bedeutung, sondern an Dramatik. Die Branche hat gelernt, mit technischen Restriktionen umzugehen, und setzt zunehmend auf stabile First-Party Architekturen, Server-Side-Tracking, probabilistische Verfahren und Cross-Device Ansätze. Gleichzeitig öffnen sich neue strategische Felder. CLV, CRM-Integration, Customer-Journey Analysen und First-Party Daten werden zu den neuen Währungen im Affiliate-Marketing. Die Unternehmen, die diese Daten systematisch verknüpfen und Attribution nicht als technische Pflicht, sondern als strategisches Steuerungsinstrument begreifen, werden 2026 und darüber hinaus klare Wettbewerbsvorteile erzielen.

Fazit

Die Ergebnisse der Trend-Umfrage 2026 zeigen deutlich, dass Tracking im Affiliate-Marketing eine neue Reifephase erreicht hat. Die jahrelange Fixierung auf Cookie-Verluste und technische Ausfälle weicht einer strategischeren Perspektive, in der Datenqualität, Attribution und Wertbeiträge entlang des gesamten Customer-Lifecycles im Mittelpunkt stehen. First-Party-Architekturen, Server-Side-Tracking und probabilistische Verfahren sind im Markt angekommen und schaffen erstmals wieder Vertrauen in Messbarkeit und Vergütung. Gleichzeitig wird sichtbar, dass die eigentlichen Herausforderungen weniger in der Technik liegen als in der Interpretation der Daten und der Verzahnung mit CRM-Systemen. Unternehmen, die Tracking konsequent mit Customer-Journey-Modellen, CLV-Logik und differenzierter Neukunden-Bewertung verbinden, verschaffen sich 2026 klare Wettbewerbsvorteile. Tracking ist damit kein Reparaturthema mehr, sondern entwickelt sich zu einem der wichtigsten strategischen Hebel im Affiliate-Marketing.

Weitere Informationen gibt es zudem im großen Affiliate Trend-Report 2026.