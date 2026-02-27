CloseUp – Fabian Niemitz

Fabian Niemitz ist seit Januar 2025 Head of Sales bei Metapic (Berlin). Zuvor war er fast 7 Jahre bei Ladenzeile tätig und entwickelte sich dort vom Account Manager über Key Account Manager und Head of Fashion zum Head of Sales. Davor sammelte er Vertriebserfahrung in Finnland und war als Entrepreneur in Helsinki aktiv. Seine Schwerpunkte liegen u. a. in Affiliate Marketing, Leadership, Team Building und Business Relationship Management.

Herzlich Wilkommen, Fabian Niemitz!

1. Wann hast Du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?

Ich bin vor Kurzem Vater geworden, was überhaupt nicht etwas war, was ich getan habe, aber seitdem ist natürlich eine ganze Flut neuer Dinge über mich hereingebrochen. Eine unerwartete Sache ist das Singen. Ich kann eigentlich gar nicht singen, aber es scheint meiner Tochter zu gefallen, also singe ich jetzt wohl die nächsten Monate!

2. Und Dein erstes Mal im Internet? Kannst Du Dich noch daran erinnern?

Das war wohl irgendwann Ende der 90er, aber ich kann mich nicht mehr genau erinnern, worum es ging, wahrscheinlich etwas mit Gaming. Ich weiß aber noch sehr gut, dass ich zum ersten Mal von den Anschlägen vom 11. September erfuhr, als ich online „Counter-Strike“ spielte, ein Spiel, dass noch immer beliebt ist. Es war nachmittags (finnischer Zeit) an einem Schultag, und weder mein Freund noch ich glaubten, was wir im Spielchat lasen.

3. Für was bist Du eigentlich zu alt, aber magst es trotzdem?

Die Mumins! Die Fernsehserie aus den 90ern sollte wirklich jedes Kind gesehen haben. Ich beginne jeden Arbeitstag mit einer Tasse Kaffee aus einem Mumin-Becher!

4. Was sagen andere über Dich?

Ich denke, die Leute sagen, dass ich eher ein extrovertierter Typ bin, schneller auf Englisch als auf Deutsch antworte und dass ich, wenn die Kampagnen reibungslos laufen und einen soliden ROAS für den Advertiser erzielen, wahrscheinlich mehr daran interessiert bin, mehr über die Person als über ihre Arbeit/ihr Unternehmen zu erfahren!

5. Und wie denkst Du darüber?

Eine ziemlich treffende Zusammenfassung, würde ich sagen 🙂

6. Was ist für Dich „typisch Affiliate Marketing“?

Als Erstes fallen mir die Netzwerkveranstaltungen ein (TD Pulse, Awin Thinktank usw.), wo sich Advertiser und Publisher mithilfe der Netzwerke und Agenturen (und bei dem einen oder anderen Bier) kennenlernen. Aber Spaß beiseite: Affiliate-Marketing ist für uns ein wichtiger Bestandteil unserer Mission, unseren Influencern interessante Marken zu finden und Marken die Möglichkeit zu bieten, mit coolem Content guten Umsatz zu generieren.

7. Wenn Du für einen Tag den Job von jemand anderem übernehmen könntest – welcher wäre das?

Ich würde auf jeden Fall gerne einmal einen Service in einem Sterne-Restaurant erleben! Realistisch betrachtet (und ironischerweise, wenn man meine Antwort auf Frage 9 anschaut) würde ich wahrscheinlich den Abend als Spüler erleben.

8. Was war die beste Entscheidung, die du jemals getroffen hast?

Die beste Entscheidung meines Lebens war zweifellos der Umzug von Helsinki nach Berlin. Fast alles Schöne in meinem Leben – Karriere, viele neue Freundschaften, Beziehung und Familie – ist auf diese eine Entscheidung zurückzuführen. Also ja, so ziemlich alles!

9. Worauf willst du nie wieder verzichten?

Spülmaschine! Nach meinem Umzug nach Berlin (obwohl ansonsten eine super Entscheidung), wieder von Hand abzuwaschen war ein echter Kulturschock. Nie wieder.

10. Wo würdest du gerne leben, wenn du im Ruhestand bist?

Tolle Frage (wobei die anderen auch nicht schlecht waren)! Mein Traum wäre es, den Winter und Frühling in Italien zu verbringen, vielleicht in Umbrien/Sardinien, den Sommer im Sommerhaus meines Vaters auf einer Insel in Mittelfinnland und den Spätsommer und Herbst in Berlin. Ja, ich bin immer noch ein bisschen verliebt in diese graue Stadt!

