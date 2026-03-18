Teil 9: Provisionsmodelle im Wandel – hybride Modelle setzen sich durch, während Affiliates höheren Wert verlangen

Nachdem Teil 8 der 9-teiligen Artikel-Serie des Affiliate-Experten Markus Kellermann den strukturellen Wandel der Publisher-Landschaft beleuchtet hat, richtet der abschließende Teil den Fokus auf einen weiteren zentralen Hebel im Affiliate-Marketing. die Vergütungsmodelle. Kaum ein Bereich hat sich in den vergangenen Jahren so stark verändert wie die Frage, wie Leistungen entlang der Customer-Journey bewertet und vergütet werden. Die Affiliate Trend-Umfrage 2026 zeigt deutlich, dass sich das Affiliate-Marketing von starren Last-Click-Logiken löst und hybride Provisionsmodelle zunehmend zum neuen Standard werden. Dabei treffen steigende Anforderungen der Affiliates auf ein wachsendes Interesse der Advertiser an planbaren, leistungsorientierten Partnerschaften.

Vom CPO zum Hybridmodell: Der strukturelle Wandel der Vergütung

Die Entwicklung der Provisionsmodelle gehört 2026 zu den zentralen Veränderungsbereichen im Affiliate-Marketing. Während der Kanal jahrelang fast ausschließlich über CPO-Modelle gesteuert wurde, hat sich in den vergangenen zwei Jahren ein grundlegender Wandel vollzogen. Advertiser, Netzwerke und Affiliates bewegen sich weg von rein transaktionalen Last-Click Abrechnungen hin zu hybriden Vergütungsmodellen, die planbarer, transparenter und besser auf die tatsächlichen Leistungsanteile der Publisher abgestimmt sind. WKZ- Zahlungen, CPC-Elemente, Integrationsgebühren und temporäre Festbeträge werden nicht mehr als Ausnahme betrachtet, sondern als integraler Bestandteil moderner Partnerprogramme. Der Grund ist klar: steigende Anforderungen an Tracking, die gestiegene Komplexität der Customer-Journey, neue Formatlogiken im Social- und Creator-Umfeld sowie zunehmende technische Abhängigkeiten führen dazu, dass rein variable CPO-Modelle viele Publisher-Leistungen nicht mehr ausreichend abbilden.

Besonders auffällig ist der Druck auf die Vergütungsmodelle aus Sicht der Affiliates. 2026 wünschen sich 62 Prozent der Publisher höhere Provisionen – ein deutlicher Anstieg gegenüber 2025 mit 50 Prozent.

Gleichzeitig geben 42 Prozent an, dass es mehr Wertschätzung der Advertiser braucht, ein Signal für den gestiegenen Aufwand in Produktion, Technologie und Community-Aufbau. Dass 42 Prozent der Affiliates zu geringe Provisionen als eines der größten Probleme 2026 nennen (nach 36 Prozent im Vorjahr), zeigt deutlich, wie stark die wirtschaftliche Belastung für viele Publisher gestiegen ist. Besonders Social, Video und Creator Modelle sind in der Produktion kostenintensiver und können ohne hybride Vergütung kaum kostendeckend betrieben werden.

Diese Einschätzung spiegelt sich auch in den Wachstumspotenzialen der Affiliates wider. 58 Prozent sehen verbessertes Tracking als größtes Potenzial – die Grundlage für eine faire Vergütung, 54 Prozent nennen direkte Provisionserhöhungen und 46 Prozent wünschen sich zusätzliches Budget in Form von WKZ, CPC oder Hybridmodellen.

Besonders deutlich wird dies bei der Frage, warum Affiliates überhaupt zusätzliche Zahlungen neben der klassischen CPO-Provision erhalten. 58 Prozent nennen die Möglichkeit, zusätzliche Platzierungen anzubieten – etwa in Peak Perioden wie Black Friday. 38 Prozent argumentieren, dass Last-Click ihren wirklichen Beitrag zur Customer-Journey nicht korrekt abbildet. 36 Prozent erhalten Hybridprovisionen im Rahmen umfassender Vereinbarungen, 29 Prozent benötigen die zusätzlichen Budgets, weil die klassischen Provisionen die Kosten ihrer Arbeitsweise nicht decken. Für 29 Prozent dienen Hybridmodelle zudem der Testfinanzierung neuer Formate. Und 18 Prozent sagen offen, dass fixe oder hybride Bestandteile Voraussetzung dafür sind, mit einem Advertiser überhaupt zusammenzuarbeiten.

Abschied vom Last-Cookie-Wins: Neue Präferenzen der Affiliates

Die Präferenzen der Affiliates unterstreichen, dass die Branche sich fundamental von Last-Cookie-Wins entfernt. 48 Prozent bevorzugen CPC plus WKZ-Modelle – also Formen mit planbaren, skalierbaren Komponenten. 46 Prozent können sich Last-Cookie-Wins weiterhin vorstellen, allerdings meist nur im Kontext bestimmter Programme. Für 42 Prozent hängt das Wunschmodell vom jeweiligen Advertiser ab. Gleichzeitig steigt das Interesse an modernen Attributionsmodellen und Customer-Journey Tracking, das 21 Prozent der Publisher bevorzugen – wenngleich die tatsächliche Marktumsetzung noch hinter dieser Erwartung zurückliegt. Geringer wird die Bedeutung von First-Cookie-Wins oder reinen CPC-Modellen. Die Umfrage zeigt damit sehr klar: Affiliates wünschen sich Vergütungssysteme, die faire Anteile entlang der gesamten Journey berücksichtigen und nicht nur den letzten Klick belohnen.

Auch aus Sicht der Advertiser haben hybride Modelle enorme Bedeutung gewonnen. 85 Prozent bezahlen 2026 einzelnen Affiliates zusätzliche Vergütungen auf Basis von WKZ oder Hybridmodellen – ein neuer Höchstwert.

Gleichzeitig gaben 57 Prozent der Advertiser 2025 an, dass WKZ-Zahlungen zugenommen haben, 54 Prozent bestätigten dies erneut für 2026. Und die wirtschaftliche Wirkung ist nachweisbar.

46 Prozent der Advertiser, die WKZ oder Hybridprovisionen zahlen, konnten höhere Umsätze erzielen – sowohl 2024 als auch 2025. Das bedeutet: Hybride Modelle sind nicht nur ein Kostenfaktor, sondern ein Performance-Treiber.

WKZ im Fokus: Budgetdruck, Qualitätsspirale und neues Gleichgewicht

Spannend ist die Frage, wie Advertiser 2026 mit dem steigenden Einsatz von WKZ umgehen. 27 Prozent planen eine Reduktion, allerdings aus klar definierten Gründen.

50 Prozent nennen allgemeine Budgetkürzungen im Marketing, 50 Prozent wollen sich stärker auf performancebasierte Modelle konzentrieren. 32 Prozent empfinden einen geringeren ROI durch WKZ-Investitionen, während 27 Prozent eine strategische Umpriorisierung innerhalb des Affiliate-Kanals durchführen. 18 Prozent verlagern Budget in andere Kanäle wie Retail Media, Social- oder Influencer-Marketing und weitere 18 Prozent geben an, dass Effizienzsteigerungen durch KI den Bedarf an WKZ reduzieren. Lediglich 5 Prozent nennen Umsatzrückgänge als Grund für Budgetkürzungen.

Diese Zahlen zeigen ein klares Bild. Während die Nachfrage nach Hybridprovisionen wächst, wird gleichzeitig differenzierter entschieden, wofür WKZ eingesetzt wird. Hochwertige Publisher, KI-getriebene Modelle, Social-Commerce-Player und technologiegestützte Partner profitieren weiterhin stark von Fixbudgets. Reine Listenplatzierungen oder unklare Mehrwerte werden dagegen zunehmend hinterfragt. Die Branche bewegt sich damit hin zu einer Qualitätsspirale. Publisher, die echte Performance liefern und datenbasierte Mehrwerte bieten, erhalten mehr Budget. Modelle, die sich rein auf Traffic-Volumen oder Sichtbarkeit stützen, geraten stärker unter Druck.

Insgesamt entsteht ein neues Gleichgewicht. Hybride Vergütungsmodelle sind 2026 nicht mehr Ausnahme, sondern Standard. Sie ermöglichen fairere Verteilung entlang der Customer-Journey, berücksichtigen die steigende Komplexität moderner Publisher-Modelle und fördern innovative Formate, die ohne Fixbestandteile nicht skalierbar wären. Affiliates erhalten größere Planungssicherheit, Advertiser profitieren von stabileren Partnerschaften und höheren Umsätzen, und das gesamte Ökosystem gewinnt an Qualität, Transparenz und wirtschaftlicher Nachhaltigkeit.

Fazit

Die Ergebnisse machen deutlich, dass sich die Vergütungslogik im Affiliate-Marketing 2026 grundlegend neu ausrichtet. Reine CPO-Modelle verlieren an Tragfähigkeit, weil sie der Komplexität moderner Customer-Journeys und der gestiegenen Investitionen vieler Publisher nicht mehr gerecht werden. Hybride Modelle aus CPO, WKZ, CPC und festen Budgetbestandteilen haben sich dagegen als wirksames Instrument etabliert, um Leistung fairer abzubilden und hochwertige Partnerschaften langfristig zu sichern. Für Affiliates bedeuten sie mehr Planungssicherheit und wirtschaftliche Stabilität, für Advertiser höhere Qualität, stärkere Platzierungen und messbares Wachstum. Gleichzeitig steigt der Anspruch an Transparenz und Performance. Fixe Budgets werden gezielter eingesetzt und stärker an Mehrwert und Ergebnis gekoppelt. Damit entwickelt sich Affiliate-Marketing 2026 zu einem kooperativeren, professionelleren und nachhaltigeren Partnerkanal, in dem Vergütung nicht nur Kostenfaktor, sondern strategischer Erfolgshebel ist.

Weitere Informationen gibt es zudem im großen Affiliate Trend-Report 2026.