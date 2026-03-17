Hakan Özal joins impact.com

Die Partnership-Marketing-Plattform impact.com verstärkt ihre Aktivitäten im DACH-Raum und setzt dabei gezielt auf erfahrene Führung. Mit Hakan Özal als neuem Director Sales DACH will das Unternehmen vor allem eines erreichen: komplexe, kanalübergreifende Partnerschaften für große Marken einfacher, messbarer und skalierbarer machen.

Mehr Integration statt isolierter Kanäle

Viele Unternehmen stehen aktuell vor der Herausforderung, ihre verschiedenen Marketing-Partnerschaften sinnvoll zu verknüpfen. Affiliate-Programme, Influencer-Kooperationen, Referral-Modelle oder B2B-Partnerschaften laufen häufig noch getrennt voneinander. Genau hier verschenken Brands enormes Potenzial.

Und an diesem Punkt setzt impact.com an. Die Plattform ermöglicht es, all diese Partnerschaften zentral zu steuern und auszuwerten. Das Ziel ist eine deutlich bessere Sicht auf die gesamte Customer Journey, sodass Unternehmen nachvollziehen können, welchen Beitrag einzelne Partner tatsächlich zum Umsatz leisten. Gerade in Zeiten, in denen klassische Werbung immer weniger Vertrauen genießt, gewinnen solche datengetriebenen Partnerschaften massiv an Bedeutung.

Starker Fokus auf Enterprise und regulierte Branchen

Mit der Ernennung von Özal wird auch klar, wohin die Reise geht: impact.com fokussiert sich verstärkt auf große Unternehmen mit komplexen Anforderungen. Besonders im DACH-Markt sieht das Unternehmen großes Potenzial, vor allem in Branchen wie Finanzdienstleistungen, in denen Datenschutz, Compliance und transparente Messbarkeit eine entscheidende Rolle spielen.

Özal bringt dafür die passende Erfahrung mit. In seiner bisherigen Karriere war er unter anderem bei Groupon, Awin, DKB und bunq tätig. Besonders prägend war seine Zeit bei financeAds, wo er die internationale Expansion vorantrieb und das Unternehmen als Spezialisten für Affiliate-Marketing im Finanzbereich positionierte. Auch sein Engagement beim BVDW zeigt, dass er die Branche aktiv mitgestaltet hat.

Sein Fokus bei impact.com liegt nun darauf, Unternehmen beim Aufbau skalierbarer und messbarer Partnerprogramme zu unterstützen – also genau die Themen, die im modernen Affiliate- und Partnership-Marketing immer wichtiger werden.

Fazit

Die Personalie zeigt deutlich, wie stark sich das Affiliate-Marketing aktuell weiterentwickelt. Weg von isolierten Kanälen, hin zu ganzheitlichen, integrierten Partnerschaftsmodellen. Mit dem Ausbau im DACH-Raum und der Verpflichtung eines erfahrenen Experten wie Hakan Özal positioniert sich impact.com klar als strategischer Partner für Unternehmen, die ihr Wachstum langfristig über Partnerschaften skalieren wollen.

Für Affiliates und Marketer bedeutet das: Wer künftig erfolgreich sein will, sollte nicht mehr nur in einzelnen Kanälen denken, sondern Partnerschaften als zentralen Bestandteil der gesamten Marketingstrategie verstehen.