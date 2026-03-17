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Jetzt als Speaker für die TactixX 2026 bewerben

Katharina Hörmann
Katharina Hörmann
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Die TactixX zählt seit Jahren zu den führenden Konferenzen für Performance- und Affiliate-Marketing. Am 30.06.2026 bringt sie in München erneut Branchenexperten auf die Bühne, die ihr Wissen mit der Community teilen möchten.

Wer fundierte Fachkenntnisse, spannende Cases und eine klare Perspektive auf aktuelle Entwicklungen im Performance-Marketing oder auf digitale Trends mitbringt, kann sich jetzt bewerben.

Neuer Ansatz für 2026: Fokus auf individuelle Expertise

Für die TactixX 2026 gehen Oliro und der Facheirat bewusst einen neuen Weg: Statt eines klassischen Call for Papers mit konkreten Themenvorschlägen steht diesmal die individuelle Expertise der Bewerber im Mittelpunkt.

Interessierte können sich als Speaker bewerben und werden anschließend in eine Speaker-Datenbank aufgenommen. Aus diesem Pool identifiziert der Fachbeirat gezielt passende Experten für das Konferenzprogramm.

Der Vorteil dieses Ansatzes: Ein Vortragsthema muss nicht zwingend bereits vollständig ausgearbeitet sein. Viele Beiträge entstehen erst im Austausch mit dem Fachbeirat und werden gemeinsam inhaltlich weiterentwickelt.

Teil des aktiven Speaker-Pools werden

Der Fachbeirat richtet aktuell seinen Fokus auf das Programm der TactixX 2026. Gleichzeitig bleiben alle Bewerber Teil des aktiven Speaker-Pools und können somit auch für zukünftige Programmpunkte oder kommende Ausgaben der Konferenz berücksichtigt werden.

Bühne für Wissen, Cases und Inspiration

Die TactixX lebt von praxisnahen Einblicken, strategischen Perspektiven und ehrlichen Erfahrungswerten aus der Branche. Genau diese Mischung macht die Konferenz für Besucher jedes Jahr so wertvoll.

Wer also Wissen teilen, Diskussionen anstoßen und die Zukunft des Performance-und Affiliate-Marketings mitgestalten möchte, hat jetzt die Chance, Teil des TactixX-Programms 2026 zu werden.

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Katharina Hörmann
Katharina Hörmann
Katharina Hörmann startete im April 2022 als Trainee im Affiliate Marketing bei der MAI xpose360 GmbH. Inzwischen ist sie als Affiliate Marketing Managerin tätig und betreut sowohl B2C- als auch B2B-Kunden in den Bereichen Retail und Vertragswesen. Zudem ist sie verantwortlich für das Format #AskTheExpert hier auf dem Blog.

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