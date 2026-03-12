DMEXCO 2026: Werde Teil der NexXt Business Performance & Partner Marketing Lounge

Die DMEXCO 2026 am 23. und 24. September in Köln ist einer der wichtigsten Treffpunkte für digitales Marketing in Europa. Mit der NexXt Business Performance & Partner Marketing Lounge von Oliro präsentierst du dein Unternehmen genau dort, wo sich Entscheider, Partner und Branchenexperten treffen, die im Online-Performance-, Affiliate- und Partner-Marketing aktiv sind.

Der Gemeinschaftsstand bietet die ideale Lösung, wenn du auf der DMEXCO sichtbar sein möchtest, ohne den organisatorischen und finanziellen Aufwand eines eigenen Messestandes zu tragen. Statt Standbau, Logistik und Infrastruktur konzentrierst du dich auf das, was zählt: wertvolle Gespräche, neue Leads und echte Businesskontakte.

Auf der offenen Networking-Fläche kommen Agenturen, Netzwerke, Publisher und Technologieanbieter mit potenziellen Partnern ins Gespräch. Von Tracking und Performance- bzw. Partnerprogrammen bis hin zu SEO/SEA, Display Advertising und Content-Marketing – hier erreichst du genau die Zielgruppe, die für dein Geschäft relevant ist.

Bei einem Kaffee oder Getränk in der Lounge knüpfst du Kontakte, entwickelst Kooperationen und legst den Grundstein für langfristige Partnerschaften.

Deine Vorteile als Aussteller auf einen Blick

Sichtbarkeit auf einer etablierten Performance und Partner Marketing-Fläche

Zugang zu Entscheidern und potenziellen Kooperationspartnern

Professionelle Messepräsenz ohne eigenen Komplettstand

Networking in exklusiver Branchenumgebung

Buche bis zum 31. März 2026 zum Early-Bird-Preis von 10.000 €. Danach gilt der reguläre Preis von 11.000 €.

Werde jetzt Teil der NexXt Business Lounge und triff die Branche live auf der DMEXCO 2026 in Köln. Die Plätze sind limitiert, also nicht zu lange warten!