Allgemein

DMEXCO 2026: Werde Teil der NexXt Business Performance & Partner Marketing Lounge

Katharina Hörmann
Katharina Hörmann
123

Die DMEXCO 2026 am 23. und 24. September in Köln ist einer der wichtigsten Treffpunkte für digitales Marketing in Europa. Mit der NexXt Business Performance & Partner Marketing Lounge von Oliro präsentierst du dein Unternehmen genau dort, wo sich Entscheider, Partner und Branchenexperten treffen, die im Online-Performance-, Affiliate- und Partner-Marketing aktiv sind.

Der Gemeinschaftsstand bietet die ideale Lösung, wenn du auf der DMEXCO sichtbar sein möchtest, ohne den organisatorischen und finanziellen Aufwand eines eigenen Messestandes zu tragen. Statt Standbau, Logistik und Infrastruktur konzentrierst du dich auf das, was zählt: wertvolle Gespräche, neue Leads und echte Businesskontakte.

Auf der offenen Networking-Fläche kommen Agenturen, Netzwerke, Publisher und Technologieanbieter mit potenziellen Partnern ins Gespräch. Von Tracking und Performance- bzw. Partnerprogrammen bis hin zu SEO/SEA, Display Advertising und Content-Marketing – hier erreichst du genau die Zielgruppe, die für dein Geschäft relevant ist.

Bei einem Kaffee oder Getränk in der Lounge knüpfst du Kontakte, entwickelst Kooperationen und legst den Grundstein für langfristige Partnerschaften.

Deine Vorteile als Aussteller auf einen Blick

  • Sichtbarkeit auf einer etablierten Performance und Partner Marketing-Fläche
  • Zugang zu Entscheidern und potenziellen Kooperationspartnern
  • Professionelle Messepräsenz ohne eigenen Komplettstand
  • Networking in exklusiver Branchenumgebung

Buche bis zum 31. März 2026 zum Early-Bird-Preis von 10.000 €. Danach gilt der reguläre Preis von 11.000 €.

Werde jetzt Teil der NexXt Business Lounge und triff die Branche live auf der DMEXCO 2026 in Köln. Die Plätze sind limitiert, also nicht zu lange warten!

Jetzt buchen!

Vorheriger Artikel
Teil 8: Publisher Landschaft im Wandel: Technologische Modelle gewinnen, klassische SEO-Modelle verlieren
Katharina Hörmann
Katharina Hörmann
Katharina Hörmann startete im April 2022 als Trainee im Affiliate Marketing bei der MAI xpose360 GmbH. Inzwischen ist sie als Affiliate Marketing Managerin tätig und betreut sowohl B2C- als auch B2B-Kunden in den Bereichen Retail und Vertragswesen. Zudem ist sie verantwortlich für das Format #AskTheExpert hier auf dem Blog.

Verwandte Artikel

Allgemein

Teil 8: Publisher Landschaft im Wandel:...

Markus Kellermann -
Nachdem Teil 7 der 9-teiligen Artikel-Serie des Affiliate-Experten Markus Kellermann gezeigt hat, wie sich Tracking im Affiliate-Marketing...
Allgemein

Tradedoubler steigert Umsatz 2025 auf 2,2...

Markus Kellermann -
Das Geschäftsjahr 2025 markiert für Tradedoubler einen wichtigen Meilenstein. In einem Marktumfeld, das von Budgetkürzungen und wirtschaftlicher...
Allgemein

Affiliate-Marketing bei Sage: Wie B2B-Affiliate-Marketing 2026...

Katharina Hörmann -
*Sponsored Post: Marius Hasselkus von Sage Während im ersten Teil dieses Beitrags der Fokus auf Advertisern und dem strategischen...
Allgemein

Teil 7: Tracking entwickelt sich 2026...

Markus Kellermann -
Nachdem Teil 6 der 9-teiligen Artikel-Serie des Affiliate-Experten Markus Kellermann gezeigt hat, wie Social-Commerce die Wertschöpfung im...