Affiliate TalkxX Folge 71: B2B-Affiliate-Marketing – Warum der Kanal auch 2026 enormes Potenzial hat

In der 71. Folge Affiliate TalkxX spricht Tom mit Marius Hasselkus (Sage) darüber, wie B2B-Affiliate-Programme aufgebaut werden und welche Erfolgsfaktoren Unternehmen beachten sollten.
B2B-Affiliate-Marketing: Warum der Kanal auch 2026 enormes Potenzial hat
B2B-Affiliate-Marketing wird häufig unterschätzt. Während der Kanal im B2C-Segment längst etabliert ist, gilt er im B2B-Umfeld für viele Unternehmen weiterhin als Experiment. Dabei zeigt die Praxis: Mit der richtigen Strategie kann Affiliate-Marketing auch für Business-Software, komplexe Produkte und lange Entscheidungsprozesse hervorragend funktionieren.
B2B-Affiliate-Marketing funktioniert anders als im B2C
B2B-Produkte sind häufig erklärungsbedürftig. Lösungen wie Buchhaltungs-, HR- oder ERP-Software richten sich an Unternehmen mit unterschiedlichen Anforderungen – von Einzelunternehmer:innen bis hin zu großen Organisationen. mario-bagozzis-studio_affiliate…
Dadurch entstehen längere Entscheidungsprozesse und mehrere Touchpoints entlang der Customer-Journey. Genau hier entfaltet Affiliate-Marketing seine Stärke: Content-Partner begleiten Interessierte über verschiedene Informationsphasen hinweg.
Typische Merkmale im B2B-Affiliate-Marketing:
- längere Entscheidungszyklen
- mehrere Kontaktpunkte vor der Conversion
- beratungsintensive Produkte
- Fokus auf Lead-Generierung statt schnellen Sales
Gerade Content-Publisher spielen dabei eine zentrale Rolle, weil sie Produkte erklären, vergleichen und einordnen.
Erfolgsfaktoren für ein B2B-Affiliate-Programm
Damit Affiliate-Marketing im B2B erfolgreich funktioniert, braucht es eine klare Strategie und ausreichend Ressourcen.
Zu den wichtigsten Grundlagen zählen:
Klare Strategie und Ziele im Affiliate-Marketing
Unternehmen sollten zu Beginn definieren:
- welche Ziele sie mit Affiliate-Marketing verfolgen
- welche Publisher-Typen relevant sind
- welches Budget zur Verfügung steht
Auch ein Blick auf Wettbewerber kann helfen, erste Potenziale zu erkennen.
Aktives Partnermanagement im Affiliate-Programm
B2B-Affiliate-Programme benötigen proaktives Partnermanagement. Publisher erwarten klare Informationen zu Provisionen, Produkten und Kampagnen.
Eine gute Programm-Beschreibung sowie erreichbare Ansprechpartner:innen stärken Vertrauen und erleichtern die Zusammenarbeit.
Gerade bei komplexen Produkten entstehen viele Fragen. Transparente Kommunikation und persönliche Betreuung verbessern die Kooperation deutlich.
Kreative Publisher-Modelle im B2B-Affiliate-Marketing
Affiliate-Marketing im B2B ist vielfältiger als häufig angenommen. Neben klassischen Content-Partnerschaften sind verschiedene Modelle denkbar:
- Vergleichsportale für Software
- Branchen-Communities
- Fachmedien
- Loyalty-Programme
- Community-Plattformen
Auch ungewöhnliche Kooperationen können funktionieren, solange Zielgruppe und Kontext passen. Entscheidend ist, dass die Werbeleistung nachvollziehbar ist und zum Produkt passt.
Rabatte und Deals im B2B-Affiliate-Marketing
Während Gutscheine im B2C-Affiliate-Marketing weit verbreitet sind, spielen sie im B2B eine geringere Rolle.
Viele Anbieter setzen stattdessen auf:
- zeitlich begrenzte Aktionen
- Partnerrabatte
- Kampagnenbasierte Angebote
Gutschein-Portale stehen im B2B-Segment weniger im Fokus, da die Kaufentscheidung stärker von Beratung und Produktnutzen geprägt ist.
Fazit: B2B-Affiliate-Marketing bietet enormes Potenzial
Affiliate-Marketing im B2B-Segment entwickelt sich zunehmend zu einem strategisch wichtigen Kanal. Vor allem Content-Partnerschaften ermöglichen es Unternehmen, Entscheider:innen frühzeitig in der Customer-Journey zu erreichen.
Wer erfolgreich sein möchte, sollte:
- auf hochwertige Content-Partnerschaften setzen
- ein aktives Partnermanagement aufbauen
- Transparenz und klare Kommunikation fördern
Mit der richtigen Strategie kann Affiliate-Marketing auch im B2B-Segment langfristig Wachstum schaffen – sowohl für Advertiser als auch für Publisher.
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