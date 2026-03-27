CloseUp – Géraldine Franck

Géraldine Franck ist eine erfahrene Expertin im digitalen Marketing mit einem klaren Fokus auf Affiliate Marketing und eCommerce. Aktuell ist sie als Lead Performance Cooperation Manager bei BurdaForward für die strategische Steuerung von Großkooperationen und Aquise neuer Kooperationspartner zuständig. Ihre Laufbahn ist geprägt von Führungspositionen in namhaften Unternehmen: So leitete sie als Head of Partner Growth bei Stylight und als Account Director bei Acceleration Partners für eBay EMEA internationale Teams. Zuvor baute sie als Head of Online Marketing bei Mytheresa die globale digitale Strategie für Märkte in EMEA, USA und APAC auf. Die Diplom-Betriebswirtin (Internationale BWL) verfügt über eine stark internationale Ausrichtung mit Stationen in China, USA, Australien und Frankreich. Neben ihrer fachlichen Expertise in Budgetmanagement und strategischer Skalierung zeichnet sie sich durch eine lebensfrohe, neugierige Art aus, die sie auch als Speakerin auf Branchenevents unter Beweis stellt

Herzlich Willkommen, Géraldine Franck!

1. Wann hast Du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?

Ich bin ein neugieriger Mensch und probiere ständig neue Dinge aus – sei es ein neues Hobby oder das Erlernen einer neuen Fähigkeit. Stillstand ist nichts für mich. Das letzte Mal habe ich zum ersten Mal Paragliding auf La Réunion gemacht.

2. Und Dein erstes Mal im Internet? Kannst Du Dich noch daran erinnern?

Das ist mittlerweile so weit verblasst, dass ich mich kaum noch konkret daran erinnern kann. Da ich schon so lange in der digitalen Welt arbeite, fühlt es sich fast so an, als wäre ich schon immer dort gewesen.

3. Für was bist Du eigentlich zu alt, magst es aber trotzdem?

Ich finde mich für fast gar nichts zu alt. Alter ist für mich nur eine Zahl, die mich nicht daran hindert, das zu tun, was mir Freude macht. Aber bei Kinderschokolade bin ich nie zu alt.

4. Was sagen andere über Dich?

Die meisten beschreiben mich als einen sehr positiven, lebensfrohen und reiselustigen Menschen, der mit einer großen Portion Neugier durch die Welt geht.

5. Und wie denkst Du darüber?

Genau so muss das sein. Es freut mich, wenn meine Lebenseinstellung auch bei anderen so ankommt.

6. Was ist für Dich „typisch Affiliate Marketing“?

Für mich bedeutet Affiliate Marketing vor allem eines: Networking. Es geht um Beziehungen und Vertrauen. Wenn man das von Natur aus mag, kann man diesen Job sehr authentisch und erfolgreich ausfüllen.

7. Wenn Du für einen Tag den Job von jemand anderem übernehmen könntest – welcher wäre das?

Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust: Entweder als Tierfotografin für Gorillas in Uganda oder im Dschungel von Yucatán in Mexiko wunderschöne Pflanzen und Vogelarten zu fotografieren.

8. Was war die beste Entscheidung, die Du jemals getroffen hast?

Es gab in meinem Leben schon viele gute Entscheidungen, daher lässt sich das schwer auf einen einzigen Moment eingrenzen. Zwei gute Entscheidungen waren, mich neben meinem Studium auf Sprachen zu konzentrieren und allein fünf Wochen durch Patagonien zu reisen sowie jährliche Abenteuerreisen mit meinem Sohn zu unternehmen.

9. Worauf willst Du nie wieder verzichten?

Auf die Freiheit und Flexibilität des Homeoffice.

10. Wo würdest Du gerne leben, wenn Du im Ruhestand bist?

Überall dort, wo es warm ist, positive Menschen um mich herum sind und die Lebensfreude spürbar ist.

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